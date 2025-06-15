Пентаґон привітав американців з Днем прапора російськими триколорами.

Публікація зібрала мільйонні перегляди й викликала бурхливе обговорення.

 

 

Міністерство оборони Сполучених Штатів опублікувало в соцмережі X привітання з Днем прапора, на якому користувачі помітили два російські державні прапори. На зображенні під написом «День прапора» розміщені три золоті зірки, по боках від яких видно біло-синьо-червоні триколори.

 

«Вшануймо емблему нашої країни та зірки й смуги, які об'єднують нас усіх. Піднімаючи прапор нашої країни та розмірковуючи над цінностями, які він уособлює, святкуймо свободу, мужність та стійкість, які роблять нашу країну великою», – йдеться в повідомленні Пентаґону. При цьому основний американський прапор розташований праворуч від тексту.

 

Публікація зібрала понад шість з половиною мільйонів переглядів і викликала бурхливе обговорення. Деякі користувачі припустили, що дизайнери могли випадково створити зображення, схоже на російський прапор, використовуючи тільки білу і червону смуги на синьому тлі. Більшість користувачів кепкують з невігластва піарників Міністерства оборони США. А дехто обурюється, припускаючи злий умисел.

 

Зацитуємо кілька коментарів:

 

- Ви справді створили це лайно?! Наскільки ви некомпетентні???

 

- Російський прапор? І все це на тлі звинувачень Трампа у залежності від Москви.

 

- Чому лише прапор? Використовуйте також російський герб.

 

- То який прапор ви підтримуєте? Схоже на російський прапор, як на мене. Довбані виродки!

 

- Звільнити графічного дизайнера за розміщення російського прапора на цьому зображенні. Це було зроблено навмисно. Треба його покарати.

 

На момент публікації пост залишається доступним, незважаючи на увагу до суперечливого елемента дизайну. Ілюстрацію так ніхто й не відкоригував.

 

15.06.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Малювання на берегах життя
Анастасія Гончарова
Спрямовуючи потік енергії всередину себе, Анатоль Степаненко виносив на береги свідомості архаїчні знаки послань і крізь різні медіа — малярство, графіку, колаж, фото, кіно — випробовував буття творчістю.
14.06.25 | | Штука
Радіо Люксембург
Олег Денисенко
Попри міцний желєзний занавєс і потужні глушники, західні радіостанції гітарними рифами, синкопами й акордами впевнено руйнували стіну тоталітаризму
13.06.25 | | Дискурси
Джаз, семплістра та Україна
Джин Прицкер
26 червня на закриття ХХХ сезону Академічного камерного оркестру «Віртуози Львова» спеціально для концерту «Зерно джазу» до Львова завітає американський скрипаль українського походження Петро Криса.
13.06.25 | | Штука
Знаковий реліз
Дзвенислава Саф’ян
20 червня очікується цифровий реліз диску з музикою Василя Барвінського та Бориса Лятошинського. Два фортепіанні квінтети у виконанні Віоліни Петриченко та струнного квартету “Фенікс” записав німецький лейбл ARS Produktion.
12.06.25 | | Штука
Ми потрібні одні одним
Мирослав МАРИНОВИЧ
Православ’я, католицизм, протестантизм. Кожен шукатиме зближення з іншими. Взаємний вплив є знаком спільної туги християн за єдністю у Вселенській Церкві, яка має взаємодоповнювальну природу.  
11.06.25 | | Галичина
Мовні баламути
Юрій Винничук
Саморобних мовознавців у нас – гать гати. Кожен, хто знає азбуку, вважає, що може робити відкриття в історії мови. Але коли їхні профанські тексти бачу в шкільних підручниках...
11.06.25 | | Дискурси
Театр перетворень
Анастасія Гончарова
Вистава запрошує увійти у позачасову художню дійсність міфу, що втілюється сучасними засобами театру, який виростає з античності: тут крізь голос, рух та музику стають видимими незримі конфлікти душі.
11.06.25 | | Штука
Вони танцюють
Майкл Мишкало
Шкільний вальс вони танцюють на тлі руїн своїх розбомблених шкіл, своїх зруйнованих міст, вулиць, стертих з землі. Краса і жахіття на цій проклятій війні
10.06.25 | | Дискурси

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.