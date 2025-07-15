1238-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:00 Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам, повідомили в Укренерго Станом на 9:30 воно було на тому ж рівні, що й вчора.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2,9% вищим, ніж попереднього робочого дня. Причина – підвищення температури повітря у західних та центральних областях, порівняно з минулим тижнем.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

322,6% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

132,6% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

984,9% артилерійських систем (з них 7,9% за минулий тиждень),

129,4% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

84,9% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

33,7% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,0% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 Трамп розглядав можливість відправки Україні ракет Tomahawk, пише The Washington Post. Надання цих ракет обговорювалися ще в п'ятницю, 11 липня, однак до підсумкового списку озброєнь для України вони не ввійшли: їх можуть передати Україні пізніше, якщо Трампу знадобляться додаткові важелі тиску. Джерело в Пентагоні також повідомило, що США, найімовірніше, знімуть обмеження по дальності застосування ракет ATACMS, які вже є в України. Такий крок дозволить українським військовим використовувати 18 наявних у них ракет ATACMS на повну дальність – до 300 кілометрів. Цього недостатньо, щоб вразити цілі в Москві або Санкт-Петербурзі, але вистачить, щоб завдати ударів по російських військових базах і аеродромах. Ракетами Tomahawk українські військові змогли б вдарити на Москву і Санкт-Петербург. Трамп під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським минулого тижня поцікавився, чому він не завдав удару по Москві, на що Зеленський відповів: «Ми можемо, якщо ви дасте нам зброю».

09:30 Російські війська атакували безпілотниками Кіровоградську область, падіння збитих уламків одного з них спричинили пожежу на полі Устинівської громади, повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

09:25 Берлін і Вашингтон приймуть рішення про відправку двох американських систем протиповітряної оборони Patriot до Києва протягом декількох днів або тижнів. Якщо угода буде укладена, перша одиниця Patriot може бути відправлена в Україну протягом декількох місяців, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

09:20 У рамках першого етапу США продадуть країнам НАТО озброєння приблизно на 10 мільярдів доларів, пише Axios. Очікується, що українські воїни отримають американські ракети, засоби ППО та артилерійські снаряди, можлива передача далекобійних ракет, здатних завдавати ударів углиб території Росії.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом за вчора зафіксовано 185 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів застосувавши дві ракети та 84 авіаційних ударів, скинувши 154 керовані бомби. Крім цього, здійснив 5521 обстріл, з них 90 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3842 дрони-камікадзе. Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Шостка Сумської області; Білогір’я, Новоданилівка, Плавні, Мала Токмачка Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 11 районів зосередження особового складу та техніки, два артилерійські засоби та п’ять пунктів управління російських загарбників. На Північнослобожанському і Курському напрямках відбулося 20 боєзіткнень. Ворог завдав 16 авіаційних ударів, скинув 39 керованих бомб, здійснив 372 обстріли, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню. На Південнослобожанському напрямку ворог здійснив п’ять наступальних дій в районах Вовчанська та Зеленого. На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Кіндрашівки, Степової Новоселівки, Загризового та в напрямках Піщаного, Нової Кругляківки й Петропавлівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Карпівка, Новий Мир, Колодязі, Серебрянка, Торське та в бік Новосергіївки і Шандриголового. На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбили 11 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки, Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського та Виїмки. На Краматорському напрямку зафіксовано чотири боєзіткнення у бік Ступочок, Предтечиного та Білої Гори. На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак у районах Торецька, Русиного Яру, Диліївки та в бік Катеринівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 55 штурмових та наступальних дій агресора у районах населених пунктів Новоекономічне, Мирне, Родинське, Федорівка, Разіне, Лисівка, Звірове, Удачне, Полтавка, Промінь, Муравка, Дачне, Новопавлівка, Олексіївка та в напрямку Володимирівки, Покровська, Мирнограду. На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 23 атаки противника у районах населених пунктів Новохатське, Запоріжжя, Комар, Мирне, Піддубне, Новосілка, Новопіль, Воскресенка, Вільне Поле, Шевченко, Зелене Поле та Темирівка. Минулої доби на Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Кам’янське. На Придніпровському напрямку агресор провів дев’ять безуспішних наступальних дій. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці і активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1230 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, шість бойових броньованих машин, 52 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, 245 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 122 одиниці автомобільної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент США Дональд Трамп оголосив про надання Україні масштабної та швидкої військової допомоги через НАТО, а також про можливе введення додаткових мит проти Росії в майбутньому.

• Трамп діє, виходячи з того, що для успішних зусиль США з метою залучення президента Росії Путіна до переговорного столу необхідно поєднати економічні інструменти із західною військовою підтримкою, щоб Україна могла посилити тиск на Росію на полі бою.

• Трамп зазначив, що Росія затягує переговори про припинення війни, а нещодавнє посилення нічних ударів російських безпілотників і ракет свідчить про те, що Росія не зацікавлена в мирі, що відповідає давнім оцінкам ISW щодо намірів Кремля.

• Трамп заявив, що європейська безпека відповідає інтересам США, і зазначив, що Європа зобов'язалася допомагати Україні захищатися.

• Додаткова військова допомога США українським силам надійде на динамічний, а не статичний фронт, який характеризується тривалими наступальними операціями Росії, спрямованими на досягнення повільного маневру, та українськими контратаками в ключових районах фронту.

• Здатність російських військ просунутися достатньо глибоко в оборону України, щоб створити виступи, свідчить про те, що російське військове командування покращило свою здатність використовувати можливості для просування, але темпи російського просування не перевищують швидкість піхоти.

• Нещодавно російські війська просунулися на сході Запорізької області поблизу Гуляйполя – це перша тактично значуща операція в цьому районі фронту з часу української контрнаступальної операції влітку 2023 року.

• Російське військове командування, ймовірно, має намір скористатися нещодавніми успіхами в західній частині Донецької області, щоб просунутися на захід у Дніпропетровську та Запорізьку області.

• Російські війська можуть використати успіхи в західній частині Донецької області, щоб розпочати наступальну операцію в напрямку Покровська з метою реалізації давнього прагнення Росії захопити місто Запоріжжя.

• Однак українські сили проводять контрнаступ у ключових районах фронту, щоб уповільнити просування російських військ і завдати їм значних втрат.

• Щоби змусити Путіна відмовитися від своєї поточної теорії перемоги і погодитися на закінчення війни на розумних умовах, українські сили повинні зупинити просування російських військ і почати відвойовувати оперативно важливі райони. Західна допомога, надана на підтримку цих зусиль, є необхідною для прискорення закінчення війни.

• Своєчасна та надійна військова допомога Заходу Україні в поєднанні з посиленням економічного тиску необхідна для припинення війни на умовах, задовільних для США, Європи та України.