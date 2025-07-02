Репера «Дідді» виправдали за найтяжчими статтями.

Суд присяжних визнав його винним лише в перевезенні людей з метою заняття проституцією.

 

 

У середу, другого липня, суд присяжних виніс вердикт у справі 55-річного репера Шона Diddy Комбса (Sean «Diddy» Combs). Як повідомляє інформаційна аґенція Reuters, за найтяжчими звинуваченнями підсудний був виправданий.

 

Присяжні визнали його винним лише за двома епізодами перевезення людей з метою їх залучення до проституції (transportation for prostitution). Конкретне покарання йому визначить суддя, максимальний термін становить 10 років в'язниці за кожен епізод.

 

Водночас Diddy визнали невинним за двома інкримінованими йому епізодами торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації (sex trafficking), а також за участь у злочинному угрупованні, яке займалося рекетом (racketeering conspiracy). Якби його визнали винним у торгівлі людьми, він би отримав мінімум 15 років за кожен епізод. За участь у злочинному угрупованні йому загрожувало довічне ув'язнення

 

Шон Комбс, який працював під псевдонімами Puff Daddy, P. Diddy, Diddy, був один з найуспішніших реп-виконавців та продюсерів уже кілька десятиліть. Перший власний альбом No way Out 1997 року отримав дві премії Grammy, суперуспішними були й інші його диски.

 

У різні роки Комбс продюсував альбоми таких зірок, як Мерая Кері, Мері Джей Блайдж, Дженніфер Лопес та Каньє Вест. У 1998 році Комбс запустив лінію одягу Sean John. Він був номінований на премію «Дизайнер чоловічого одягу року» на Раді модельєрів Америки 2000 року. Окрім того, Шон Комбс мав багато інших успішних проєктів у царині шоу-бізнесу та ресторанній справі.

 

У вересні 2024 року Комбс був заарештований слідчими міністерства імміґрації на Мангеттені після того, як велике журі висунуло йому звинувачення в торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації та рекеті.

 

02.07.2025

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