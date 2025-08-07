1261-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

324,1% танків (з них 0,2% за минулий тиждень),

133,2% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1012,0% артилерійських систем (з них 7,7% за минулий тиждень),

130,8% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

85,7% засобів ППО (з них 0% за минулий тиждень),

33,7% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,0% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 Вночі (із 22:30) росіяни атакували 112-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда, Гвардійське – ТОТ Криму.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 89 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів (80%) на півночі, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 23 БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 464 із 566 запущених по Україні БпЛА (разом – 82%).

09:30 В Дніпрі четверо цивільних зазнали поранень внаслідок нічного удару російських безпілотників у Дніпропетровській області, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. горіли адмінбудівля, авто. Знищені 12 машин, ще 17 – пошкоджені. Понівечені також 8 житлових будинків, одна приватна оселя – знищена, руйнування на території транспортного підприємства; у Павлограді зайнялися дачний будинок та авто. У Криворізькому районі – будівля, що не експлуатується, у самому Кривому Розі – модульний будинок. У Синельниківському районі загорілися дах ліцею

09:20 Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що президент США Дональд Трамп зможе провести зустріч з Володимиром Зеленським та Путіним за умови що позиції України, її європейських партнерів та РФ вдасться зблизити:

"Ми маємо краще розуміння умов, на яких Росія буде готова закінчити війну.

Зараз нам треба буде порівняти це з тим, на що погодяться європейці, і на що будуть готові українці.

Нам потрібно зрозуміти, як ці позиції наблизити одна до одної. Якщо нам вдасться звести їх досить близько те, що хочуть росіяни, і те, що хочуть українці, тоді президент матиме можливість провести зустріч, в якій візьмуть участь обоє – Путін і Зеленський".

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 147 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 87 авіаударів, зокрема скинув 157 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 6 074 обстріли, з них 111 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4 073 дрони-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Бояро-Лежачі Сумської області; Шев’яківка, Семенівка, Хатнє, Охрімівка, Куп’янськ Харківської області; Новоселівка, Колодязі, Середнє, Карпівка, Олександрівка Донецької області; Канівське, Степногірськ Запорізької області; Антонівка Херсонської області. Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, три артилерійські системи та сім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 16 боєзіткнень. Противник завдав 13 авіаційних ударів, загалом скинув 15 керованих авіаційних бомб та здійснив 328 артилерійських обстрілів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку відбулося чотири боєзіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ. На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Нова Кругляківка, Голубівка, Тищенківка, Загризове, в напрямку Куп’янська та Курилівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Рідкодуб, Карпівка, Шандриголове, Середнє, Торське, в напрямку населеного пункту Григорівка. На Сіверському напрямку противник вісім разів атакував позиції Сил оборони поблизу Григорівки, Переїзного та Виїмки. Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося одне боєзіткнення у районі населеного пункту Новомаркове. На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак у районах населених пунктів Торецьк, Катеринівка, Щербинівка, Яблунівка та в напрямку населених пунктів Олександро-Шультине та Русин Яр. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 атак агресора в районах населених пунктів Попів Яр, Маяк, Сухецьке, Родинське, Володимирівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Мирноград, Звірове, Удачне, Новоукраїнка. На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 13 ворожих штурмів в районах населених пунктів Новопіль, Зелений Гай, Піддубне, Толстой, Воскресенка, Маліївка та в бік населеного пункту Філія. На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив. На Придніпровському напрямку минулої доби Сили оборони успішно відбили шість боєзіткнень. Противник успіху не мав. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал агресора в тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1 040 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, чотири бойові броньовані машини, 47 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 163 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 130 одиниць автомобільної техніки та одну важку вогнеметну систему окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• 6 серпня російський президент Володимир Путін зустрівся в Москві зі спеціальним посланником США на Близькому Сході Стівом Віткоффом, але конкретні результати зустрічі залишаються неясними.

• Трамп може зустрітися з Путіним і президентом України Володимиром Зеленським у найближчі тижні.

• Деякі російські коментатори намагаються розпалити розбрат у адміністрації Трампа, ймовірно, в рамках більш широких зусиль, спрямованих на уникнення санкцій США перед оголошеним Трампом терміном 8 серпня для мирних зусиль в Україні.

• Російські чиновники та ЗМІ продовжують створювати образ сильної та стійкої російської економіки в очікуванні подальших санкцій США.

• Президент США Дональд Трамп офіційно ввів додаткове 25-відсоткове мито на експорт Індії до Сполучених Штатів через тривалу економічну співпрацю Індії з Росією.

• Російські війська, ймовірно, просунулися до західних околиць Куп'янська і закріпилися на позиціях, з яких вони можуть загрожувати українським наземним лініям зв'язку у місті.

• Державний департамент США схвалив продаж військової техніки Україні на суму 104 мільйони доларів.

• Нещодавно російський військовослужбовець стратив українського цивільного в окупованій Донецькій області, що є явним порушенням міжнародного права.