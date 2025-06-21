Матеріяли до лоції Щонайбільшого Океану

Щонайбільшого Океану

або ж

спроба картографування Космосу – далекого, близького та щонайближчого

(Весна року Божого 2025)

5 березня. Сиджу оце за комп’ютером, а Вуді (*цуценя, яке два тижні перед тим із сусіднього села привіз, – тепер ув Одесі замешкує) іще трішки каші з миски попоїв і замість на подушку лягти навколо стільця обійшов і сів од мене ліворуч. “Вуді, – кажу, – ти не даєш мені ранній хасидизм вивчати”…

(*Йдеться про монографію Ігора Турова, у видавництві “Дух і Літера” 2003 року видану).

8 березня. Чоловік у кіні сказав, що прожив зі своєю жінкою разом вже майже тридцять років. А я подумав, що зі значною частиною од восьми мільярдів людей, які живуть на Землі, разом на одній плянеті прожив вже майже п’ятдесят.

(Взагалі-то, спершу знову про острів подумав – про двох його мешканців по різні його боки, які, можливо, одне про одного й не знають навіть, але також, відтак, життя проживають разом).

18 березня. Сиджу оце за комп'ютером, аж раптом лип, а у мене подвір'ям одуд ходить!

26 березня. Уздовж забетонованої доріжки подвір’ям з’явилися квіти вероніки. Малесенькі, але від того тільки більше дивовижні.

А на квітнику – проліски і нарциси. Підсніжники ще в лютому розквітли.

6 квітня . Сніг ішов. На землі танув одразу, але у повітрі, на тлі уквітчаної аличі сніжинки пролітали. Зафільмував у одвірок і в мережі показав. А підписав: Алича Горішня від Долішньої перше одквітла…

10 квітня. Нині, опісля приморозків нічних, квіти на квітнику й собі зажурилися, а сьогодні вранці, бачу, деякі й зовсім попадали. Але я про инше – про те, що я ж їх і не садовив взагалі-то. Взагалі вважав раніше, що люблю лишень квіти польові, дикі, й так воно, може, й досі, а проте саме цим осьо щовесни радію! І згадую тітку Пашу, яка жила у цій хаті до мене (коли й хата ще білена була щороку – час би то й мені) і яка – радше всього вона – їх і посадила.

Тітка Паша була з старообрядців-липованів, які прийшли до цих країв три століття тому рятуючись від переслідувань на батьківщині. Як продали мені хату, вони до сусідніх Тузлів переїхали, а два роки тому жінка померла... Тож ці квіти, виходить, живий тітці Паші пам’ятник. Від кореня “пам’ять”, себто, а не “граніт”.

15 квітня. Пів години тому почув перепілку.

А кілька років тому лишень дізнався допіру, що вони й собі восени на Південь мандрують. Декотрі, щоправда, можуть залишатися, кажуть, на узбережжі Чорного й Азовського морів, але я жодного разу в зимі їх принаймні не чув.

17 квітня. Щойно завила сирена у військовій частині, а за кілька секунд їй відповіла зграя шакалів у колишній Зенґерівці-Миролюбівці. Спостерігаю (за цим разом вухами, звісно) таке вже не вперше: одного разу почали вити собаки в Тузлах, иншими – шакали.

А ще за кількадесять, коли перша зграя вити перестала, відгукнулася ще одна – десь з району сміттєзвалища, кілометрів за півтора від першої.

Повідомлення щодо повітряної тривоги надійшло останнім...

(*На те, що виттям одним про одних окремі зграї сповіщають, мені нещодавно Наталія Брусенцова, зоологиня, увагу звернула. Відтак тепер коли чую одних, чекаю на відповідь инших, і знаю, що навколо Фуратівки замешкує дві, щонайменше, а радше за все три сім’ї.

Инша річ, що разом із шакалами завжди також і собаки вити починають. І мій Аврелій, і сусідські; тільки хлопці властиво – дівчата ні. А тому послухати виття шакалів у Фуратівці не так то й просто!)

У тюльпанів на квітнику від приморозків нічних, які оце тільки-но минулися, листя долі лягло... Але квіти зацвіли!

І взагалі, за триста тисяч років, щонайменше (це якщо тільки наш вид людини рахувати, найдавнішу знахідку решток якого – в Марокко – оце таким часом датують) про це вже всі, либонь, сказали, а відтак написали, та аж тепер оце й мені черга, і я доріс: не у сенсі буквальному, не в розумінні астрофізики, але метафізичному, у сенсі Світла, квіти схожі на зорі.

