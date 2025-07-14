1237-й день війни Росії в Україні. Хроніка

18:50 Трамп заявив про передачу Україні до 17 зенітно-ракетних комплексів Patriot найближчим часом. Водночас американський президент не уточнив, звідки надійдуть системи ППО.

"У нас є одна країна, у якої 17 систем Patriot готується до відправки, велика кількість з цих 17 відправиться на поле бою. Це можна швидко зробити."

18:45 Сполучені Штати запровадять жорсткі санкції проти Росії, якщо протягом 50 днів не буде досягнуто домовленості про мир, заявив Трамп. За словами американського президент, Україна "хоче щось зробити" для припинення вогню, а з боку РФ чути тільки розмови.

"Я розчарований президентом Путіним, бо думав, що ми укладемо угоду два місяці тому, але, здається, до неї не дійшли. Тож виходячи з цього, ми запровадимо вторинні тарифи, якщо не укладемо угоди протягом 50 днів. Це дуже просто. І вони будуть на рівні 100%. І так воно і є."

18:40 США вироблятимуть зброю для України за європейські кошти, заявив Трамп.

"Ми виробляємо найкраще обладнання, найкращі ракети, найкраще з усього. Європейські країни це знають. І сьогодні у нас є угода, і я попрошу Марка говорити про це, але ми сьогодні уклали угоду, згідно з якою ми будемо надсилати їм зброю, а вони за неї платитимуть".

18:25 Німецькі війська готові вбивати російських солдатів, якщо Москва нападе на країну НАТО, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

17:50 Європейська комісія погодила інтегрування України до зони роумінгу ЄС починаючи з 1 січня 2026 року, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

17:15 Франція докладе нових та "історичних" зусиль для збільшення витрат на оборону, заявив президент Франції Еммануель Макрон. Макрон перерахував спектр загроз від тероризму до радіоелектронної війни та безпілотників та підкреслив постійну та організовану загрозу з боку Росії, яку, за його словами, Європа повинна відбити для забезпечення миру.

"Ніколи з 1945 року свобода не була під такою загрозою, і ніколи мир на нашому континенті не залежав так сильно від рішень, які ми приймаємо сьогодні... Скажімо просто: щоб бути вільним у цьому світі, тебе потрібно боятися, а щоб тебе боялися, ти повинен бути сильним".

16:40 Верховна Рада голосуватиме за новий уряд вже цього тижня, пише Суспільне з посиланням на джерела. Зазначається, що призначення нового складу уряду планується на 17 липня, голосування за відставку відбудеться днем раніше – 16 липня.

16:05 Трамп оголосить про новий план озброєння України 14 липня, пише Axios з посиланням на джерела. Як зазначає видання, план, ймовірно, включатиме ракети великої дальності, які можуть досягати цілей глибоко всередині російської території, включаючи Москву. Рішення Трампа стало відповіддю на заяву Путіна під час їхньої телефонної розмови 3 липня про намір наступати протягом 60 днів, щоб захопити території до адміністративних меж українських областей.

15:30 Посли ЄС знаходяться на межі узгодження 18-го пакету санкцій проти Росії, пише Reuters з посиланням на джерела. Зазначається, що пакет включатиме зниження стелі цін на нафту з РФ на 15% від ринкової вартості.

14:55 Зеленський запропонував першій віцепремʼєр-міністерці Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу, повідомляє пресслужба президента.

"Починаємо трансформацію системи виконавчої влади в Україні. Я запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу. Очікую на представлення програми дій нового уряду найближчим часом".

14:20 Зеленський зустрівся з спеціальним представником президента США з питань України Кітом Келлогом у Києві, повідомляє пресслужба президента. Під час зустрічі сторони обговорили російські атаки по цивільних об’єктах та критичній інфраструктурі, а також зміцнення української протиповітряної оборони.

13:45 Полковник Євген Ласійчук очолив 7 корпус Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. До цього призначення Герой України Євген Ласійчук очолював 25-ту окрему повітрянодесантну Січеславську бригаду.

13:10 Російські війська вдарили БпЛА типу "Герань-2" по Златополю, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Одна людина загинула, ще 7 людей постраждали.

12:35 Зеленський запропонував Верховній раді продовжити воєнний стан та мобілізацію до 5 листопада 2025 року, повідомляє на сайті парламенту.

12:00 Російський безпілотник завдав удару по одному з навчальних закладів на території Сумської громади, шістьох людей поранено, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

11:30 Вертоліт Білорусі позавчора знищив російський ударний безпілотник, який прямував у бік України, повідомляють джерела в українській розвідці. Ударний безпілотник типу "Гербера" був виявлений вертольотом Мі-24, який виконував завдання з контролю повітряного простору Білорусі, пілот доповів про виявлення та знищення ударного дрону.

