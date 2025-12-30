Євроколія до Львова: Проєкт планують закінчити у травні 2027 року.

 

Будівництво євроколії зі Львова до польського кордону на ділянці "Скнилів – Мостиська" планують завершити у другому кварталі 2027 року. Водночас в уряді не виключають можливості реалізувати масштабний проєкт раніше запланованих термінів.

 

Віцепрем'єр з відновлення України Олексій Кулеба на пресконференції за підсумками 2025 року повідомив, що фінансування проєкту вже забезпечене. Йдеться про співфінансування з боку міжнародних партнерів та українського бюджету.

 

"Планується. Гроші є. Це співфінансування міжнародних партнерів і українського бюджету. Для нас це один з пріоритетних великих інфраструктурних проєктів на 2026 рік. Плануємо завершити в другому кварталі 2027 року", – сказав Кулеба. 

 

Водночас він зазначив, що Україна вже має приклад успішної реалізації аналогічного проєкту раніше терміну.

 

"Зазначу, що ми і проєкт, який завершили в серпні, Ужгород – Чоп також планували завершити в кінці року, але ми зробили все для того, щоб завершити його раніше. Ми це зробили, зробила "Укрзалізниця" зі своїми працівниками", – відмітив віцепрем'єр. 

 

За його словами, попри скепсис з боку європейських партнерів, Україна довела здатність швидко та якісно реалізовувати масштабні інфраструктурні ініціативи.

 

"Жоден європеєць нам не вірив, що ми зможемо завершити цей проєкт у серпні 2025 року. Але ми це зробили", – наголосив Кулеба.

 

 

Нагадаємо, у листопаді цього року Україна отримала перший грант від Єврокомісії на будівництво євроколії Мостиська – Скнилів. Загальна сума фінансування становить 73,5 млн євро.

 

Проєкт передбачає будівництво залізниці європейського стандарту з шириною колії 1435 мм від державного кордону з Польщею до Скнилова поблизу Львова. Протяжність колії становитиме близько 80 км.

 

Трохи раніше голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський повідомляв, що проєкт з побудови євроколії від польського кордону до околиць Львова триватиме до кінця 2027 року.

 

30.12.2025

