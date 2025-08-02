Тендер на відбудову музею Романа Шухевича продовжили до 15 серпня.

 

У п’ятницю, 1 серпня, у Львові мали обрати переможця тендера на вибір підрядника з відбудови Музею Романа Шухевича, якого зруйнував російський дрон ще 1 січня 2024 року. Однак терміни продовжили на два тижні – до 15 серпня. Про це повідомила Львівська міська рада.

 

 

Як пояснив керуючий справами виконкому Львівської міської ради Євген Бойко, рішення про продовження прийняли, щоб забезпечити максимальну публічність і прозорість процесу та дати можливість долучитися до торгів якомога більшій кількості справді спроможних і відповідальних підрядників.

 

"Ми розуміємо, що працювати з таким об’єктом – це не просто будівельний контракт, а величезна суспільна відповідальність. Нам потрібен партнер, який усвідомлює значення відновлення музею для міста і країни та готовий виконати роботи максимально якісно і в стислі терміни. Продовження тендеру – це крок, щоб залучити саме такого підрядника", – наголосив Євген Бойко.

 

Нагадаємо, партнер міста у відбудові – ГО "Новий музей" – оголосила тендер на платформі Prozorro. Очікувана вартість робіт становить понад 35 млн грн. Фінансування – виключно з позабюджетних джерел, зібраних завдяки благодійникам та меценатам.

 

Нагадаємо, що проєкт, розроблений Guess Line Architects під керівництвом архітектора Андрія Лесюка, передбачає значне розширення музею, збереження історичного вигляду будівлі, облаштування укриття, створення нових виставкових залів, інклюзивної інфраструктури та благоустрою території.

 

Важливим принципом відбудови, як наголошує міська влада, є максимальна відкритість: усі ключові рішення погоджує Наглядова рада, а перебіг робіт висвітлюється публічно. Після завершення тендеру та підписання договору підрядник приступить до будівельних робіт на місці останнього бою головнокомандувача УПА.

 

 

Паралельно триває робота над концепцією майбутньої експозиції, щоб, як кажуть у міській владі, відновлений музей став не лише місцем пам’яті, а й сучасним культурно-освітнім простором для громади та молоді.

 

02.08.2025

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