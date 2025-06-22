1215-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно з всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

320,9% танків (з них 0,7% за минулий тиждень),

131,9% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

955,3% артилерійських систем (з них 7,3% за минулий тиждень),

127,6% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

84,5% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

33,3% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,7% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 171 бойове зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’яти ракетних ударів 14 ракетами та 82 авіаційні удари, скинув 140 керованих авіаційних бомб, залучив 3410 дронів-камікадзе. Також ворог здійснив 6366 артилерійських обстрілів, зокрема 88 – із реактивних систем залпового вогню. Противник завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Комісарове, Глибоке, Покаляне, Крейдянка, Артільне, Милове Харківської області; Новоекономічне, Сухий Яр, Новоторецьке, Панківка, Шахове, Володимирівка, Бойківка, Коптєве, Новопавлівка, Новопіль, Воскресенка, Новохатське, Зоря, Запоріжжя, Зелений Гай Донецької області; Ольгівське, Новодарівка, Малинівка, Лобкове, Степногірськ Запорізької області; Козацьке Херсонської області. За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, сім засобів ракетних військ і артилерії, один склад з боєприпасами та ще один інший важливий об’єкт російських загарбників. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські воїни відбили 17 атак загарбників. Також ворог завдав 12 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 26 керованих авіаційних бомб, та здійснив 260 обстрілів, вісім із яких – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку ворог дев’ять разів марно намагався просунутися в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка та у бік Липців. На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Загризового та Голубівки. На Лиманському напрямку сталося 21 бойове зіткнення. Ворог намагався йти вперед поблизу населених пунктів Греківка, Рідкодуб, Ямполівка, Зелена Долина, Торське та у бік Чернещини, Ольгівки, Нового Миру, Карпівки. На Сіверському напрямку наші війська відбили 15 атак противника в районах Верхньокам’янського, Григорівки та в бік Серебрянки. На Краматорському напрямку ворог здійснив 11 атак у районах Часового Яру, Білої Гори, Ступочок та Предтечиного. Минулої доби на Торецькому напрямку ворог 15 разів атакував українські підрозділи в районах Диліївки, Торецька, Щербинівки, в бік Яблунівки та Русиного Яру. На Покровському напрямку протягом минулої доби наші захисники зупинили 53 штурмові дії агресора поблизу населених пунктів Мирне, Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Нова Полтавка, Лисівка, Даченське, Шевченко, Удачне, Горіхове, Котлярівка, Звірове, в напрямку населених пунктів Зелений Кут, Покровськ, Полтавка, Новопавлівка, Мирноград, Шахове, Олексіївка. На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили дев’ять атак загарбників у районах населених пунктів Мирне, Шевченко, Вільне Поле, Новопіль. Минулої доби на Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано. На Оріхівському напрямку українські захисники відбили три атаки у районах Новоандріївки та Кам’янського. На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи чотири рази намагалися просунутися уперед – успіху не мали. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1100 осіб. Також українські воїни знешкодили дев’ять танків, дві бойові броньовані машини, 39 артилерійських систем, 157 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, сім ракет та 117 одиниць автомобільної техніки окупантів.

08:20 Заступник політичного директора іранського державного телебачення Хасан Абедіні заявив, що Іран встиг вивезти всі критично важливі матеріали з трьох ядерних об'єктів ще до того, як по них було завдано ударів.

08:20 Шість бомбардувальників ВПС США B-2 скинули приблизно 12 протибункерних бомб на ядерний об'єкт Фордо, який знаходиться глибоко під землею, один бомбардувальник B-2 також скинув дві протибункерні бомби на Натанз, а підводні човни ВМС США випустили 30 крилатих ракет TLAM на іранських об'єктах в Натанз і Ісфахан, пише The New York Times.

08:15 Президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану новими ударами:

"Іран, хуліган Близького Сходу, тепер повинен укласти мир. Якщо він цього не зробить, майбутні атаки будуть набагато масштабнішими".

08:10 Сполучені Штати Америки приєдналися до операції Ізраїлю проти ядерних і військових об'єктів Ірану, повідомив президент США Дональд Трамп:

"Ми завершили нашу винятково успішну атаку на три ядерні об'єкти в Ірані – Фордо, Натанз та Ісфахан. Усі літаки покинули повітряний простір Ірану".

08:05 Станом на 06:00 в Чорному морі російські кораблі на бойовому чергуванні відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Довгострокові вимоги російського президента Путіна щодо повної капітуляції України залишаються незмінними.

• Українські чиновники відреагували на заяви російського президента Путіна, зроблені 20 червня на Санкт-Петербурзькому міжнародному економічному форумі, і закликали міжнародне співтовариство вжити більш рішучих заходів проти Росії.

• Кремлівські чиновники, схоже, відроджують неправдиву версію про те, що Україна має намір застосувати «брудну бомбу» проти Росії, ймовірно, намагаючись вплинути на західні дискусії про надання додаткової військової допомоги Україні.

• Спеціальний посланник США в Україні генерал Кіт Келлоґ 21 червня зустрівся з президентом Білорусі Олександром Лукашенком у Мінську.

• Росія продовжує застосовувати модернізовані безпілотники Shahed, розширювати вітчизняні потужності з виробництва безпілотників та впроваджувати інновації в тактиці ударів на великі відстані.

• Російський уряд офіційно оголосив про намір переглянути територіальні води Росії в Балтійському морі через рік після того, як міністерство оборони Росії опублікувало, а потім видалило подібну пропозицію.

• Російські війська просунулися вперед поблизу Новопавлівки та Великої Новосілки.