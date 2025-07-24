ЄУ затвердила список контрзаходів у відповідь на мита Трампа.

Зокрема до санкційного списку потрапив американський бурбон.

У четвер, 24 липня, країни-члени Європейської Унії домовилися про вжиття контрзаходів на підняття президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом митних тарифів для ЄУ з першого серпня. Про це повідомив телеканал Euronews. Європейські контрзаходи набудуть чинності, якщо Вашінґтон та Брюссель не досягнуть угоди.

Домовлено про список мит у відповідь, запропонований Єврокомісією для протидії торговим заходам США. Перед тим, як Єврокомісія запропонувала список заходів країнам-членам, було проведено консультації з промисловими підприємствами ЄУ.

Європейські контрзаходи були схвалені ще на початку квітня, і спрямовані на такі товари, як літаки, автомобілі та автозапчастини, помаранчевий сік, м'ясо птиці, соєві боби, сталь та алюміній, яхти. Бурбон також був включено до списку, незважаючи на активне лобіювання з боку Франції та Ірландії, які побоюються заходів у відповідь США щодо вин та інших спиртних напоїв.

Контрзаходи Євроунії оцінюються у приблизно 93 мільярдів євро. Вони набудуть чинності сьомого серпня, але лише в тому випадку, якщо угода зі США не буде досягнута до першого серпня – крайнього терміну, встановленого американським президентом Дональдом Трампом, коли він має намір запровадити 30-відсоткові мита на імпорт із ЄУ.