США повернули свою ядерну зброю до Великої Британії.

Це відбулося вперше з 2008 року.

Сполучені Штати розмістили на території Великої Британії кілька ядерних бомб B61-12. Про це повідомило спеціалізоване британське видання UK Defence Journal з покликом на власні джерела. Наразі ні ВПС США, ні представники Великої Британії офіційно не коментували повідомлення про американську атомну зброю в Об’єднаному Королівстві.

За даними видання, цього тижня американські бомби перевезли з авіабази Кіртланд у штаті Нью-Мексико на базу ВПС Великої Британії Лейкенгіт у графстві Саффолк, що в Англії. Напередодні на базі Лейкенгіт було збудоване нове безпечне сховище для атомної зброї.

Американська ядерна зброя вже розміщувалася на базі Лейкенгіт за часів Холодної війни, але її повністю вивезли звідти 2008 року в рамках скорочення озброєнь в Європі. «Повернення такої зброї означає істотну зміну ядерної стратегії НАТО на європейському театрі воєнних дій на тлі погіршення відносин з Росією і посилення акценту на стримуванні», — зазначає UK Defence Journal.

B61-12 — це 12-та модифікація американської бомби B61, яка була розроблена ще в 1960-х роках і вважається найстарішою і універсальною зброєю в ядерному арсеналі США. B61-12 має чотири можливі режими потужності, від 0,3 до 50 кілотонн. Її розробка почалася в 2008 році.

Американська ядерна зброя розміщувалася в Європі з 1950-х років. Нині вона перебуває в п'яти європейських країнах — Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах і Туреччині — загальною кількістю приблизно 100 одиниць. Велика Британія має власний ядерний арсенал, який налічує понад 200 боєголовок.