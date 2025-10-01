Глава Пентаґону закликав генералів та адміралів бути готовими до війни.

Геґсет підтвердив скасування всіх програм у сфері рівності та боротьби з дискримінацією в армії.

 

 

Міністр оборони Сполучених Штатів Піт Геґсет закликав американське військове командування готуватися до можливої ​​війни. «З цього моменту єдиною місією відтвореного Міністерства війни є вести війну, готуватися до війни та готуватися до перемоги», – заявив глава Пентаґону у вівторок, 30 вересня, на зустрічі з вищим командуванням армії країни на базі морської піхоти в Куантіко, штат Вірджинія. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

 

Геґсет пояснив, що підготовка до евентуальних збройних конфліктів потрібна не тому, що США прагнуть війни, а тому, що вони люблять мир. «Ніхто не хоче війни, але ті, хто хочуть миру, мають готуватися до війни», – додав він.

 

Голова комітету начальників штабів збройних сил США Джон Деніел Кейн (John Daniel Caine) у зверненні до американських генералів і адміралів заявив, що країна зараз живе в потенційно небезпечні часи і має бути готовою до війни. «Наші противники більше не об'єднуються, вони об'єдналися, і ми повинні об'єднатися з такою ж рішучістю і силою... Ми повинні бути готові до війни», – зазначив він.

 

Президент США Дональд Трамп, який теж виступив на зустрічі, заявив про необхідність ідеологічного розвороту в американській армії після десятиліть занепаду. «Ми відродимо дух воїна», – запевнив Трамп. Американський лідер нагадав воєначальникам про колишні військові звитяги. «Ми виграли Першу світову війну, ми виграли Другу світову війну, ми виграли все між ними і до них», – зазначив він.

 

Геґсет у своєму виступі підтвердив скасування всіх програм у сфері рівності та боротьби з дискримінацією в армії. Підвищення в чинах на основі кольору шкіри та статі він назвав «ідеологічним сміттям». «Якщо це означає, що жінки не підходять для виконання деяких бойових завдань, це так і буде», – зазначив глава Пентаґону.

 

Нагадаємо, що на початку вересня Трамп підписав указ про перейменування Міністерства оборони США на Міністерство війни. «Я думаю, це посилає сигнал перемоги та сили», - заявив він, назвавши таке визначення більш доречним з урахуванням ситуації у світі. Піт Геґсет заявив, що перейменування міністерства – це «не просто слова, а відновлення військової етики». «Максимальна смертоносність, а не млява законність. Жорстка сила, а не політкоректність. Ми роститимемо воїнів, а не просто захисників», – зазначив міністр оборони США.

01.10.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Краєчок світу над Збручем
Оксана Булавіна
Пошуки слідів о. Івана, батька Софії Яблонського, відомої мандрівниці, письменниці, журналістки та фотографки, привели в Підпилип’я. З циклу «Цидулки мандрівниці»
28.09.25 | | Минуле
Максим Березовський: досвід заново
Віталій Вишинський
Академія давньої музики Леополіс (Львів) спільно з Open Opera Ukraine (Київ) презентують звукову антологію творчості Максима Березовського, що цілісно представлятиме різні жанрові сфери автора, підхід до яких базується на методології історично-інформованого виконавства.
27.09.25 | | Штука
Стратегії виправдання зла
Аделіна Єфіменко
Оперні вистави «Макбет» Джузеппе Верді і «One morning turns into an eternity» Арнольда Шенберґа та Ґустава Малера у постановках польського режисера Кшиштофа Варліковського й американського режисера Пітера Селларса на Зальцбурзькому фестивалі 2025.
27.09.25 | | Штука
«Ця війна нас зробила жорсткими»: поезія Михайла Гринюка
Надія Гаврилюк
Бути – це бути вільним. Говорити правду. Бути – чітко відстоювати власні кордони. Бути – виборювати життя навіть у епіцентрі смертей
27.09.25 | | Галичина
Я свідчу
Юлія Баір
Коли вуха світу глухі до криків про допомогу, а серця народів знечулені до чужого болю, залишається говорити тілом. Свідчити тілом. Тіло говоритиме чесно і просто, без яскравих метафор, бо воно — свідок — є й метафорою, і відкритим значенням.
26.09.25 | | Штука
Прем'єра в театрі "Слово і голос"
27 та 28 вересня у Театральному центрі “Слово і голос” відбудеться прем'єра вистави «ПОЛІТ ПТАХІВ» (Аттар - Григорій Сковорода). Жанр вистави дуже несподіваний– «кураж на 1 дію»:за автором – це глибока внутрішня радість від реалізації свого призначення.
26.09.25 | | Штука
Російські гібридні атаки і стратегічна невизначеність Європи
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
 Попри сміливі заяви деяких європейських лідерів з погрозами збивати російські літаки-порушники, Європа все ж досі не здатна вийти зі стратегічної невизначеності, у яку її ввела гібридна війна Кремля.
26.09.25 | | У світі
Життя серед книг
Андрій Содомора
«Людина, прив’язана до книги (liber) – вільна (liber) людина». До п’ятдесятиріччя від дня народження Маріанни Мовної.
26.09.25 | | Дискурси

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.