Пентаґон привітав американців з Днем прапора російськими триколорами.

Публікація зібрала мільйонні перегляди й викликала бурхливе обговорення.

Міністерство оборони Сполучених Штатів опублікувало в соцмережі X привітання з Днем прапора, на якому користувачі помітили два російські державні прапори. На зображенні під написом «День прапора» розміщені три золоті зірки, по боках від яких видно біло-синьо-червоні триколори.

«Вшануймо емблему нашої країни та зірки й смуги, які об'єднують нас усіх. Піднімаючи прапор нашої країни та розмірковуючи над цінностями, які він уособлює, святкуймо свободу, мужність та стійкість, які роблять нашу країну великою», – йдеться в повідомленні Пентаґону. При цьому основний американський прапор розташований праворуч від тексту.

Публікація зібрала понад шість з половиною мільйонів переглядів і викликала бурхливе обговорення. Деякі користувачі припустили, що дизайнери могли випадково створити зображення, схоже на російський прапор, використовуючи тільки білу і червону смуги на синьому тлі. Більшість користувачів кепкують з невігластва піарників Міністерства оборони США. А дехто обурюється, припускаючи злий умисел.

Зацитуємо кілька коментарів:

- Ви справді створили це лайно?! Наскільки ви некомпетентні???

- Російський прапор? І все це на тлі звинувачень Трампа у залежності від Москви.

- Чому лише прапор? Використовуйте також російський герб.

- То який прапор ви підтримуєте? Схоже на російський прапор, як на мене. Довбані виродки!

- Звільнити графічного дизайнера за розміщення російського прапора на цьому зображенні. Це було зроблено навмисно. Треба його покарати.

На момент публікації пост залишається доступним, незважаючи на увагу до суперечливого елемента дизайну. Ілюстрацію так ніхто й не відкоригував.