18 квітня. 11-го, ще минулої п’ятниці, заким збирався до магазину в Тузлах (і ще не певен був, як його їхати) до вхідного тамбуру двічі вільшанка залітала й крихти розсипаної підлогою каші собачої з підлоги визбирувала, здається. А як мене лякалася, намагалася у вікно вилетіти – билася у шкло, потім заспокоювалась і якийсь час чи то просто на рамі віконній сиділа, а чи може й там поживу собі знаходила. Кажу невпевнено, бо лишень у шпарину спостерігав, у прочинені з сіней двері.

І наступного дня – якщо у днях не плутаю – це іще раз це повторилося.

А вже дорогою до Тузлів (*велосипедом) зустрів боривітра. Він навіть спинився був “клясично” на якийсь час на місці однім у повітрі, часто змахуючи крилами проти вітру. А потім у самих Тузлах, коли стояв біля магазину, іще один сів на даху цегляного будинку старого, що поруч – того, який з тридцять якогось-то року (*на фронтоні написано, – такі будинки тут “румунськими” називають)…

Як було похолодання оце, з приморозками вночі, алича, персики, які вже розквітли, постраждали. Принаймні цвіт на аличі зблід і за кілька днів геть потемнів. Але тепер осьо, як знову потеплішало, на двох деревах, які у мене на подвір’ї живуть, поодинокі нові квіти зауважив...

Позавчора помітив, що горобці вже попід стріху залітати почали – у тому місці, де на фронтоні номер будинку прикріплено. Гніздо у них там вже традиційно… (*Іще перед тим, взимку й напровесні, вони мене лякали кілька разів, коли виходив з хати на світанку, а вони просто знад дверей, де ночувати вмощувались, вибухово випурхували… А проте із гніздуванням цього разу не склалося. Чому – не знаю, але якогось дня зрозумів, що горобців своїх більше не бачу).

Сидів учора ввечері, на заході Сонця, на старій, Максовій іще, буді (*собака господарів попередніх) і дізнався, що нині, якщо спостерігати захід властиво з цієї точки, Сонце сідатиме у вікні межи дахом і огорожею понад і навколо криниці, яка через дорогу.

А ще трохи згодом, того ж таки вечора, стояв перед хатою й навколо мене покружляв трохи, якусь, либонь, комашку переслідуючи, кажан. І ще за хвилину-дві знову його побачив, але вже трохи далі, супроти білої стіни хатньої…

У сусідів з минулого року стояв на дворі басейн надувний із водою, а тепер ось, на весні, у ньому ропухи ікру відклали. Хвилювалися, як вона приморозки переживе, але післявчора оце заходив до них – видивлялися з Ігорем, й він побачив та мені теж пуголовків показав. Іще геть малесенькі – я одного леда розгледів, але Ігор кількох бачив. Хоча каже, що багато також неживих на поверхні плаває. Сподіваюсь, він помиляється. (*У будь-якім разі вижило їх чимало. Трохи згодом, аби звільнити басейн, і дорослих, і малечу до иншої ємкости перемістили, а шлюбні пісні свої психоделічні ропухи аж ген до початку літа сюрчали. І тут іще додати важливо, – аби уся дивовижа історії вповні була зрозумілою, – на відміну од жаб ропухи живуть на сухому, але для продовження життя води потребують. І то води прісної, зрозуміло, – “солодкої”, як кажуть тут, у приморському Буджаку в оточенні моря й солоних лиманів. Найближчі од нашого хутора прісні водойми – річки Хаджидер та Алкалія, за 8-10 кілометрів).

19 квітня. Надвечір уперше ластівок бачив. (*Кажуть, що десь в Україні бачили їх вже давніше, іще до похолодання, здається).

20 квітня. Годині о десятій ранку почув у себе з подвір’я як Лана (а я був подумав, що Брон) не гавкає навіть, а скавчить збуджено у заростях на покинутих обійстях через дорогу – так, як ото на кота, коли на дерево десь зажене. Але я замість котів про фазанів ізгадав, у яких гнізда на землі, взагалі-то, й вигукнув грізно ім’я Брона. Брон натомість загавкав на мене з иншого боку, а з хащів вийшла похнюплена, як завжди, Лана. А потім із відтіля ж таки, але иншою стежкою – у них там свої тропи – іще й Жучка до мене прибігла… (*Брон і Лана – то собаки сусідські, Жучка – моя).

