1263-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

324,5% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

133,2% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1015,0% артилерійських систем (з них 8,0% за минулий тиждень),

130,8% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

85,8% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

33,7% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,0% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Президент України Володимир Зеленський відреагував на оголошення президента США Дональда Трампа про підготовку зустрічі з президентом Росії Путіним:

"Українці захищають своє. Навіть ті, хто з Росією, знають, що вона чинить зло. Звісно, ми не дамо Росії нагород за зроблене. Український народ заслуговує на мир. Але всі партнери мають розуміти, що таке достойний мир. Цю війну треба закінчувати, і Росія має її закінчити. Росія її почала та затягує, не слухаючи ніякі дедлайни, і саме це проблема, а не щось інше. Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть. Україна готова до реальних рішень, які можуть дати мир. Будь-які рішення, які проти нас, будь-які рішення, які без України, – вони одночасно і рішення проти миру. Вони нічого не дадуть. Це мертві рішення, вони ніколи не спрацюють. А нам усім потрібен реальний, живий мир, який люди будуть поважати. Ми готові разом із Президентом Трампом, разом з усіма партнерами працювати заради реального, і головне, тривалого миру – миру, який не розвалиться через бажання Москви. Я дякую всім нашим людям за те, що ми разом. Україна є. Дякую всім нашим воїнам за те, що ми зберегли незалежність. Стійте міцно. Це наша земля, ми – це Україна. Слава Україні!"

09:45 Вночі Харківська область зазнала масованих ударів ударними безпілотниками, внаслідок чого постраждали шестеро людей, повідомлили в ДСНС.

У Богодухівському районі виникла пожежа в одноповерховій адміністративній будівлі на території лікарні у селищі Золочів, постраждалих немає.

В Чугуївському районі у с. Клугіно-Башкирівка горіли квартири у 4-поверховому житловому будинку, постраждало 6 осіб.

В Ізюмському районі у місті Балаклія – пожежа адміністративної будівлі та приватного будинку. Також у с. Калинове загорілися будівлі навчального закладу та клубу.

У Куп’янському районі у селищі Шевченкове горіли класи навчального закладу, гуртожиток закладу, гаражі та автомобілі, в селі Одрадне пошкоджено дах зерносховища, у селі Млинки горіли будівля лікувального закладу та господарча споруда.

09:40 Вранці внаслідок ракетної атаки на місто Дніпро постраждали троє осіб, є руйнування на території підприємства. Потрощені й авто, будівля, що не експлуатувалася, повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

09:35 Новий варіант коронавірусу COVID-19 під назвою Stratus (XFG) зафіксовано вже у семи областях України: 38 випадків у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Полтавській, Чернігівській областях та Києві, повідомив в.о. генерального директора Центру громадського здоров’я Олексій Даниленко. Як і в попередні роки, у літній період спостерігається зростання кількості випадків захворювання: минулому тижні було зафіксовано 684 випадки COVID-19, що перевищує показник попереднього тижня (494 випадки). XFG демонструє підвищену здатність до поширення, але не призводить до тяжчого перебігу захворювання. У більшості випадків клінічна картина обмежується симптомами з боку верхніх дихальних шляхів у вигляді охриплості.

09:25 Президент США Дональд Трамп підтвердив, що планує зустрітися з Путіним 15 серпня в Алясці на пропозицію російського лідера.

