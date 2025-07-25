Рада безпеки ООН проведе екстрене засідання через конфлікт Камбоджі та Таїланду.

Сторони звинувачують одна одну в ескалації.

Рада Безпеки ООН проведе в п’ятницю, 25 липня, екстрене засідання у зв'язку зі збройними сутичками між Камбоджею та Таїландом. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters, з покликом на дипломатичні джерела. Його проведуть на прохання прем'єр-міністра Камбоджі Хуна Манета. Засідання має розпочатися о 22:00 за київським часом.

Сутички між тайськими та камбоджійськими військами, дислокованими на кордоні двох країн, розпочалися рано вранці, у четвер, 24 липня. Між країнами вже давно триває конфлікт через спірну прикордонну територію. Загострення почалося із перестрілки військовиків на прикордонній території. Сторони звинувачують одна одну в ескалації.

За версією тайської сторони, Камбоджа першою пішла на ескалацію і завдала удару по провінції Сісакет із РСЗВ «Град». Під обстріл потрапили об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема п'ять лікарень та крамниця. Загинули щонайменше 11 людей, є поранені. У відповідь Бангкок скерував у зону конфлікту шість винищувачів F-16, які завдали удару по камбоджійським військам.

Бангкок, своєю чергою, поклав відповідальність на Пномпень, звинувативши його в мінуванні прикордонної території. Влада Тайваню надіслала офіційну доповідь Японії, яка головує на зустрічах країн-учасниць Оттавської конвенції, що забороняє протипіхотні міни. 23 липня Таїланд відкликав свого амбасадора з Пномпеня та вислав камбоджійського з Бангкока.