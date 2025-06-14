У Міннесоті вчинено напад на авторитетних політиків-демократів.

Убито колишню спікерку Палати представників штату Міннесота Меліссу Гортман, поранено сенатора Джона Гоффмана.

 

 

В американському штаті Міннесота в ніч на суботу, 14 червня, було скоєно замахи на життя двох місцевих впливових політиків, які репрезентують Демократичну партію США. Стріляли в члена Сенату штату Джона Гоффмана (John Hoffman) і колишню спікерку Палати представників штату Меліссу Гортман (Melissa Hortman). Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

 

Спочатку стрілець відкрив вогонь по сенатору штату Джону Гоффману і його дружині Іветт в їхньому будинку в місті Чампліні, яке розташоване за кілька кілометрів на північ від Міннеаполіса. Подружжя Гоффманів було шпиталізоване з численними вогнепальними пораненнями, лікарі оцінюють їхні шанси на виживання «з обережним оптимізмом».

 

Замах на Мелісу Гортман та її чоловіка Марка було скоєно також у їхньому будинку в місті Бруклін-парку. При цьому обох їх було вбито.

 

Повідомляється, що спочатку поліція була викликана о 02:00 на адресу, де мешкають сенатор Гоффман та його родина. Потім о 03:35 надійшов ще один виклик на адресу Гортман. Поліціянти, які прибули на цей другий виклик, навіть вступили в перестрілку з нападником, проте йому вдалося втекти.

 

Поліція і ФБР шукають стрільця. За їхніми даними, підозрюваний, білий чоловік, був одягнений у поліційний однострій і видавав себе за співробітника поліції, хоча насправді таким не був. Виявлено також ​​фальшиву поліційну машину, якою користувався нападник. У покинутому автомобілі співробітники правоохоронних органів виявили якийсь «маніфест» і список імен різних законодавців та чиновників.

 

Губернатор штату Міннесота Тім Волз (Tim Walz), який балотувався у віцепрезиденти у зв'язці з Камалою Гарріс на виборах 2024 року, сказав, що Гортман та її чоловік стали жертвами «політично вмотивованого вбивства». «Винних у цьому буде притягнуто до відповідальності», – сказав він.

 

Президент США Дональд Трамп заявив, що ФБР долучиться до розслідування і «причетні будуть покарані за всією суворістю закону». «У Сполучених Штатах Америки не можна миритися з подібним жахливим насильством», – наголосив Трамп.

 

14.06.2025

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