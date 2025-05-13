«Велика меса для Воїна». Концерт, що об’єднає мистецтво та підтримку ЗСУ.

З ініціативи Львівської національної філармонії та хорової капели «Дударик» 15 травня у Львові прозвучить Велика меса Вольфганга Амадея Моцарта.

Саме цим концертом відкривається 44-й фестиваль «Віртуози Львова».

Усі кошти з продажу квитків та благодійних внесків буде спрямовано на придбання пікапа Mazda для 219-ї окремої механізованої бригади ТРО.

Символічним подарунком від військових стане бойовий прапор з підписами — для трьох найбільших донаторів.

«Знаємо і поважаємо наших Героїв. не вперше допомагаємо. Не вперше допомагаємо — і цього разу наша підтримка теж буде потрібною. А хлопці ще й офірують прапор із підписами трьом найбільшим донатерам. Запрошую всіх небайдужих львів’ян і гостей міста долучитися до цієї благородної події», - говорить керівник чоловічої хорової капели «Дударик» Дмитро Кацал.

У концерті візьмуть участь відомі українські солісти: сопрано Анна Шумаріна, мецо-сопрано Лілія Нікітчук, тенор Максим Сальніков і бас Володимир Шинкаренко. Разом із ними виступатиме Академічний камерний оркестр «Віртуози Львова» та хорова капела «Дударик» під орудою маестро Володимира Сивохіпа.

Музика, написана Моцартом для Великої меси, неймовірно щільна, як звучання цілого собору, де кожна нота сприяє духовному піднесенню. Великі контрасти, віртуозний хор і витончений оркестр створюють враження урочистої величі. Цей концерт — не лише вшанування великого музичного спадку Моцарта, а й глибокий духовний акт пам’яті. Він присвячений полеглим воїнам — тим, хто віддав життя за свободу, гідність і майбутнє України.

Запрошуємо львів’ян і гостей міста долучитися до цієї події, де велике мистецтво об’єднується зі спільною метою — підтримкою тих, хто сьогодні боронить нашу свободу.

15 травня / 19:00

Львівська національна філармонія

Придбати квиток: послухати Велику месу

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