1333-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:35 Вночі (з 19:00) росіяни атакували трьома зенітними керованими ракетами С-300 із Курської обл. РФ та 164 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ РФ, близько 100 із них – "шахеди".

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 136 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів (83%) на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 781 із 963 запущених по Україні БпЛА (разом – 81%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

329,7% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

134,7% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

1094,3% артилерійських систем (з них 6,8% за минулий тиждень),

135,7% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

87,7% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

34,3% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

38,7% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Російські війська за добу здійснили майже 900 обстрілів по 15 населених пунктах Запорізької області, постраждала одна людина, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

09:45 Російські війська вночі атакували безпілотниками Полтавську область, внаслідок чого виникла пожежа складу одного з цивільних підприємств, повідомив голова Полтавської ОВА Володимир Когут.

09:40 Президент України Володимир Зеленський повідомив, що після його розмов із лідерами низки європейських держав та керівництвом США, ЄС і НАТО сторони домовилися про подальшу координацію на рівні безпекових радників.

09:35 Президент США Дональд Трамп на зустрічі з главою України Володимиром Зеленським у Білому домі заявив, що на даний момент не планує поставляти ракети Tomahawk Україні, пише Axios. Трамп дав зрозуміти Зеленському, що його пріоритетом зараз є дипломатія, а надання Tomahawk може підірвати її. На брифінгу після зустрічі Зеленський заявив, що президенти обговорювали далекобійні системи, однак за словами Зеленського, "ми вирішили, що не будемо говорити про це наразі, і Сполучені Штати не хотіли б ескалації, тому можливі питання на цю тему будуть залишені без відповіді".

09:25 Президент США Дональд Трамп назвав зустріч з президентом України Володимиром Зеленським дуже "цікавою і сердечною" і "зупинитися там, де є":

"Я сказав йому, як і президенту Путіну, що настав час припинити вбивства і укласти угоду! Досить пролито крові, а межі власності визначаються війною і сміливістю. Вони повинні зупинитися там, де вони є. Нехай обидва проголосять перемогу, нехай історія вирішить! Більше ніякої стрілянини, ніяких смертей, ніяких величезних і нераціональних витрат грошей".

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 128 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України 109 авіаційних ударів, скинувши 268 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 6024 дрони-камікадзе та здійснили 4941 обстріл позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 117 — із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населеному пункту Суми. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося два бойові зіткнення. Крім того, ворог завдав вісім авіаційних ударів, скинув 18 керованих бомб, а також здійснив 154 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема два — із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник 18 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська, Западного та в напрямку населених пунктів Бологівка, Кутьківка, Обухівка, Колодязне. На Куп’янському напрямку за добу відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Піщане, Петропавлівка та в напрямку Куп’янська. На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Торське, Шандриголове й Дробишеве, а також у напрямку населеного пункту Коровій Яр. На Слов’янському напрямку у районах Переїзного, Григорівки, Дронівки та Ямполя противник сім разів атакував позиції наших військ. На Краматорському напрямку минулої доби противник не проводив наступальних дій. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 12 атак у районах Торецького, Щербинівки, Русиного Яру та в напрямку населених пунктів Костянтинівка й Бересток. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Промінь, Молодецьке, Мирноград, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Філія та в напрямку Новопавлівки й Покровська. На Олександрівському напрямку ворог 14 разів атакував наші позиції у напрямку Орестополя та районах населених пунктів Олександроград, Січневе, Новомиколаївка, Новогригорівка, Веселе, Малинівка. На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Оріхівському напрямку ворог тричі наступав у районах населених пунктів Кам’янське, Степногірськ та Степове. На Придніпровському напрямку ворог один раз марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1 150 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, дві бойові броньовані машини, 41 артилерійську систему, дві реактивні системи залпового вогню, один літак, 498 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 131 одиницю автомобільної техніки та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• 17 жовтня президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп зустрілися в Білому домі і обговорили питання про подальшу підтримку України з боку США та зусилля у війні.

• Кремль продовжує застосовувати подвійну риторичну стратегію, використовуючи економічні пропозиції і приховані військові погрози, намагаючись одночасно нормалізувати відносини між США і Росією і стримати підтримку України з боку США.

• Кремль скорочує фінансові стимули, які використовуються для вербування добровольців, ймовірно, в рамках зусиль Кремля з реструктуризації зусиль з формування збройних сил та централізації контролю над російськими новобранцями з метою продовження тривалої війни в Україні.

• Російські кампанії ударів безпілотними літальними апаратами ближнього та дальнього радіусу дії продовжують непропорційно впливати на цивільне населення України.

• Європейські союзники України продовжують надавати військову допомогу та підтримувати зростаючу оборонну промисловість України.