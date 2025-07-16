Ізраїль атакував сирійський військовий штабу в Дамаску.

Таким чином Ізраїль намагався захистити друзьке населення від урядової сирійської армії.

 

 

Армія оборони Ізраїлю (ЦАГАЛ) у середу, 16 липня, завдала удару по входу до Генштабу ЗС Сирії в Дамаску. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС з покликом на заяву пресслужби ЦАГАЛ. Трохи пізніше стало відомо про ще один ізраїльський удар – вже поруч з президентським палацом в сирійській столиці. Керівництво Ізраїлю запевняє, що таким чином намагається захистити друзьку меншину від нападів з боку урядових військ.

 

«ЦАГАЛ продовжує стежити за розвитком подій та діями режиму проти мирних мешканців-друзів на півдні Сирії. Відповідно до вказівок політичного керівництва - ЦАГАЛ завдає ударів у цьому районі і залишається готовим до різних сценаріїв», – наголошується в заяві.

 

У Міністерстві охорони здоров'я Сирії заявили, що внаслідок сьогоднішніх ударів в Дамаску одна людина загинула, ще 18 поранено.

 

Друзи – відокремлена арабомовна етноконфесійна група, представники якої проживають у Сирії, Лівані, Ізраїлі та Йорданії. 13 липня, на півдні Сирії почалися збройні сутички між бедуїнами-сунітами і друзями. Внаслідок сутичок, за даними сирійського Міністерства внутрішніх справ, загинули понад 30 осіб і близько 100 отримали поранення. Відтак для наведення порядку до міста Ес-Сувайда на півдні країни увійшли урядові сирійські війська. З того моменту, як повідомляє Сирійська наглядова рада з прав людини, кількість загиблих зросла до 248 осіб. Один із лідерів друзької меншини шейх Хікмат аль-Хаджрі звинуватив уряд Сирії в порушенні перемир'я та бомбардуванні міста. Сирійські військовики, стверджують, що відкривають тільки вогонь у відповідь.

16.07.2025

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