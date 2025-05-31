Росія вимагає припинення західної допомоги Україні як передумови для перемир’я.

При цьому Москва досі не надалі ні Києву, ні Вашінґтону свого варіанту мирного меморандуму.

Постійний представник Росії в ООН Васілій Нєбєнзя заявив на засіданні Ради безпеки, що Захід повинен на час перемир'я зупинити постачання України зброєю, а Україна – мобілізацію. Про це повідомляє інформаційна аґенція Reuters. Засідання РБ ООН було проведене на вимогу Росії, яка звинуватила європейські країни у «спробах перешкодити мирному процесу навколо України».

У своєму виступі Нєбєнзя заявив, що Росія не допустить повторення ситуації з Мінськими угодами. «Такими ініціативами Росію прагнуть ввести в оману і змусити на новий односторонній жест доброї волі. Це не шлях до миру, а спроба взяти паузу для продовження конфронтації. На це ви можете не розраховувати, повторення Мінська не буде», – наголосив постпред РФ при ООН. Він також зазначив, що російські окупаційні війська в Україні «здатні продовжувати і нарощувати бойові дії стільки, скільки буде потрібно».

За словами Нєбєнзі, російська делегація готова надати українській стороні свій меморандум про можливе припинення вогню щойно другого червня у Стамбулі. Подробиць про документ Небензя не навів, але заявив, що РФ «не влаштовує ситуація», яка дала б змогу Києву перегрупуватися під час короткострокового перемир'я і «зупинити обвалення східного фронту». При цьому представник Москви заявив, що РФ хоче спочатку обговорити з Україною «параметри й умови» можливого довгострокового миру, а вже потім домовлятися про режим припинення вогню.

Також Нєбєнзя заявив, що стамбульські переговори Росії та України мають розглядатися як продовження зустрічей делегацій країн у 2022 році. Під час них РФ висунула Києву, серед іншого, вимоги про без'ядерний і позаблоковий статус України, скорочення кількості військовослужбовців у країні, а також визнання окупованих і анексованих Москвою на той момент територій. Україна відразу ж відмовилася від такого трактування нового переговорного процесу.

У цій же промові в Радбезі ООН Нєбєнзя образив українського президента Володимира Зеленського, назвавши його «простроченим президентом», і виступив з погрозами на адресу Німеччини, зважаючи на заяви бундесканцлера Фрідріха Мерца про виробництво далекобійної зброї спільно з Україною.

Американський дипломат, анонімно коментуючи для Reuters слова Нєбєнзі, в кулуарах Ради безпеки ООН зазначив: «Ми поділяємо занепокоєння, висловлене іншими членами цієї Ради, що Росія може бути не зацікавленою в мирі та натомість прагнути досягнення воєнної перемоги».

Українська сторона вже передала Росії свою версію меморандуму про припинення вогню, проте Москва на крок у відповідь не пішла. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга пояснив, що така позиція Кремля не зробить зустріч у Стамбулі плідною. «Щоб наступна запланована зустріч була змістовною і значущою, важливо заздалегідь отримати документ, щоб делегація, яка буде присутня, мала повноваження обговорювати відповідні позиції», – сказав Сибіга.

Раніше спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлоґ також поскаржився, що Вашінґтон не отримав російську версію меморандуму з пропозиціями щодо мирної угоди. В етері американського телеканалу ABC News Келлоґ розповів, що Путін обіцяв Трампу під час телефонної розмови 19 травня надіслати документ протягом тижня. При цьому Келлоґ назвав переданий Вашінґтону меморандум української сторони «досить розумним і хорошим».