1217-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:20 Вночі (із 22:00) росіяни атакували 97-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда – ТОТ Криму.

Станом на 08.00 протиповітряною обороною знешкоджено 78 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 63 – збито вогневими засобами ураження, 15 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ – разом 80%.

За минулі сім днів було збито 453 із 1024 запущених по Україні БПЛА, ще 432 локаційно втрачені (разом – 86%).

10:10 РФ вночі атакувала підприємства Краматорська шістьма ударними дронами "Герань-2", повідомив начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно з всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

320,9% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

131,9% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

957,8% артилерійських систем (з них 8,0% за минулий тиждень),

127,8% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

84,5% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

33,3% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,7% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 Вранці четверо жителів Херсона дістали поранення внаслідок російського обстрілу міста з артилерії, повідомили в Херсонській ОВА.

09:35 Цієї ночі ЗС РФ атакували Харків сімома безпілотниками, повідомив міський голова Ігор Терехов. Один впав, не розірвавшись, решта уразили три локації - дві з них знаходяться у приватному секторі Немишлянського району, та одне цивільне підприємство у Салтівському. Постраждала одна людина.

09:30 Внаслідок ударів ударними безпілотниками РФ по одному з сіл Верхньосироватської громади на Сумщині троє загиблих, шестеро поранених, близько 30 будинків пошкоджені, повідомили в ДСНС.

09:25 Завершено пошуково-рятувальні роботи у Шевченківському районі Києва, де внаслідок російської атаки обвалилась частина житлового будинку, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Тут загинуло 9 людей.

09:20 Президент США Дональд Трамп заявив, що перемир'я між Іраном та Ізраїлем набуло чинності та закликав не порушувати режим припинення вогню. Раніше Іран попри заяви Трампа про припинення вогню все ж запустив ракети по Ізраїлю, повідомила Армія оборони Ізраїлю, хоч раніше заявив, що коли Ізраїль припинить наносити удари по Ірану до 04:00 за місцевим часом 24 червня, Іран не буде вживати заходів у відповідь. Вранці іранський державний телеканал повідомив, що після чотирьох хвиль іранських ударів розпочалося припинення вогню з Ізраїлем.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 165 боєзіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів 17 ракетами та 36 авіаційних ударів, скинув 72 керовані авіаційні бомби, також залучив 2861 дрон-камікадзе. Окрім того ворог здійснив 6076 артилерійських обстрілів, зокрема 103 – із реактивних систем залпового вогню. Противник завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Озерне, Мала Вовча Харківської області; Разіне, Покровськ, Новоторецьке, Полтавка, Малинівка, Воскресенка Донецької області; Новоселівка, Мала Токмачка Запорізької області. За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три засоби ракетних військ і артилерії та один пункт управління російських загарбників. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські воїни відбили 10 атак загарбників. Також ворог завдав 12 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 22 керовані авіаційні бомби, та здійснив 262 обстріли, вісім із яких – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів марно намагався просунутися в районах населених пунктів Дворічна, Глибоке, Вовчанські Хутори, Красне Перше та Фиголівка. На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Кіндрашівки, Кругляківки та у напрямках Піщаного, Петропавлівки. На Лиманському напрямку відбулося 24 бойових зіткнення. Ворог намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Твердохлібове, Рідкодуб, Карпівка, Колодязі та в напрямках Греківки, Зеленої Долини, Нового Миру, Ольгівки. На Сіверському напрямку наші війська відбили одну атаку противника в районі Григорівки. На Краматорському напрямку ворог здійснив 12 атак у районах Новомаркового, Часового Яру та в напрямках Миколаївки, Ступочок, Привілля, Бондарного. Минулої доби на Торецькому напрямку ворог 27 разів атакував українські підрозділи в районах Диліївки, Щербинівки, Петрівки, Яблунівки, Русиного Яру та в напрямках Плещіївки, Яблунівки. На Покровському напрямку протягом минулої доби наші захисники зупинили 54 штурмові дії агресора поблизу населених пунктів Промінь, Новоторецьке, Миролюбівка, Лисівка, Новоукраїнка, Новосергіївка, Удачне, Мирноград, Олексіївка, Попів Яр, Малинівка, Коптєвє та в напрямках Шахового, Володимирівки, Молодецького, Сергіївки, Новопавлівки. На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 17 атак загарбників у районах населених пунктів Багатир, Новосілка, Запоріжжя, Перебудова, Комар, Мирне, Шевченко, Вільне Поле та в напрямку Воскресенки. Минулої доби на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках бойових зіткнень не відбувалося. На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи шість разів намагалися просунутися уперед – успіху не мали. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1200 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, сім бойових броньованих машин, 21 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, 198 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 12 ракет та 100 одиниць автомобільної техніки окупантів.

08:05 Станом на 06:00 в Чорному морі російські кораблі на бойовому чергуванні відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Кремль продовжує підтримувати Іран лише дипломатично, демонструючи обмеженість російсько-іранських стратегічних відносин.

• Російські офіційні особи намагаються вплинути на розмови про збільшення оборонних витрат НАТО, викривлено представляючи поточні зусилля Росії з реструктуризації та розширення російських військових можливостей як оборонну реакцію на дії НАТО.

• Путін визнав свої постійні зусилля, спрямовані на розширення можливостей російських служб внутрішньої безпеки з метою забезпечення стабільності режиму і внутрішньої безпеки.

• У ніч з 22 на 23 червня російські війська завдали масштабного комбінованого ракетно-безпілотного удару по Україні, в результаті якого загинуло щонайменше семеро людей і 28 отримали поранення.

• Західні партнери України продовжують надавати військову допомогу Україні та співпрацювати з українською оборонно-промисловою базою.