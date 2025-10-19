1334-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

329,8% танків (з них 0,5% за минулий тиждень),

134,8% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

1095,7% артилерійських систем (з них 7,6% за минулий тиждень),

135,9% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

87,7% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

34,3% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

38,7% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Вночі (з 19:00) росіяни атакували 62 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ РФ, близько 40 із них – "шахеди".

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 40 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів (65%) на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 7 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 718 із 907 запущених по Україні БпЛА (разом – 79%).

09:40 Росіяни атакували Дніпропетровську область, завдавши ударів безпілотниками та артилерією, в результаті атак у Шахтарському районі поранено 10 людей: у Шахтарському влучили у три пʼятиповерхові житлові будинки – повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

09:35 Росіяни обстріляли 17 населених пунктів Запорізької області, завдавши 667 ударів, унаслідок атаки дрону по Пологівському району поранено чоловіка та жінку, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

09:25 Сполучені Штати повідомили країни-гаранти мирної угоди, що ХАМАС може порушити режим припинення вогню в Газі та атакувати цивільне населення і попередили:

"Якщо ХАМАС продовжить цю атаку, будуть вжиті заходи для захисту населення Гази і збереження цілісності режиму припинення вогню."

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 223 бойових зіткнення. За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України одного ракетного та 84 авіаційних ударів, застосував три ракети та скинув 193 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 6343 дрони-камікадзе та здійснили 5114 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 117 – з реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Сподобівка, Лозова Харківської області; Долинка, Степногірськ Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області. За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося три боєзіткнення. Крім того, ворог завдав 13 авіаційних ударів, скинувши 29 керованих бомб, а також здійснив 162 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Одрадне, Кам’янка та Бологівка. На Куп’янському напрямку за добу відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Куп’янськ, Петропавлівка та у бік Малої Шапківки й Піщаного. На Лиманському напрямку ворог атакував чотири рази, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Новий Мир, Середнє та Зарічне. На Слов’янському напрямку, у районах населених пунктів Ямпіль, Дронівка та Виїмка, противник вісім разів атакував позиції наших військ. На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення, загарбник атакував у районі населеного пункту Оріхово-Василівка. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 13 атак у районах Щербинівки, Плещіївки та Русиного Яру. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 47 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Родинське, Миролюбівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке та Котлярівка. На Олександрівському напрямку ворог 16 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Соснівка, Вороне, Новомиколаївка, Новогригорівка та Малинівка. На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Оріхівському напрямку противник двічі наступав у районі населеного пункту Степове. На Придніпровському напрямку ворог тричі марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1000 осіб. Також українські воїни знешкодили танк, три бойові броньовані машини, 45 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 444 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня та 126 одиниць автомобільної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• У відповідь на пропозицію президента США Дональда Трампа від 17 жовтня щодо миру в Україні Кремль підтвердив свою прихильність до вимог, які зводяться до повної капітуляції України.

• Удари України в жовтні 2025 року по нафтовому терміналу в окупованій Феодосії, Крим, як видається, значно пошкодили термінал, і невідомо, коли і чи взагалі Росія зможе його відремонтувати.

• Російські державні ЗМІ повідомили, що більшість російських водіїв очікують подальшого зростання цін на бензин, оскільки Україна продовжує кампанію ударів по російській паливній інфраструктурі.

• Україна і Росія домовилися про локальне припинення вогню в західній частині Запорізької області для ремонту лінії електропередачі, що залишилася до Запорізької атомної електростанції, на тлі підготовки Росії до підключення ЗАЕС до російської енергосистеми.