А що вже вийшов за тим усім на вулицю, побачив чималого й незвичного птаха якогось, який підлетів і примостився на дроті помежи стовпів. Достатньо великого, себто, аби тим дротом злегка захитати. Став наближатися поволі, й треба було ближче підійти, аби напевне переконатись, але я вирішив був, що це курочка фазана – бо довгого хвоста не мала – й далі не пішов, аби не лякати. Хоча й не бачив ніколи раніше, аби фазани на дроті всідалися, а отже й сумнів залишався. А вже як птаха полетіла й іще кружляла трохи неоддалік, де-не-де присідаючи на гілках, десь на рівні не зовсім усвідомленому думка промайнула, що це може бути зозуля.

Потім я поліз таки у хащі, аби подивитись, на кого там собаки “полювали”, нікого не знайшов, але коли звідтам вибирався, зозуля кувала…

(*Це в неділю було, на Великдень. А в п’ятницю ввечері у нас тут п’ятниця і справді була льокально Страсною трохи, – гупало в усякому разі найголосніше з усього, що досі чути доводилося. І Жучка в паніці бігти намагалася кудись світ за очі, а я гріх учинив. Бо замість на руки узяти, пригорнути й заспокоїти – вони троє усі невеличкі у мене – я ногою її до кімнати назад запихав. Не одразу й вдалося, адже й Жучка проривалася навіжено-наполегливо, натомість електрика зникла нараз, і як з’ясувалося потім, у світлі ліхтарика, Жучка втекла все одно десь на двір, Раста за нею слідом вибігла, а Аврелій забився за холодильник у сінях, помежи пакети зі сміттям. Коли вилізав із відти, кульок йому ручкою за вухо зачепився… Отож далі й про це зокрема).

Там таки, на тій коротенькій прогулянці, усіх собак погладив. І Жучку, зрозуміло, найбільше. Але коли десь у часі короткім потому сів собі на обійсті, Раста прийшла й стала за звичаєм своїм ластитись знову, до ноги тулитися. Сказав їй, що вже погладив усіх. І подумав, що усі ці собаки, коти й свинки морські – та й ми усі, чого вже там – “незгладимі”.

22 квітня. І все ж таки Чорне море, це насамперед море – частина Світового Океану. Незалежно від його розмірів, середземности та широти розташування. І буває і в нас тут, у приморському Буджаку, схоже як на островах Оркнейських яких разом із Гебридами. Заким вечерю готував, сяяло Сонце, а поки повечеряв, подумав, що Сонце вже сіло, либонь, за обрій заховалося. З огляду на освітлення. Але перше що відчув, щойно вийшов у сіни й двері прочинив – запах морської, йодованої вільгости.

А вже потім очима побачив, як із півдня, з моря, туман насувається.

30 квітня. Вранці чув лежнів уперше – диво-птахів, схожих дещо на куликів, а ще трішки на журавлів, яких, проте, зрідка можна й побачити, через потайний їхній спосіб життя, але на світанку та на заході Сонця оце можна послухати. Зокрема, в околицях Фуратівки, у Буджаку – майже кожного ранку, і кожного вечора протягом теплої пори року. Диво-птахів, які самі того не усвідомлюючи, у тривожних своїх вигуках-зойках виголошують Поезію…

(*Послухати можна за посиланням).

А пізно ввечері бачив сатурнію – нічного диво-метелика з розмахом крил невеличкого птаха.

1 травня (ніч). Щойно лисиця кричала. Читав був в Е. Сетона-Томпсона, що це в них малеча коли на прогулянки виходити починає, матері кличуть тих, які відійшли задалеко. Наталія Брусенцова підтвердила – вже час.

1 травня (ввечері). Сьогодні чув коника! Першого у Буджаку, другого цього літа, – перший був у Мукачево, 26 квітня.

5 травня. Сьогодні уперше почув бджолоїдок! І це була особлива радість, бо про них я був геть і забув, – думав, вже усі прилетіли.

Дивовижно, при цьому, скільки років мені знадобилося для того, аби дізнатися, що мігрують, до Вирію відлітають не самі лишень гуси, журавлі й лелеки, але й більшість із тих птахів, із якими разом живемо в Україні протягом літа. Оце ж і зозуля, яку я чув (і далі тут, у Фуратівці, чую) бачила перед тим Африку десь у районі екватора, і бджолоїдки...

