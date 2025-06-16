Правоохоронці США затримали ймовірного нападника на політиків-демократів.

Його підозрюють у вбивстві колишньої спікерки Палати представників Міннесоти та пораненні сенатора штату.

Венс Болтер

Американські правоохоронці затримали і взяли під варту Венса Болтера (Vance Boelter) – ймовірного нападника на політиків-демократів у штаті Міннесота. Йому висунуто звинувачення у вбивстві двох осіб і в замаху на вбивство ще двох. Про це повідомив телеканал CBS News з покликом на джерела у правоохоронних органах.

57-річного Венса Болтера, який працював у охоронній фірмі, підозрюють в тому, що він застрелив колишню спікерку Палати представників штату Меліссу Гортман (Melissa Hortman) та її чоловіка, а також поранив сенатора штату Джона Гоффмана (John Hoffman) та його дружну.

Поліція затримала Болтера після двох днів пошуків. Підозрюваного впіймали поблизу його ж будинку в Ґрін-Айлі, округ Сіблі. «Після невпинної і рішучої роботи поліції вбивця тепер перебуває під вартою. Завдяки самовідданій роботі безлічі аґенцій і підтримці суспільства справедливість стала на один крок ближче», – заявив шериф округу Боб Флетчер (Bob Fletcher).

В автомобілі Болтера знайшли «маніфест» з переліком численних цілей – близько 70 осіб – серед яких законодавці та інші посадовці, усі демократи, які виступають проти заборони абортів. Губернатор Міннесоти Тім Волз назвав це «політично вмотивованим убивством».

Нагадаємо, що в ніч на суботу, 14 червня, в американському штаті Міннесота було скоєно замахи на життя двох місцевих впливових політиків, які репрезентують Демократичну партію США. Спочатку стрілець відкрив вогонь по сенатору штату Джону Гоффману і його дружині Іветт в їхньому будинку в місті Чампліні, яке розташоване за кілька кілометрів на північ від Міннеаполіса. Подружжя Гоффманів було шпиталізоване з численними вогнепальними пораненнями. Потім нападник вчинив замах на Мелісу Гортман та її чоловіка Марка також у їхньому будинку в місті Бруклін-парк. При цьому обох їх було вбито.