11:05 Внаслідок складних погодних умов та пошкодження ліній електропередачі на ранок повністю або частково були знеструмлені 24 населені пункти у чотирьох областях, повідомили в Укренерго.

11:00 Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання, повідомили в Укренерго. Станом на 09:30 воно було на 2,9% вищим, ніж у цей же час попереднього робочого дня, у п’ятницю. Причина таких змін – традиційне зростання рівня енергоспоживання на початку робочого тижня, а також підвищення температури у західних і частині центральних областей.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2,4% вищим, ніж минулої неділі.

10:20 Вночі (з 18:30 13 липня) противник атакував 4 зенітними керованими ракетами С-300/400 із Курської обл. та 136 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Орел, Брянськ, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ рф, ТОТ Донецької обл. (до 90 із них – шахеди).

За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряною обороною збито 61 ворожий БпЛА типу Shahed (безпілотники інших типів) на півночі, сході та в центрі країни. Крім того, 47 дронів-імітаторів локаційно втрачені/подавлені РЕБ – разом 93%.

За минулі сім днів було збито 930 із 2051 запущених по Україні БПЛА, ще 967 локаційно втрачені (разом – 93%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

322,5% танків (з них 0,7% за минулий тиждень),

132,5% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

983,3% артилерійських систем (з них 8,4% за минулий тиждень),

129,2% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

84,9% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

33,7% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,0% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:35 Німеччина не постачатиме ракети великої дальності Taurus Україні, незважаючи на хвилю нещодавніх російських повітряних атак і повторний запит від Києва, заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.

09:30 Спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України генерал Кіт Келлоґ приїхав у Київ, на вокзалі його зустрів керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

09:25 Президент США Дональд Трамп заявив, що надішле в Україну ракети протиповітряної оборони Patriot та інше озброєння:

"Ми надішлемо їм "Патріоти", яких вони відчайдушно потребують, тому що Путін дійсно здивував багатьох людей. Він гарно говорить, а ввечері бомбить всіх підряд. Але тут є невелика проблема. Мені це не подобається. В принципі ми збираємося відправити їм різні зразки дуже складного військового обладнання. Вони заплатять нам за це 100%, і це те, чого ми хочемо".

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби відбулося 212 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 73 авіаційні удари, скинувши 120 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5611 обстрілів, з них 91 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3496 дронів-камікадзе. Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Шевченкове Харківської області; Великомихайлівка Дніпропетровської області; Миколаївка Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 18 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три артилерійські засоби та один інший важливий об’єкт російських загарбників. На Північнослобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 15 атак росіян. Противник завдав 10 авіаційних ударів, загалом скинув 22 керовані авіаційні бомби та здійснив 340 обстрілів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню. Минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку відбулося вісім боєзіткнень у районах населених пунктів Мілове, Строївка, Вовчанськ та Зелене. На Куп’янському напрямку відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Голубівки, Синьківки, Степової Новоселівки та Колісниківки. На Лиманському напрямку ворог атакував 28 разів, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Греківка, Копанки, Рідкодуб, Карпівка, Колодязі, Зелена Долина, Торське та у бік Білогорівки. На Сіверському напрямку наші захисники відбили п’ять штурмових дій окупаційних військ у районах Серебрянки та Виїмки. На Краматорському напрямку зафіксовано п’ять боєзіткнень у районі Часового Яру та у бік Ступочок. На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак у районах Торецька, Олександро-Калинового, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Степанівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 74 наступальних дії агресора у районах населених пунктів Полтавка, Миролюбівка, Миколаївка, Разіне, Родинське, Новоторецьке, Промінь, Відродження, Шевченко, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Муравка, Зелений Кут та Олексіївка. На Новопавлівському напрямку наші захисники зупинили 27 спроб прорвати оборонні рубежі наших військ в районах населених пунктів Запоріжжя, Новохатське, Мирне, Шевченко, Зелене Поле, Рівнопіль та Вільне Поле. На Гуляйпільському напрямку минулої доби бойових зіткнень не відбулося. На Оріхівському напрямку ворог двічі проводив наступальні дії, намагався просуватись у бік Малих Щербаків та Новоданилівки. На Придніпровському напрямку Сили оборони зупинили сім спроб агресора просунутися вперед. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці й активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1130 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, чотири бойових броньованих машини, 51 артилерійську систему, 124 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, 102 одиниці автомобільної та три одиниці спеціальної техніки окупанта.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Німецький посадовець підтвердив, що Німеччина зацікавлена в придбанні систем протиповітряної оборони Patriot у США для України.

• Останні супутникові знімки свідчать про те, що Росія будує захисні споруди на деяких своїх авіабазах після операції України «Павутина», проведеної 1 червня.