09:20 Путін представив адміністрації президента США Дональда Трампа всеосяжну пропозицію щодо припинення вогню в Україні, що передбачає значні територіальні поступки з боку Києва в обмін на припинення бойових дій, пише The Wall Street Journal. Він вимагає визнання контролю Росії над Донецькою і Луганською областями та Кримом і погоджується на повне припинення вогню лише за умови виведення українських військ із східної частини Донецької області. Пропозиція Путіна передбачає двоетапний процес: спочатку Україна має вийти з Донецька, а лінія фронту буде заморожена. Потім президент США і президент Росії погодять остаточний мирний план, який буде обговорюватися з українською стороною.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 163 бойові зіткнення. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних і 74 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та скинувши 122 керовані бомби. Крім цього, було залучено для ураження 5 089 дронів-камікадзе та здійснено 6 361 обстріл позицій наших військ і населених пунктів. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Білогір’я, Новоданилівка, Оріхів Запорізької області та Ольгівка Херсонської області. Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три пункти управління, одну артилерійську систему, п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки ворога, а також один інший важливий об’єкт противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 12 боєзіткнень. Противник завдав 15 авіаційних ударів, загалом скинув 38 керованих авіаційних бомб та здійснив 259 артилерійських обстрілів, зокрема 11 — із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку відбулося дев’ять боєзіткнень у районі Вовчанська та в напрямку Нововасилівки. На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Мирного, Куп’янська, Голубівки та в напрямку Нової Кругляківки. На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Греківка, Карпівка, Зарічне, Колодязі, Торське, Діброва, Серебрянка, Ямполівка, а також у бік Шандриголового та Ямполя. На Сіверському напрямку противник двічі атакував позиції Сил оборони поблизу Григорівки та Федорівки. Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося чотири боєзіткнення в районі Часового Яру та Білої Гори. На Торецькому напрямку ворог здійснив 10 атак у районах Торецька, Щербинівки, Катеринівки, Степанівки, Русиного Яру та Плещіївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 45 атак агресора в районах населених пунктів Звірове, Володимирівка, Родинське, Полтавка, Бойківка, Миролюбівка, Новоекономічне, Покровськ, Червоний Лиман, Лисівка, Котлине, Удачне, Новоукраїнка, Зелений Кут, а також у напрямку Козацького, Дорожнього та Новопавлівки. На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 26 ворожих штурмів у районах населених пунктів Філія, Зелене Поле, Толстой, Темирівка, Маліївка, Новопіль, Воскресенка, Ольгівське та в напрямку Січневого. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили ворожий штурм поблизу Малинівки. На Оріхівському напрямку українські захисники відбили чотири атаки загарбника в районі Кам’янського та у бік Новоандріївки. На Придніпровському напрямку минулої доби Сили оборони успішно відбили вісім атак ворога. Противник успіху не мав. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал агресора в тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 940 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, одну бойову броньовану машину, 41 артилерійську систему, один засіб протиповітряної оборони, 147 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 125 одиниць автомобільної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• За повідомленнями, в рамках угоди про припинення вогню представники Кремля вимагають від України передати Росії стратегічно важливі неокуповані території в Донецькій області та заморозити лінію фронту в інших районах.

• Здача решти Донецької області як передумова припинення вогню без зобов'язань щодо остаточного мирного врегулювання, що покладе край війні, надасть російським військам надзвичайно вигідне становище для відновлення атак на значно вигідніших умовах, уникнувши тривалої та кровопролитної боротьби за територію. Поступка такій вимозі змусить Україну відмовитися від свого «фортечного поясу», головної укріпленої лінії оборони в Донецькій області з 2014 року, без жодних гарантій, що бойові дії не поновляться.

• Невдача Росії у захопленні Слов'янська в 2022 році та тривалі бої за оточення фортечного поясу підкреслюють успіх довгострокових зусиль України з укріплення міст фортечного поясу.

• Російські війська наразі все ще намагаються оточити фортечний пояс з південного заходу і ведуть боротьбу за його захоплення, що, ймовірно, займе кілька років.

• Відступ українських частин Донецької області поставить російські війська на кордони Донецької області, що є значно менш захищеною позицією, ніж нинішня лінія.

• Російські позиції вздовж кордонів Донецької та Харківської областей, а також Донецької та Дніпропетровської областей стануть більш вигідною відправною точкою для майбутнього російського наступу на сусідні райони Харківської або Дніпропетровської областей. ISW продовжує оцінювати, що російські війська майже напевно порушать будь-яке майбутнє перемир'я або мирну угоду і відновлять військову агресію проти України в майбутньому, якщо мирна угода не буде містити надійних механізмів моніторингу та гарантій безпеки для України.

• Повідомлення про пропозицію Путіна ще раз підкреслює, що він зберігає свої безкомпромісні вимоги щодо капітуляції України і залишається незацікавленим у добросовісних переговорах.

• Кремль, схоже, не створює внутрішніх інформаційних умов, необхідних для того, щоб російський народ прийняв укладення угоди, яка не передбачає повної перемоги в Україні.