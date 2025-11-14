Пентагон розпочав масштабну антинаркотичну операцію в Карибському басейні.

Головним чином операція Southern Spear спрямована проти керівництва Венесуели, яке Білий дім звинувачує у наркоторгівлі.

Голова Пентагону Піт Геґсет оголосив про початок операції проти наркокартелів у Західній півкулі. Операція отримала назву Southern Spear («Південний спис»). Міністерство оборони США заявило про намір ліквідувати «наркотерористів» і «залагодити безпеку країни від наркотиків».

«Сьогодні я оголошую про початок операції Southern Spear. Під керівництвом об'єднаної оперативної групи Southern Spear і Південного командування ЗС США ця місія захищатиме нашу батьківщину, прибере наркотерористів з нашої півкулі і залагодить безпеку нашої країни від наркотиків, які вбивають наш народ. Західна півкуля – це територія Америки, і ми будемо її захищати», – написав Геґсет у соцмережі X.

Незадовго до оголошення військових дій США сконцентрували найбільше військове угруповання в Латинській Америці та Карибському басейні з часів вторгнення в Панаму 1989 року. Південне командування ЗС США отримало в своє розпорядження авіаносну групу на чолі з новітнім і найбільшим у світі авіаносцем Gerald R. Ford.

Вашінґтон звинувачує перших осіб Венесуели в допомозі світовій наркоторгівлі. З вересня 2025 року США почали завдавати ракетних ударів по венесуельських морських суднах, які, як стверджує Білий дім, перевозять наркотики. На початку вересня телеканал СNN повідомляв, що Трамп розглядає можливість завдання ударів по наркокартелях на території Венесуели. За інформацією The New York Times, адміністрація Трампа розробила кілька варіантів військових дій. Один з них передбачає, що США відрядять до Венесуели елітний підрозділ військ спеціального призначення Delta Force або загін морської піхоти SEAL Team 6, які займаються боротьбою з тероризмом. Перед ними можуть поставити завдання захопити чи вбити венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро.