Львівщина посіла перше місце в реєстрі корупціонерів.

З понеділка, 4 вересня, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) відновило доступ до Єдиного державного реєстру корупціонерів. Судячи з кількості записів у реєстрі, найбільше порушень зафіксовано у Львівській та Дніпропетровській областях. Зокрема по Львівській області зареєстровано 1908 записів. 1838 людей із цього переліку мають судові вироки або рішення.

Перша п'ятірка в рейтингу за регіонами: Львівська область (1908); Дніпропетровська область (1854); Одеська область (1158); Харківська область (1046); Київська область (978).

Найменше зафіксованих корупційних справ у Херсонській, Миколаївській та Луганській областях.

Зазначимо, що інформація про корупціонерів на сайті поділена за кримінальними, адміністративними та дисциплінарними порушеннями. Також інформацію можна переглянути за регіонами і судовими рішеннями. Загалом до реєстру корупціонерів внесли 46 тисяч людей. Із них 2 тисячі тих, що вчинили дисциплінарні правопорушення, приблизно 25 тисяч – адміністративні та 15 тисяч – кримінальні.

Інформація в реєстрі відкрита з урахуванням безпекових аспектів. НАЗК отримало від Міністерства оборони відповідь про відсутність ризиків у разі відновлення доступу до реєстру, проте за умови невідображення відомостей стосовно місця роботи, посади на час вчинення особою корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення.

Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (Реєстр корупціонерів), – це портал, де міститься інформація про всіх фізичних та юридичних осіб, які вчинили корупційні правопорушення. НАЗК адмініструє цей реєстр з лютого 2019 року й доступ до нього тимчасово обмежили у 2022 році, на початку повномасштабного вторгнення.