1221-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:20 Вночі (із 22:00) росіяни атакували 23-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда - ТОТ Криму.

Основний напрямок удару – Одещина.

Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 22 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півдні країни. 21 — збито вогневими засобами ураження, 1 — локаційно втрачений/подавлений РЕБ – разом 96%.

Зафіксовано влучання ударного БпЛА противника у 1 локації (м. Одеса), а також падіння збитих – на 8 локаціях.

За минулі сім днів було збито 499 із 994 запущених по Україні БПЛА, ще 403 локаційно втрачені (разом – 91%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно з всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

321,0% танків (з них 0,2% за минулий тиждень),

132,1% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

962,8% артилерійських систем (з них 7,6% за минулий тиждень),

128,0% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

84,6% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

33,7% літаків (з них 0,3% за минулий тиждень),

37,7% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:30 Внаслідок атаки російських дронів-камікадзе на Одесу двоє людей загинули, ще 14 – поранені, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Пошкоджено житлові будинки, адміністративну будівлю та іншу цивільну інфраструктуру, транспортні засоби.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 153 боєзіткнення. За уточненою інформацією, загарбники завдали чотирьох ракетних та 57 авіаційних ударів, застосувавши 12 ракет та скинувши 111 керованих авіаційних бомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 3633 дрони-камікадзе та здійснили 5623 артилерійських обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах, зокрема 54 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Охрімівка, Довгеньке Харківської області; Полтавка, Мирноград, Попів Яр, Покровськ, Горіхове – Донецької області; Оріхів, Кам’янське, Лугове – Запорізької області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два пункти управління, засіб протиповітряної оборони та десять артилерійських систем противника. Сили оборони України продовжують стримувати загарбників на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Так, минулої доби ворог завдав 12 авіаційних ударів – скинув при цьому 22 керовані авіаційні бомби, здійснив 341 обстріл, з яких три – із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили 17 штурмових дій ворога. На Південно-Слобожанському напрямку агресор сім разів атакував позиції українських захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Фиголівка та в бік Петро-Іванівки й Довгенького. На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника в районах Піщаного, Кіндрашівки та в напрямках Новоплатонівки й Петропавлівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах Липового, Шийківки, Новосергіївки, Рідкодуба, Торського та в напрямках Глущенкового, Греківки, Шандриголового, Нового Миру. На Сіверському напрямку наші захисники зупинили дві ворожі атаки поблизу Івано-Дар’ївки. На Краматорському напрямку вчора зафіксовано п’ять боєзіткнень поблизу Маркового, Предтечиного та в бік Білої Гори. На Торецькому напрямку ворог здійснив 17 атак – в бік Яблунівки, Диліївки, Плещіївки, Олександро-Калинового, Русиного Яру, поблизу Щербинівки, Новоспаського. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 56 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Новосергіївка, Удачне, Новомиколаївка, Троїцьке та в напрямках Володимирівки, Мирнограду, Сергіївки, Новопідгородного, Полтавки, Олексіївки, Мирне, Новопавлівки. На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 19 атак у районах населених пунктів Шевченко, Федорівка та в бік Запоріжжя, Мирного, Перебудови, Ялти й Комара. На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Оріхівському напрямку окупанти тричі намагалися просунутися вперед поблизу Кам’янського. Протягом минулої доби на Придніпровському напрямку ворог здійснив дві невдалі спроби наблизитись до наших позицій. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал окупантів у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали одну тисячу осіб. Також українські воїни знешкодили танк, 12 бойових броньованих машин, 35 артилерійських систем, засіб протиповітряної оборони, чотири літаки, 237 безпілотників оперативно-тактичного рівня, шість ракет та 131 одиницю автомобільної техніки окупантів.



08:05 Станом на 06:00 в Чорному морі російські кораблі на бойовому чергуванні відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Кремль продовжує применшувати соціальні та економічні витрати Росії на війну в Україні та завищені військові видатки.

• Заяви Путіна, ймовірно, мають на меті представити російський уряд як такий, що дбає про соціальні та цивільні видатки, та применшити останні показники соціальних та економічних втрат від війни Росії проти України та відповідного пріоритету інвестицій у військово-промисловий сектор.

• Путін також повторив наративи Кремля, спрямовані на дискредитацію України та звинувачення у своєму рішенні вторгнутися в Україну Захід і НАТО.

• Відкриті дані свідчать про те, що Росія все більше інвестує у свою оборонну промисловість і розширює свої можливості з виробництва безпілотників, бойових машин піхоти та літаків, а також суднобудування – кілька ключових платформ, на які Росія, ймовірно, покладатиметься у майбутній війні з НАТО.

• Поточні зусилля Росії з розширення виробництва безпілотників мають більш безпосередній вплив на лінію фронту в Україні, хоча Росія і надалі отримуватиме вигоду від посилених виробничих потужностей безпілотників під час будь-якого майбутнього конфлікту.

• Російські сили продовжують впроваджувати тактичні інновації, що відповідають технологічним досягненням у сфері озброєння.

• Росія продовжує застосовувати хімічну зброю проти українських сил і цивільного населення, що є прямим порушенням Конвенції про хімічну зброю, яку Росія підписала.