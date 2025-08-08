1262-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:10 Вночі (із 20:30) росіяни атакували 108 засобами повітряного нападу: 104-ма ударними БпЛА типу Shahed, безпілотниками-імітаторами різних типів, а також 4-ма швидкісними (реактивними) БпЛА із напрямків: Шаталово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – ТОТ Криму.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 82 повітряні цілі: 3 реактивні безпілотники та 79 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів (76%) на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 26 БпЛА у 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 502 із 602 запущених по Україні БпЛА (разом – 83%).

11:00 Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження, повідомили в Укренерго. Станом на 9:30, воно було на 4,2% нижчим, ніж в цей же час вчора. Причина – спадання спеки на всій території України, крім частини південних областей. А також – ясна погода в усіх регіонах, що зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 5,4% нижчим, ніж максимум попередньої доби.. Причина – зниження температури повітря у більшості регіонів.

10:40 Вночі російський безпілотник влучив по цивільному підприємству в Салтівському районі Харкова, спричинивши пожежу, постраждали двоє цивільних, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

10:30 Російські війська безпілотниками атакували Бучанський район Київської області, постраждали три жінки та пошкоджена цивільна інфраструктура, 21 приватний будинок, господарчі споруди, гаражі, дві недобудовані багатоповерхівки, 10 автомобілів", -повідомив голова ОВА Микола Калашник. В самій Бучі пошкоджено 7 приватних будинків та дитячий садок, повідомив мер Анатолій Федорук

10:20 Російські війська вночі безпілотниками атакували Одесу, пошкоджена каналізаційно-насосна станція та постраждав охоронець АЗС, повідомив глава ОВА Олег Кіпер.

10:10 Російські війська обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області артилерією та дронами, пошкоджено цивільна інфраструктура та авто, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

324,3% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

133,2% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1013,7% артилерійських систем (з них 8,1% за минулий тиждень),

130,8% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

85,7% засобів ППО (з них 0% за минулий тиждень),

33,7% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,0% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 147 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України одного ракетного та 86 авіаційних ударів, застосували дві ракети та скинули 160 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 4305 дронів-камікадзе та здійснили майже шість тисяч обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 129 — з реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Середина-Буда Сумської області; Гаврилівка Дніпропетровської області; Мала Токмачка, Червона Криниця Запорізької області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки та п’ять артилерійських засобів противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 11 боєзіткнень. Ворог завдав 20 авіаційних ударів, скинув 46 керованих бомб, здійснив 377 обстрілів, зокрема 16 — із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська та Фиголівки. На Куп’янському напрямку за добу відбулося десять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Мирного, Голубівки, Кіндрашівки, Степової Новоселівки та Загризового. На Лиманському напрямку окупаційні війська атакували 25 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Зелена Долина, Карпівка, Ямполівка, Колодязі, Торське, а також у бік Серебрянки, Григорівки й Ольгівки. На Сіверському напрямку, у районах Григорівки та Федорівки, супротивник чотири рази атакував позиції наших військ. На Краматорському напрямку зафіксовано п’ять боєзіткнень, загарбники наступали в районі Оріхово-Василівки та у бік Новомаркового і Ступочок. На Торецькому напрямку українські захисники відбили десять атак в районах Диліївки, Торецька, Щербинівки, Олександро-Калинового та Русиного Яру. На Покровському напрямку наші підрозділи зупинили 42 штурмові і наступальні дії агресора у районах населених пунктів Полтавка, Бойківка, Миколаївка, Новоекономічне, Родинське, Сухецьке, Лисівка, Заповідне, Звірове, Котлине, Удачне, Зелений Кут та Горіхове. На Новопавлівському напрямку ворог 15 разів атакував наші позиції в районах населених пунктів Філія, Товсте, Зелене Поле, Вільне Поле, Комишуваха, Воскресенка та у бік Новоіванівки. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили один ворожий штурм поблизу Малинівки. На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили три ворожі атаки поблизу Кам’янського та у бік Новоданилівки. На Придніпровському напрямку минулої доби противник здійснив одну невдалу спробу просунутись вперед. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1040 осіб. Також українські воїни знешкодили сім танків, сім бойових броньованих машин, 52 артилерійські системи, 238 безпілотних літальних апаратів та 126 одиниць автомобільної техніки.

08:20 Президент США Дональд Трамп пояснив, що не вимагатиме від Путіна зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським перед тим, як сам проведе з ним зустріч.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Американські та російські офіційні особи продовжують надавати оновлену інформацію про можливу зустріч між президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Путіним у найближчому майбутньому, але точні деталі залишаються невідомими.

• Путін, можливо, використав свою зустріч із Віткоффом, щоб запропонувати мораторій на удари великої дальності, що дозволило б Росії накопичити запаси безпілотників і ракет великої дальності та відновити руйнівні масштабні удари по Україні після закінчення мораторію. Мораторій на удари також обмежить здатність України продовжувати свою кампанію ударів великої дальності, спрямовану на виснаження російської оборонної промислової бази та військової економіки.

• У 2025 році Росія значно збільшила виробництво безпілотників і ракет, що дозволило їй швидко збільшити розмір ударних пакетів, які вона запускає проти України.

• Путін, ймовірно, заявив Віткофу, що територіальні амбіції Росії обмежуються захопленням Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Путін, ймовірно, намагається представити захоплення Росією цих чотирьох областей як неминуче, щоб змусити Україну та Захід капітулювати перед вимогами Кремля.

• Окупація Росією цих чотирьох областей не є ні неминучою, ні невідворотною, оскільки російські війська зіткнуться з серйозними оперативними перешкодами в ході цієї, ймовірно, багаторічної операції.

• Однак цілі Росії не обмежуються окупацією Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, незважаючи на спроби Кремля представити військові цілі Росії саме такими, щоб зробити свої вимоги більш прийнятними. Росія не відмовилася від своїх більш масштабних, початкових військових цілей.

• Військові цілі Путіна також не обмежуються територією.

• Кремль займається балансуванням між удаванням зацікавленості в переговорах з Трампом і підготовкою російського суспільства до того, щоб воно не погоджувалося ні на що менше, ніж бажана Путіним повна перемога в Україні, незалежно від того, скільки часу це займе.