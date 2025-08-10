1264-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

324,5% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

133,2% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1017,3% артилерійських систем (з них 9,4% за минулий тиждень),

130,8% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

85,8% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

33,7% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,0% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 Вночі (з 23:00) росіяни атакували 100 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Шаталово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ Рф, Гвардійське – ТОТ Криму.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 70 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів (70%) на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 30 БпЛА на 12 локаціях у прифронтових регіонах Дніпропетровщини, Харківщини, Сумщини та Чернігівщини, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 483 із 620 запущених по Україні БпЛА (разом – 78%).

09:25 Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон домовилися співпрацювати з американським лідером Дональдом Трампом протягом його підготовки до зустрічі з Путіним.

09:20 Лідери країн Європейського Союзу та глава Єврокомісії у спільній заяві закликали президента США Дональда Трампа захищати життєвоважливі інтереси України та Європи на переговорах з Путіним.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 160 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів шістьма ракетами та 79 авіаційних ударів, зокрема скинув 146 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 6 157 обстрілів, з них 118 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3 910 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Костянтинівка Донецької області; Новоандріївка Запорізької області; Львове Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу та техніки, один пункт управління безпілотними літальними апаратами, одну гармату та один зенітний ракетний комплекс “Бук” російських загарбників. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 16 бойових зіткнень. Противник завдав семи авіаційних ударів, загалом скинув дев’ять керованих авіаційних бомб та здійснив 267 артилерійських обстрілів, зокрема одинадцять — із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку агресор п’ять разів штурмував позиції наших захисників у районі населеного пункту Вовчанськ та в бік населених пунктів Колодязне й Петро-Іванівка. На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Петропавлівки, Кіндрашівки, Загризового, Нової Кругляківки та в напрямку Куп’янська й Ковалівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Колодязі, Діброва, Новий Мир, Карпівка та у напрямку населених пунктів Ольгівка, Григорівка, Серебрянка, Шандриголове. На Сіверському напрямку впродовж минулої доби ворог здійснив сім атак на позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Григорівка, Серебрянка, Переїзне та в бік Сіверська. На Краматорському напрямку зафіксовано чотири бойові зіткнення в районах Білої Гори, Часового Яру та Олександро-Шультиного. На Торецькому напрямку ворог здійснив сім атак у районах населених пунктів Диліївка, Щербинівка, Торецьк, Русин Яр та в бік Плещіївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 43 наступальні дії агресора в районах населених пунктів Полтавка, Новоекономічне, Миролюбівка, Родинське, Лисівка, Сухий Яр, Звірове, Удачне, Дачне, Затишок та в бік населених пунктів Новоукраїнка, Покровськ, Сухецьке. На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 20 атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Вільне Поле, Маліївка, Темирівка та в бік населених пунктів Ольгівське, Іскра, Олександроград, Зелений Гай, Філія, Комишуваха, Толстой. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили ворожу атаку поблизу Малинівки. На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив три штурми у районах Новоданилівки та Новоандріївки. Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог шість разів безуспішно намагався просунутися до укріплень наших оборонців. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не зафіксовано. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці й активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 950 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, чотири бойові броньовані машини, 70 артилерійських систем, чотири реактивні системи залпового вогню, 140 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, одну ракету та 126 одиниць автомобільної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Адміністрація Трампа з 6 серпня чотири рази по-різному коментувала повідомлення про вимоги російського президента Володимира Путіна щодо припинення вогню в Україні. Точні деталі позиції Путіна залишаються неясними.

• Єдиним елементом позиції Путіна, який збігається у всіх повідомленнях, є його постійна вимога до України вивести війська з неокупованих територій Донецької області — це значна поступка з боку України.

• За повідомленнями, 9 серпня українські та європейські посадовці представили американським чиновникам контрпропозицію, продовжуючи висловлювати підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

• Російські чиновники привітали оголошення про те, що президент США Дональд Трамп і президент Росії Путін зустрінуться в Алясці 15 серпня, і посилалися на російські наративи про історичні претензії Росії на Аляску.

• Україна продовжує кампанію ударів безпілотними літаками великої дальності по об'єктах російської військової та оборонної промислової бази.

• Російські військові блогери заявили, що міністерство оборони Росії замінило командувача Північного угруповання військ і Ленінградського військового округу генерал-полковника Лапіна на начальника штабу Сухопутних військ Росії генерал-полковника Нікіфорова.