6 травня. Щодо лежнів, яких можна почути майже кожного ранку і кожного вечора, цього разу помилився. Такі періоди і справді були вже не раз – зазвичай восени, а якось і однієї весни. Й тоді, навесні, виглядало на те, що птахи у нас тут навіть загніздилися. Ось тільки гнізда свої вони роблять просто на землі, а відтак вразливі – і з боку хижаків, а іще більше від нас, од людей. І тієї весни я їх слухав, слухав, а потім чути перестав...

Здається, за цим разом птахи лише затримались на полях Фуратівських ненадовго й полетіли десь далі. А може тримаються наразі на мілководді при березі лиманів, – Максим Яковлев (*науковець орнітолог і мій друг) оповідав був колись, що бачив їх там, фіксував, – а потім повернуться, аби у хащах іще раз спробувати гніздо зробити.

А тим часом сьогодні ввечері, заким у себе на грядках порпався й комарів годував (іще один параграф фенологічний – комарі вже близько тижня й собі як з'явилися!), просто через дорогу й трохи навскоси, по инший бік вулиці, себто, почув дрімлюгу...

“...У травні-червні самець займає гніздову ділянку і, сівши на гілці, пеньку або іншому узвишші, оповіщає про це сусідів монотонним «співом», схожим на муркотання кішки. Його сольний концерт призначений, насамперед, для вух самки і може тривати близько години...”

(*Це зі статті про дрімлюгу на сайті “Пернаті друзі” А тут можна послухати, аби уявити: Записи не мої на жаль, – птах кілька разів свою пісню космічну просюрчав, спершу за тих ото п'ятдесят метрів, а згодом трохи далі перемістившись, проте я й не пробував записувати, бо для цього треба би було ближче підійти, а відтак усе що я зміг би записати, це собачий гавкіт: і своїх, і сусідських нараз.

До речі, якщо ви вже послухали – сюрчання дрімлюги дуже схоже на сюрчання ропухи. Але птах, на відміну від неї, протягом пісні змінює тональність. Властиво завдяки Максиму Яковлеву я свого часу про обидві пісні водночас дізнався. Тому що чув ропух із віддаля, а проте з’ясувалося це лишень згодом, – спершу я в Максима запитав, хто це з птахів може так ось сюрчати. І він порадив дрімлюгу у записах послухать. Я послухав, переконався, що це й дійсно вона, скочив на велосипед і рушив у напрямку звуку… А там улоговинка така у верхів’ї лиману Курудіол (Куруґьоль; її за три роки фермер переорав, який поволі давно вже до неї підбирався…), яка талим снігом наповнилася й на озерце перетворилася, – було навесні й того року був сніг, навіть двічі, здається, – а у тому озерці тих “дрімлюг” на кількадесять голосів!

Так ото в цьому випадку швидке переміщення сюрчання з одного місця на инше додатково підтверджує, що за цим разом я чув саме птаха).

8 травня. Але й це ще було не все. Щойно, просто сидячи за комп’ютером, не виходячи з хати, почув уперше вивільгу!

Цитата зі статті Світлани Котенко на сайті “Пернаті друзі”: “...Гніздуючі в Європі вивільги прилітають в рідні місця на початку травня. Першими з’являються самці, що займають домашні ділянки, а через 3-4 дні прилітають самки...”

12 травня. Загалом, відколи з Мукачева повернувся, два тижні вже ніби як у занепаді духу якомусь абощо – усе як по грузькому, рипить і леда рухається. А проте й за такого стану раз-у-раз іскри Світла трапляються. Наприклад, розквітли оті рослини на квітнику, які є родичами часнику. У них суцвіття на ніжці має назагал форму кулі. Фіолетового кольору, але світлого такого, бузкового радше. І оцей колір, а також і космічна якась для мене, пов’язана чомусь із фантастикою форма, як от і в кульбаби достиглої, вони і є отим Світлом.

А ще, вранці учора покликав до себе Расту, аби подивитися, чи кліщі не причепилися, а у неї на носі, на переніссі, яскраво-зелений коник сидів. Зовсім малесенький – із сантиметр завдовжки, либонь. Мабуть, щойно десь із яйця вийшов, або ж як там вони народжуються?

