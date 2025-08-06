Подружжя Клінтонів викликали на допит у справі Епштейна.

Також на допит до Конґресу США викликали колишніх директорів ФБР та ексгенпрокурорів.

Комітет з нагляду Палати представників Конґресу Сполучених Штатів викликав на допит у справі фінансиста Джеффрі Епштейна експрезидента Білла Клінтона та його дружину, ексдержсекретарку Гілларі Клінтон. Про це повідомив телеканал ABC News. Крім подружжя Клінтонів, на допит викликали колишніх директорів ФБР Джеймса Комі (James Comey) та Роберта Мюллера (Robert Mueller), а також шістьох ексгенпрокурорів.

Загалом голова комітету, конгресмен-республіканець Джеймс Комер (James Comer), надіслав 11 повісток з проханням надати документи та інформацію, пов'язані зі справою фінансиста, який наклав на себе руки у в'язниці в очікуванні суду за звинуваченням у сексуальній експлуатації неповнолітніх.

Республіканці в Конґресі чимраз активніше закликають Білий дім і міністерство юстиції до більшої прозорості у цій справі. На адміністрацію президента Дональда Трампа останнім часом чиниться дедалі більший тиск, зокрема з боку його соратників, з метою оприлюднити документи у справі Епштейна.

«Поки міністерство юстиції США докладає зусиль з розкриття додаткової інформації у справі Епштейна, обов’язок Конґресу – здійснювати нагляд за застосуванням федеральним урядом закону про сексуальні злочини в цілому і проведенням розслідування у справі Епштейна зокрема», – зазначив Джеймс Комер.

Джеффрі Епштейн – фінансист, засуджений за кілька злочинів, передовсім за торгівлю дітьми, організацію проституції, зокрема серед неповнолітніх, та зґвалтування 14-річної дівчинки. У 2019 році Епштейна знайшли мертвим у камері, судмедексперти назвали причиною його смерті самогубство, проте багато хто досі сумнівається в цій версії. Справа Епштейна привернула загальну увагу, оскільки він близько спілкувався з багатьма багатими та високопоставленими людьми, у тому числі з чинним президентом США Дональдом Трампом.

У ході виборчої кампанії 2024 Трамп заявляв, що опублікує додаткові матеріали у справі Епштейна, щойно стане президентом. Багато хто припускав, що серед матеріалів можуть бути списки клієнтів Епштейна або документи з подробицями про його смерть. У липні 2025 року міністерство юстиції США заявило, що не планує публікувати жодних нових документів у справі Епштейна. Зокрема в міністерстві наголосили, що жодного списку клієнтів Епштейна не існує, а причиною його смерті справді було самогубство.

Рішення мін'юсту викликало невдоволення серед політичних супротивників Трампа з Демократичної партії. Опоненти американського президента вважають, що у неопублікованих документах може бути, зокрема, інформація про зв'язки Епштейна з Трампом. При цьому за публікацію всіх документів у справі Епштейна виступили і авторитетні республіканці.