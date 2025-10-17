1332-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:20 Вночі (з 20:00) противник атакував 70 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків Міллєрово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда ТОТ Криму, близько 50 із них – шахеди.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 35 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів (50%) на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 31 ударного БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 699 із 877 запущених по Україні БпЛА (разом – 80%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

329,7% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

134,7% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

1093,0% артилерійських систем (з них 5,8% за минулий тиждень),

135,5% РСЗВ (з них 0,2% за минулий тиждень),

87,7% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

34,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,7% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Внаслідок російських ударів керованими авіабомбами по Сумах поранено людину, повідомив начальник МВА Сергій Кривошеєнко.

09:35 У Пологівському районі співробітник Нацполіції отримав поранення внаслідок атаки російського fpv-дрона, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

09:25 Президент США Дональд Трамп під час виступу з оголошеннями у Білому домі заявив журналістам, що місце й дата зустрічі з Путіним будуть швидко узгоджені, ймовірно вона відбудеться впродовж двох тижнів:

"Марко Рубіо збирається зустрітися з своїм контрагентом (Лавровим). Це станеться впродовж тижнів двох чи близько того. Вони узгодять дату й місце вже скоро. Можливо, це вже узгоджено. Я гадаю, це була дуже добра телефонна розмова. Але я буду зустрічатися з президентом Путіним, і ми будемо приймати рішення. Завтра я зустрічаюся з президентом Зеленським і я розповім йому про дзвінок. У нас є проблема – вони не дуже добре ладнають між собою, й іноді буває складно проводити зустрічі. Тож нам треба щось зробити, коли ми окремо. Окремо, але нарівні. Ми зустрічатимемося і розмовлятимемо про зустрічі".

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом за вчора зафіксовано 178 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів, 42 ракетами та 100 авіаційних ударів, скинувши 206 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4 553 обстріли, з них 118 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6 184 дрони-камікадзе. Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Степногірськ Запорізької області; Козацьке Херсонської області; Миколаї Миколаївської області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один пункт управління безпілотними апаратами, шість артилерійських засобів та один інший важливий об’єкт російських загарбників. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося два бойові зіткнення. Ворог завдав 13 авіаційних ударів, скинув 29 керованих бомб, здійснив 228 обстрілів, зокрема 20 — із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку вчора відбулося 15 бойових зіткнень поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Кам’янки та в напрямку Колодязного, Бологівки, Кутьківки. На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 13 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Петропавлівка, Піщане, Богуславка та в напрямку Курилівки й Борової. На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Дерилове, Рідкодуб, Торське, Колодязі, Зарічне та в напрямках населених пунктів Дружелюбівка та Лиман. На Слов’янському напрямку українські воїни минулої доби відбили чотири ворожі атаки. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах населених пунктів Серебрянка, Ямпіль та в напрямку Званівки. На Краматорському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 23 атаки у районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр, Полтавка та в напрямку Костянтинівки, Степанівки й Софіївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 55 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Володимирівка, Дорожнє, Червоний Лиман, Новоекономічне, Родинське, Покровськ, Звірове, Котлине, Лисівка, Удачне, Молодецьке, Філія та в напрямку Мирнограда, Новопавлівки, Білицького й Балагану. На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 33 атаки поблизу населених пунктів Зелений Гай, Новохатське, Січневе, Соснівка, Вербове, Вороне, Новомиколаївка, Іванівка, Олександроград та Новогригорівка. На Гуляйпільському напрямку ворог п’ять разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Полтавка та Малинівка. На Оріхівському напрямку противник здійснив одну невдалу наступальну дію в районі Степового. На Придніпровському напрямку українські захисники відбили три атаки окупантів. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці й активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 730 осіб. Також ворог втратив п’ять танків, 10 бойових броньованих машин, 35 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 588 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, п’ять крилатих ракет, 73 одиниці автомобільної техніки та одну одиницю спеціальної техніки.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• 16 жовтня відбулася телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Путіним.

• Помічник президента Росії Ушаков у своїй заяві щодо розмови Трампа і Путіна 16 жовтня спробував затуманити навмисні атаки Росії на цивільне населення та цивільну інфраструктуру.

• Росія навмисно заплутує інформаційний простір фальшивими заявами та інформаційними операціями, намагаючись прикрити відкриті та приховані атаки проти Європи, що відбувалися протягом останніх кількох років, включаючи нещодавні вторгнення російських дронів у повітряний простір НАТО.

• За повідомленнями, російські сили використовують північнокорейські війська, що діють в Росії, таким чином, щоб північнокорейські війська могли перенести отриманий на полі бою досвід до Північної Кореї.

• За повідомленнями, російські сили адаптують свою тактику ударів безпілотними літальними апаратами та ракетами великої дальності, націлених на українську енергетичну інфраструктуру, намагаючись порушити роботу української енергосистеми у великому масштабі.

• Європейські партнери України оголосили про нову військову допомогу Україні на засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат Рамштайна) 15 жовтня.