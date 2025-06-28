У Львові вшанують пам'ять Романа Шухевича з нагоди його 118-их уродин.

 

У понеділок, 30 червня, Львів вшанує одного з найвідоміших героїв визвольного руху – головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича. Цьогоріч минає 118 років від дня його народження. Про це повідомили в пресслубі ЛМР.

Захід відбудеться на Білогорщі, де відбудовують музей Шухевича.

 

 

Початок – об 11:00,

місце проведення – територія біля пам’ятника Романові Шухевичу (вул. Білогорща, 76а).

 

О 10:00 для всіх охочих буде організовано безкоштовний трансфер: автобус вирушить від площі Катедральної (біля Латинського катедрального собору).

 

У межах урочистостей передбачено покладання квітів до пам’ятника, спільна молитва, хвилина мовчання, виконання Гімну України та патріотичних музичних композицій. Участь у події візьмуть представники влади, духовенства та громадськості, а також молодь і вихованці центрів національно-патріотичного виховання.

 

Офіційна частина розпочнеться з хвилини мовчання в пам’ять про загиблих борців, виконання державного гімну та спільної молитви. Далі заплановано покладання квітів та запалення лампадок біля пам’ятника. Після цього прозвучать виступи. Завершенням офіційної частини стане виступ квінтету з патріотичними композиціями.

 

А для молодших учасників – вихованців центрів національно-патріотичного виховання підготували пізнавальний блок «Розмови біля вогню. Роман Шухевич: те, чого ви не знайдете в підручнику».

 

28.06.2025

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