Венесуела попросила військової допомоги у Москви, Пекіна і Тегерана.

США розглядають можливість завдання ударів по військових базах у Венесуелі.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро звернувся до Росії, Китаю та Ірану з проханням про військову допомогу на тлі нарощування американських військ у Карибському басейні. Про це повідомляє газета The Washington Post з покликом на урядові документи США. Каракас просить у своїх союзників, зокрема про надання ракет, радарів для систем протиповітряної оборони, ремонт старих літаків і придбання нових.

За даними американської розвідки, міністр транспорту Венесуели Рамон Селестіно Веласкес (Ramón Celestino Velásquez) в середині жовтня відвідав Москву і мав передати лист від президента Ніколаса Мадуро російському диктаторові Володимирові Путіну. У листі Мадуро, як стверджує WP, йдеться, що російські літаки – найважливіший засіб стримування, наявний у венесуельській армії. У китайського лідера Сі Цзіньпіна Мадуро, як стверджується, попросив прискорення поставок радарів. У Ірану Венесуела могла попросити пасивні засоби розвідки, придушувачі сигналів GPS і дрони.

«У своєму посланні Мадуро наголосив на серйозності сприйнятої агресії США в Карибському басейні, представивши військові дії США проти Венесуели як дії проти Китаю через їхню спільну ідеологію», – йдеться в документах США. Яку відповідь дали Мадуро в Москві, Пекіні і Тегерані, наразі невідомо.

Тим часом Сполучені Штати, як раніше повідомляла газета The Wall Street Journal, розглядають можливість завдання ударів по військових базах у Венесуелі. Адміністрація Дональда Трампа подає це як боротьбу з наркотрафіком.