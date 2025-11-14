Пентагон розпочав масштабну антинаркотичну операцію в Карибському басейні.

Головним чином операція Southern Spear спрямована проти керівництва Венесуели, яке Білий дім звинувачує у наркоторгівлі.

 

 

Голова Пентагону Піт Геґсет оголосив про початок операції проти наркокартелів у Західній півкулі. Операція отримала назву Southern Spear («Південний спис»). Міністерство оборони США заявило про намір ліквідувати «наркотерористів» і «залагодити безпеку країни від наркотиків».

 

«Сьогодні я оголошую про початок операції Southern Spear. Під керівництвом об'єднаної оперативної групи Southern Spear і Південного командування ЗС США ця місія захищатиме нашу батьківщину, прибере наркотерористів з нашої півкулі і залагодить безпеку нашої країни від наркотиків, які вбивають наш народ. Західна півкуля – це територія Америки, і ми будемо її захищати», – написав Геґсет у соцмережі X.

 

Незадовго до оголошення військових дій США сконцентрували найбільше військове угруповання в Латинській Америці та Карибському басейні з часів вторгнення в Панаму 1989 року. Південне командування ЗС США отримало в своє розпорядження авіаносну групу на чолі з новітнім і найбільшим у світі авіаносцем Gerald R. Ford.

 

Вашінґтон звинувачує перших осіб Венесуели в допомозі світовій наркоторгівлі. З вересня 2025 року США почали завдавати ракетних ударів по венесуельських морських суднах, які, як стверджує Білий дім, перевозять наркотики. На початку вересня телеканал СNN повідомляв, що Трамп розглядає можливість завдання ударів по наркокартелях на території Венесуели. За  інформацією The New York Times, адміністрація Трампа розробила кілька варіантів військових дій. Один з них передбачає, що США відрядять до Венесуели елітний підрозділ військ спеціального призначення Delta Force або загін морської піхоти SEAL Team 6, які займаються боротьбою з тероризмом. Перед ними можуть поставити завдання захопити чи вбити венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро.

 

14.11.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Пристрасний світ наших бабусь
Юрій Винничук
Львівська преса за Польщі застерігала жінок не шпурляти важких предметів в голову своїм чоловікам. Причина поважна: можна не отримати аліментів
12.11.25 | | Дискурси
Memento mori
Майкл Мишкало
Тільки в тиші можна відчути цей день – ми ще тут, але ніщо не вічно, ніяких гарантій нема і не було, люди інколи йдуть в одну мить, назавжди. Живіть, не існуйте, робіть добрі справи
11.11.25 | | Дискурси
Не помітили війну
Юрко ТИМЧУК
Найновіша українська історія з Анджеліною Джолі ще більше урізноманітнила і без того дивну картину сучасності. Огляд подій минулого тижня в Україні.
11.11.25 | | Україна
Перетинаючи темряву
Марта Стецько
Новий альбом української музики для тандему саксофона й фортепіано (Фотуйма – Шутко) об'єднав твори Юрія Іщенка, Володимира Рунчака, Ярослава Верещагіна, Золтана Алмаші, Артема Рощенка та Сергія Леонтьєва.
10.11.25 | | Штука
Ангел перемоги
Мирослава Іваник
Від нагрудної металевої іконки XI ст і до написаних цього року ікон — в Національному музеї імені Андрея Шептицького відкрили масштабну виставку ікон Архистратига Михаїла
10.11.25 | | Галичина
Людина, вітер і листок...
Андрій Содомора
Скільки мусило минути віків, щоб людина всміхнулася!.. Всміхнулася – своїй думці, своєму настрою і забаві, яку влаштував вітер... Вітер осінній, бо лише він нагадує нам про той позаземний
10.11.25 | | Дискурси
Homо ludens, homo cognoscens
Поліна Кордовська
Філармонійний маратон переконав, що сучасна музика – це простір для гри та пошуку нових сенсів, для самовираження та самопізнання, і не важливо, для всіх вона чи ні – але це точно було мистецтво.
09.11.25 | | Штука
Провідна зоря
Віталій Портников
З американською демократією я раджу завчасно попрощатися. І бути вдячним долі й історії, що вона взагалі була і що ми її ще встигли побачити.
09.11.25 | | Дискурси

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.