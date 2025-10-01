Глава Пентаґону закликав генералів та адміралів бути готовими до війни.

Геґсет підтвердив скасування всіх програм у сфері рівності та боротьби з дискримінацією в армії.

Міністр оборони Сполучених Штатів Піт Геґсет закликав американське військове командування готуватися до можливої ​​війни. «З цього моменту єдиною місією відтвореного Міністерства війни є вести війну, готуватися до війни та готуватися до перемоги», – заявив глава Пентаґону у вівторок, 30 вересня, на зустрічі з вищим командуванням армії країни на базі морської піхоти в Куантіко, штат Вірджинія. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

Геґсет пояснив, що підготовка до евентуальних збройних конфліктів потрібна не тому, що США прагнуть війни, а тому, що вони люблять мир. «Ніхто не хоче війни, але ті, хто хочуть миру, мають готуватися до війни», – додав він.

Голова комітету начальників штабів збройних сил США Джон Деніел Кейн (John Daniel Caine) у зверненні до американських генералів і адміралів заявив, що країна зараз живе в потенційно небезпечні часи і має бути готовою до війни. «Наші противники більше не об'єднуються, вони об'єдналися, і ми повинні об'єднатися з такою ж рішучістю і силою... Ми повинні бути готові до війни», – зазначив він.

Президент США Дональд Трамп, який теж виступив на зустрічі, заявив про необхідність ідеологічного розвороту в американській армії після десятиліть занепаду. «Ми відродимо дух воїна», – запевнив Трамп. Американський лідер нагадав воєначальникам про колишні військові звитяги. «Ми виграли Першу світову війну, ми виграли Другу світову війну, ми виграли все між ними і до них», – зазначив він.

Геґсет у своєму виступі підтвердив скасування всіх програм у сфері рівності та боротьби з дискримінацією в армії. Підвищення в чинах на основі кольору шкіри та статі він назвав «ідеологічним сміттям». «Якщо це означає, що жінки не підходять для виконання деяких бойових завдань, це так і буде», – зазначив глава Пентаґону.

Нагадаємо, що на початку вересня Трамп підписав указ про перейменування Міністерства оборони США на Міністерство війни. «Я думаю, це посилає сигнал перемоги та сили», - заявив він, назвавши таке визначення більш доречним з урахуванням ситуації у світі. Піт Геґсет заявив, що перейменування міністерства – це «не просто слова, а відновлення військової етики». «Максимальна смертоносність, а не млява законність. Жорстка сила, а не політкоректність. Ми роститимемо воїнів, а не просто захисників», – зазначив міністр оборони США.