14 травня. Два дні тому уперше сорокопудів побачив – тернових. Вже так, аби напевне, бо бачив, здається, і перед тим, але то могли бути й не вони.

У шпаків, які загніздилися у дуплі в старому горіхові, вчора засюрчали шпаченята. Голодні, ясна річ, і то голодні завжди. Адже й не дивина, якщо вирости в дорослого птаха за кілька тижнів треба.

А ще в отворі у мене під стріхою, у такий собі нірці на стикові даху й стелі, ззовні зашитому дошкою, а зсередини глиною мащеному, де зазвичай гніздують ті ж таки шпаки, цього року знову одуди загніздилися. Вперше (за той час, відколи я тут живу) це було в році Божому 2021-му, і оце тепер. І тепер, отже, коли сиджу за комп'ютером, кожних хвилин п'ять-десять хтось із них мені понад вікном крилами блима, прилітаючи та відлітаючи.

Гадаю, що він. Бо вона нині кладку либонь зігріває, а він їй, відтак, їсти приносить. Хоча сидів сьогодні на дворі, на старій буді, – а це майже навпроти, трохи лишень аличею молодою приховано й метрів за п'ятнадцять, – й прилетіла вона. Мабуть вона. Тому що у польоті розвернулися, мене побачивши, й сіла на гребені даху. Сіла й чекає. І я чекаю. Бо взагалі-то наразі, вочевидь, на буді вже не посиджу, – якийсь час, – але тут не знав що робить: встану і піду, птаха напевне полетить. І ось вона посиділа-посиділа, а тоді таки підлетіла до входу у свою нірку, а коли там зникла, назад протягом тих іще хвилин десяти-п'ятнадцяти, заким я спостерігав, не поверталася. І у дзьобі, до речі, на відміну од чоловіка, який теж прилетів перегодом і собі так само на верхівці даху завмер, нічого не мала.

Думаю, вона теж час до часу вилітає, аби крила розправити. А ще, він через мене підлетіти до гнізда так і не зважився – я й не помітив, коли зник. А вона так, тому що на неї діти чекають.

16 травня. А можливо то ще й 15-го сталося. Можливо, не варто було поспішати із дописом (*розповідати в мережі). На початках я ж таки й справді мовчав, хоча одудів біля входу в отвір давніше вже бачив, – мовчав, бо ще не було певности, чи вони там урешті оселяться. Але тоді, коли вони в мене вперше жили, я й взагалі написав про це аж тоді, коли пташенята гніздо залишили (або ж пташеня, – я принаймні одного бачив: спершу, коли хтось почав з отвору виглядати і вже потім, коли до отвору молодий птах прилітав був один раз, чи двічі, а хтось із батьків пильнував недалечко). З иншого боку, наступного дня після того, як написав, я в магазин їздив, і того вечора не те щоби напився, але таки випив, – знову, зокрема, надзвонював до всіх...

Ну ось, а вже надвечір 16-го усвідомив, що одуди не прилітають…

Подумав відтак, що зруйнував Всесвіт у тій Його частині, яку мені довірили…

А проте розпочався мій день 16 травня із вивільги. Я щойно двері на двір одчинив, а вона з яблуні у саду навпроти здійнялася і полетіла. Яскрава нетутешньо.

18 травня. Навесні у приморському Буджаку, на степових хуторах понад лиманами, зміна вітру з північного на південь відчувається за запахом з лиманів.

25 травня. І це також про Колумба. Дивився на старий горіх у себе на обійсті. Він уже цілком у листя вбрався, хоча воно ще й не зовсім зелене, а все іще трішки брунатне. Й подумав ото, що на весні дерева розгортають вітрила. Й восени їх згортають.

А потім іще подумав, що вітер, як атмосферне явище, вітрильність листя, то для дерев ефект радше вторинний. Вони ж бо його не для вітру, а для Сонця, до Сонця розпускають. А отже це вітрила для сонячного вітру…

Цього року соловейків якось так, аби виразно, чути не було через цілу весну. Час до часу десь потьохкає трішки й не чуть. Брат був телефонував якось пізно увечері, іще на самім іще травня початку, так ото він тоді на Слобожанщині був й у нього там солов’ї цілу розмову на задньому пляні витьохкували!

Аж оце нині рано й у нас один завівся.

