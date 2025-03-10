На відбудову музею Шухевича зібрали 185 тисяч.

Музей Шухевича у Львові, розбір завалів. Фото: Андріана Стахів

Три львівські музеї на вихідних 8-9 березня зібрали понад 185 тисяч гривень. Ці гроші використають на відбудову музею Романа Шухевича, який постраждав внаслідок атаки російським дроном.

До акції долучились Музей народної архітектури та побуту ім. Климентія Шептицького, Меморіальний музей ім. Соломії Крушельницької та Музей тоталітарних режимів "Територія терору".

"Ми дякуємо всім мешканцям і гостям міста, які долучились до акції та задонатили на відбудову зруйнованого російським шахедом музею Романа Шухевича. В свою чергу просимо інші музеї та культурні установи, до прикладу, у наступні вихідні провести таку акцію у себе, щоб спільними зусиллями ми наблизили той момент, коли музей Шухевича знову зможе відкрити двері для відвідувачів", – зазначає керівник управління культури Львівської міської ради Олексій Тарабан.

Нагадаємо, що у ніч на 1 січня 2024 року унаслідок влучання уламків дронів у музеї Романа Шухевича у Львові виникла пожежа, внаслідок чого будівля була повністю зруйнована. На щастя, найцінніші експонати музею Шухевича у Львові, а це близько 600 одиниць, ще на початку повномасштабного вторгнення РФ перенесли в безпечне місце. Однак, втрачені усі предмети побуту, що пов’язані з діяльністю Шухевича.