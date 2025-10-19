1335-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:05 Внаслідок чергових російських дронових атак на енергооб’єкти на ранок є знеструмлені споживачі в кількох областях, повідомили в Укренерго. Зокрема залишається без світла значна частина споживачів на Чернігівщині. В усіх регіонах України з 06:00 до 22:00 діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

11:00 Споживання електроенергії тримається на високому рівні, повідомили в Укренерго. Сьогодні станом на 06:30 воно було таким же, як і попереднього робочого дня. Причина – утримання хмарної та холодної погоди у більшості регіонів України.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 6,3% вищим, ніж максимум попередньої неділі. Причина таких змін – суттєве похолодання на всій території України.

10:40 Вночі (з 19:00) росіяни атакували трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із ТОТ Криму та 60 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда ТОТ Криму, близько 40 із них – шахеди.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 38 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів (63%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 3 балістичних ракет та 20 ударних БпЛА на 12 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 687 із 885 запущених по Україні БпЛА (разом – 78%).

10:20 Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по шести населених пунктах Харківської області, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов. У сел. Куп’янськ-Вузловий загинув чоловік, ще одна людина постраждала; у с. Орілька Лозівської громади поранено чотирьох людей. Внаслідок обстрілів у Лозівському районі пошкоджено приватний будинок, в Ізюмському та Чугуївському районах пошкоджено автомобілі, у Богодухівському – адмінбудівлю.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

329,8% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

134,8% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

1097,2% артилерійських систем (з них 8,1% за минулий тиждень),

135,9% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

87,8% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

34,3% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

38,7% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 168 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів, чотирма ракетами, та 74 авіаційних ударів, скинувши 165 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4 894 обстріли, з них 93 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5482 дрони-камікадзе. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, два пункти управління БпЛА та чотири артилерійські засоби противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 13 боєзіткнень. Крім того, ворог завдав двох авіаційних ударів, скинувши шість керованих бомб, а також здійснив 160 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник 10 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Тихе, Кам’янка та в напрямку Дворічанського й Бологівки. На Куп’янському напрямку за добу відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Піщаного. На Лиманському напрямку ворог атакував шість разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Дробишеве, Середнє, Новоселівка та Мирне. На Слов’янському напрямку, у районах Серебрянки та Ямполя, противник двічі атакував позиції наших військ. На Краматорському напрямку минулої доби противник не проводив наступальних дій. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 24 атаки у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Торецька, Плещіївки, Русиного Яру, Софіївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 58 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Родинське, Новоекономічне, Червоний Лиман, Мирноград, Сухий Яр, Звірове, Котлине, Покровськ, Удачне, Філія, Промінь, Лисівка, Молодецьке, Дачне та в напрямку Новопавлівки. На Олександрівському напрямку ворог 24 рази атакував наші позиції у напрямку Орестополя та районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Воскресенка, Олександроград, Вишневе, Вербове, Січневе, Вороне, Соснівка, Новогригорівка та Новомиколаївка. На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив три невдалі атаки в районі Малинівки. На Оріхівському напрямку противник один раз атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Плавні. На Придніпровському напрямку ворог тричі марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 890 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, 45 артилерійських систем, один засіб ППО, 398 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 94 одиниці автомобільної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російський президент Путін, як повідомляється, повторив свою вимогу, щоб Україна віддала всю Донецьку область як умову для закінчення війни, і запропонував, що Росія буде готова «здати» частину окупованої південної України. Віддача Донецької області Росії створить умови для відновлення агресії Росії проти України з більш вигідних позицій у вибраний нею час.

• Російські чиновники та прокремлівські джерела намагаються представити обмежені російські наступальні операції в напрямку Херсона як триваючу операцію з відбиття міста Херсон – зусилля, які суперечать заявленій Путіним готовності піти на територіальні поступки на півдні України.

• Президент України Володимир Зеленський оголосив, що Україна зробила двосторонні пропозиції щодо енергетики Сполученим Штатам.

• Вночі з 18 на 19 жовтня українські сили завдали удару по російській нафтовій інфраструктурі в Самарській та Оренбурзькій областях.

• Німецькі чиновники повідомили, що 18 жовтня над аеропортом Мюнхена спостерігали невідомі об'єкти, схожі на дрони.