29 травня. Їздив увечері в Тузлах. Погода цього року цілу весну непевна, й оце останнім часом, час до часу дощить бува. Отож я іще вночі прогноз погоди дивився – чи зможу проїхать, і ніби по обіді й справді таки мав би дощик покропити. Дощу проте не було – тільки хмарно, иноді з сонячними вікнами. Натомість вже надвечір властиво, тоді, коли я саме став збиратися й виїхав, у дрібних таких мушок субтильних – не знаю більш напевне, хто вони, великий вихід відбувся. Перед тим щойно не було, а тут їхав крізь них просто цілу дорогу – і туди, і назад. Їдеш, і увесь час очима кліпаєш, аби в око не влетіла (або ж не всі, принаймні), а дихати намагаєшся виключно носом, яко щирий апач. Зупиняєшся, а біла футболка твоя ціла поцяткована й цятки ті рухаються спроквола…

До речі про магазин. Яйця в магазині стоять поруч із вагою, і я коли їх набирав у пакет, пакет поставив на вагу. Відтак тепер я знаю, скільки ж ті яйця, які міністр оборони колишній кілограмами закуповувать збирався, важать. Першого разу то ще 15-го було й десяток заважив 630 грам (якщо заокруглити). Це були домашні, трішки більші, десь-то, бо вдруге, цього разу – 590.

31 травня. На кінець весни лінія помежи точками сходження й заходу Сонця зміщується до півночі настільки, що коли я стою на ґанку, мені їх не видко. Самого Сонця, але не його світла. Бо ж воно забарвлює стіни споруд, віття й листя дерев і небо. Й оце щойно у східньому його сяєві пролетіли спершу пара галагазів, – це качки такі великі, майже як гуси, й вони завжди ось так, парою пролітають, – а за кілька хвилин баклани цілим клином, чоловік у десять. Останніх я спершу почув властиво – за шумом од багатьох крил. Галагази летіли од півдня й на північ і трохи нижче, а баклани – од сходу й на захід, геть вже у небі, хоча й не надто ще високо, добре кожного видно.

А ще вчора увечері – у світлі Сонця західньому – помітив, що акація зацвіла. Та, що робінія насправді й та, яка далі од мене, аж за сусідським обійстям. І тому не зовсім був певен. Але переконався тепер, у світлі Сонця східньому, яке насамперед тих дерев сягає, які од мене через дорогу одразу, а серед них і на акації-робінії, які і справді зацвіли.

Отож далі, зрозуміло, то не лишень про собак і про зорі, але про всіх – про всіх нас. Просто ніч сьогодні холодна була і ясна, а що Місяць нині молодик, то він рано за обрій сховався, й було тому надзвичайно зоряно. А собаки, вони післявчора, як я ото у магазин в Тузлах їздив, як завжди іще на початку Фуратівки мене вигледіли й зустрічати вибігли. І щоразу коли прокидаюся так само радіють – так, ніби я у Тузли в магазин щонайменше їздив. І мені з того всього парафраз до відомих слів Кантових народився: Як би мені коли прикро не було, завжди підтримують мене, нагадують про минущість дрібного на тлі Вічного, любов моїх собак, які біля мене, й зоряне небо над нами…

31 травня також шпаченята гніздо залишили. І дорослі шпаки кілька днів після того сідали на горіхові й виспівували. Просто.

І не тільки ці виросли, вочевидь, тому що понад Фуратівкою тепер цілі шпачині зграї проносяться гамірно. Думаю, це молодь…

Соловейко, який 25 травня співати розпочав, станом на 31 продовжував. А я оце щойно прочитав, що соловейко східний (а це його ми в Україні зазвичай чуємо, хоча тут, у Придунав’ї, а також на Закарпатті, у Передкарпатті та у Криму зустрічається також і західний), також восени до Африки відлітає. Наскільки зрозумів, аж ген поза Сахару…

А гніздо робить на землі…

1-2 квітня.

Можна, звичайно, іти проти вітру –

Веслами, галсами, низько голову похиливши, роги виставивши;

А можна – назустріч вітрові.

Можна плисти проти течії –

Єретично, епічно, здіймаючи хвилі і з драматичними бризками;

А можна піднятися – вверх течією.

Для того, бодай (поможи мені, Боже!), аби подивитися,

Де Всьому джерело.

Неможливо підкорити гору, бо не можеш, осьо, й криниці випити, –

На гору можна зійти, з криниці можна напитися.

Можна стояти, а можна стовбичити.

І можна, звичайно, падати, – так зазвичай і роблять, –

Хоча можна й летіти...