Відкрили збір коштів на відбудову музею Шухевича у Білогорщі.

ГО "Новий музей" відкрила рахунок для збору коштів на відбудову музею Романа Шухевича, який був знищений під час російської атаки у ніч на 1 січня 2024 року.

"Збір коштів серед усіх небайдужих та охочих долучитись до відбудови музею Романа Шухевича у Білогорщі стартував. ГО "Новий музей", що уповноважена здійснювати оперативну діяльність щодо залучення та розподілення коштів, відкрила рахунок для збору", – йдеться у повідомленні ЛМР.

На музей Шухевича планують зібрати 40 млн гривень. До ініціативи відбудови знищеної Росією пам’ятки історії можуть долучитись усі охочі.

"Ми стартуємо з великою кампанією зі збору коштів для відновлення та відбудови музею Романа Шухевича. Долучитись може кожен – гривнею чи й більше, – каже голова ГО "Новий музей" Ольга Гончар. – В Україні знищено понад 2 тисячі об’єктів культури та мистецтва через ворожі обстріли Росії. Жоден об’єкт не був відновлений повністю. Ми маємо можливість зробити це першими і показати усім приклад".

Візуалізація відновлення музею Романа Шухевича від ЛМР.

Ольга Гончар зазначила, що ГО "Новий музей" бачить своїм завданням надалі відновлення інших музеїв України, які знищила Росія.

"Наша організація буде оперувати збором коштів і розподілом. Для цього у нас створена наглядова рада, будуть залучені незалежні експерти й аудитори, щоб надходження та використання коштів було максимально прозорим та публічним. Завдання масштабне – у стислі терміни зібрати понад 40 млн грн. Ми усі зацікавлені, щоб музей відновити та відбудувати якнайшвидше, – каже Ольга Гончар. – Будемо працювати з різними середовищами, продумувати різні акції, які б дали можливість зібрати необхідну суму. Бо мова йде не просто про збір коштів, а про наше єднання – кожен українець може гривнею проголосувати за свою культуру і свій музей, бо без музеїв та культури не буде нас як держави".

ДЛЯ ДОВІДКИ:

Музей Романа Шухевича у Львові був заснований 2001 року в двоповерховій будівлі, де генерал-хорунжий УПА провів останні місяці свого життя. Цей будинок у Білогорщі, передмісті Львова, слугував штаб-квартирою головного командира УПА і став місцем його героїчного опору під час останнього бою.

Ініціатором створення музею стала місцева громада, підтримана національно-патріотичними організаціями та державними установами за фінансової підтримки Товариства вояків УПА в США імені генерал-хорунжого Тараса Чупринки.

Музей мав на меті увіковічити пам'ять про видатного діяча українського визвольного руху. Експозиція включала особисті речі Романа Шухевича, архівні документи, фотографії, а також історичні матеріали про діяльність Української повстанської армії. Особливе місце займала історична реконструкція його кабінету.

Також важливим об’єктом будинку була криївка біля входу на горище – подвійна дощата стіна, що відокремлювала кімнату від горища. Вхід до неї знаходився на сходовому майданчику. Саме цим проходом Роман Шухевич скористався, вступаючи в останній бій із підрозділами МГБ 5 березня 1950 року. До речі, під час реставраційних робіт у стіні навпроти входу до криївки знайшли кулю від пістолета "Вальтер".

1 січня 2024 року російський безпілотник влучив в будівлю музею під час масованого удару по Львівщині.

Вибух завдав катастрофічних пошкоджень: будівля зруйнувалася, а частина експонатів була втрачена, пошкоджена чи згоріла. На щастя, цифрові копії багатьох документів зберігалися в електронних архівах. Також згодом стало відомо, що копії документів і частина експонатів музею насправді були замінниками.

Перед початком повномасштабного вторгнення в музеї Романа Шухевича у Львові зберігалося близько 600 оригінальних експонатів, що належали головнокомандувачеві УПА. Частину предметів вдалося перевезти в безпечне місце. Під час російської атаки було знищено 16 експонатів, здебільшого меморіальні речі: стіл, крісла, креденс, фортепіано, на якому грав Шухевич. Однак вціліло бронзове погруддя Шухевича.