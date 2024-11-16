Час гусей

Дмитро Єльніков

Дерево, від якого починається Африка, понівечили, млин-вітряк у Сýботові згорів, а Сергій Павліченко – козак Грицько Папуга, майстер музичних інструментів та музика – загинув на фронті. А їх усе не було…

 

 

_____________________________

 

Із Деревом ми запізналися понад сім років тому. Робінія (та, що у народі усі її акацією звуть, хоча нею й не є) у колишній німецькій колонії Занґерівка, що опісля виселення німців з Бессарабії у сороковому стала зватися Миролюбівкою, а протягом дев’яностих була полишена людьми вдруге. І я його одразу впізнав. На ньому сиділа сиворакша – диво-птаха (а надто як для першої зустрічі) із синіми, лазуровими крилами. Було посеред літа й розпеченого степу, й виникло відчуття, що, попри усі умовні межі, десь оце звідси Африка помалу вже й починається.

 

Дерево старе: ми рахували приблизно, за обхватом стовбура – близько ста п’ятдесяти літ. Себто воно проросло з насінини тоді, коли й сама Занґерівка. Німці тоді вже не отримували землі від уряду, але й не купували – брали в оренду. Так було дешевше, і так наприкінці XIX – на початку ХХ століть виник цілий ряд вторинних німецьких поселень у краї, заснованих вихідцями з перших.

 

Три роки тому люди намагалися Дерево зрізать. Але облишили й відрізали останню зелену гілку. Думав, що це кінець, а проте Дерево зі зрізу пагони пустило. У 2022-му, разом із людьми, Дерево пережило обстріл узбережжя з моря. Я тоді у Татарбунарах ночувати залишався й усе пропустив, але лягало, кажуть, і по полях, і у лимани. І Дерево було до цього всього чи не найближче, і ховатися дерева не вміють… І тієї ж таки весни ми сходили із сусідом та з драбиною – у нього є така гарна, розкладна й довга – й трохи пообрізали, прорідили цілий отой кущ із пагонів. За три літа вони вже у руку завтовшки виросли…

 

Дерево, від якого починається Африка, мені добре з вулиці видно. З нашої, Фуратівської. Бо Фуратівка й колишня Занґерівка щойно дорогою, перехрестям розмежовані. До Дерева, щоправда, кілометр, але його обриси на тлі лиману – а коли освітлення відповідне, іще й моря трохи далі, за пересипом – ні з чиїми иншими не з плутаєш… І тому я одразу ж помітив, що вони змінилися – зібгалися, скоцюрбились, стали куцими.

 

Цього разу відрізали сухі. Добрі люди – живих пагонів не рушили. І Дерево іще якийсь час житиме. Але схоже воно тепер на високий пень із молодою паростю…

 

_____________________________

 

Тижнів за два перед тим, із иншим деревом, усе закінчилося гірше. Раз на рік я заходжу до одного з покинутих обійсть тут, у Фуратівці, аби поправити загорожу з хмизу навколо колишньої криниці. Бо люди, які там замешкували, забрали з неї усе, що могло придатися на новому місці, але залишили отвір в землі. Метрів півтора-два у діаметрі, вісім метрів завглибшки, прихований у траві. Глибина мені відома напевне, тому що драбина в иншого сусіда, який допомагав із тієї діри – добре, що вже сухої – собаку мого, Аврелія, який туди впав, діставати, має шість метрів. Її не вистачало, й іще два метри я мусів лізти, перехоплюючись руками, закріпленими на трубі упоперек віжками...

 

Засипати не можу, отож обгородив. І коли поправляв огорожу за цим разом, звернув увагу на гарне дерево на тому ж таки колишньому обійсті, трохи далі від колишньої криниці. Я не підходив ближче, не уточнював – не мав такої потреби, адже був цілком задоволений красою дерева – але, кажуть, то була жерделя. Потужна, у розквіті сил, у самім життєвім розвою…

 

Того вечора було вже досить пізно, вже западали сутінки. До того ж, я добряче змерз. Отож поладнав ізгрубша й закінчити залишив на потім. А коли прийшов потім… Спочатку своє собі робив, тим був заклопотаний, аж тоді першими гілки по землі розкидані побачив: вони – люди – завжди тільки стовбур забирають. А вже відтак свіжий пень ув обрамленні різі…

 

Як з’ясувалося, зроблено було уранці, не ховаючись. І взагалі, якщо чуєте пилку на покинутім обійсті посеред дня – це колишні господарі. Або ж їхні брати, свати, нащадки – ніби як у своєму праві…

 

_____________________________

 

І не про дерева. Ігор, сусід, знайшов був якось пакет біля цвинтаря Фуратівського. Проїздив, каже, повз – і ніби як хтось зупинитися підказав. Розв’язав, а там кошенята. Живі…

 

_____________________________

 

Про вітряк у Сýботові у квітні, коли потрапив туди вперше, я ще не знав. Але встиг розгледіти на Google Maps до того часу, коли ми рушили туди вдруге – у перших числах червня вже із групою, з туристичною компанією двоюрідного брата. Більше того, у статті Олександра Солодара прочитав, як у 1919 році отаман Свирид Коцур зупинив наступ денікінців на Сýботів, встановивши на вітряку три кулемети. І хоча й зауваживши, звісно, що не певен, чи саме про цей млин ідеться, епізоду цього у своїй розповіді не оминув.

 

Аж ось кілька днів тому знайшов я пана Солодара у мережі. І запитав, зрозуміло, про млин. Тим більше, що в нього саме й допис про млини на Чигиринщині одразу й трапився. Ні. Ймовірно, був то инший вітряк, ближчий до Іллінської церкви. Він згорів у шістдесятих. Але уся ця інформація, ба навіть прикрість, розчарування од несправджености власних уявлень нараз загубилася, зблідла за повідомленням иншим: останній млин у Суботові – той, що коло кладовища, згорів цього року…

 

Коли саме і як це сталося, з’ясувати наразі не вдалося, але ж… Ми його щойно ось бачили, а теперка на тих-таки Google Maps біля млина зазначено: Закрито назавжди… 

 

_____________________________

 

І гусла я теж не одразу добачив. У корчмі на “Дикому хуторі” – у селі Буда посеред Холодноярського лісу. Зрештою, це й не дивно – у них там стільки всього зібрано! Недарма ж вони себе музейно-етнографічним комплексом назвали. До того ж і обідати тоді, за першим разом, ми сіли од них далеченько – у тій окремій невеличкій кімнаті, що у ній проте світлин кількадесять на усі стіни: повстанці Холодноярської республіки, инші учасники Визвольних змагань у тих-таки роках, а поміж ними вояки, які загинули за незалежність тепер, у цій війні. То була моя ідея, але дуже швидко, щойно наїдки нам принесли, я второпав, як то є недоречно – їсти у їхній присутности. Хіба що на тризні…

 

Натомість у червні, коли відвідувачів значно побільшало, вільне місце нам саме у тому куті знайшлося, де понад столами, серед усього иншого, були й вони – двійко гусел. І я навіть не одразу зізнався собі, що це гусла – подумав, якісь незнані мені інструменти (адже і їх є не стільки, як я собі міг колись думать!). Хоча й ґенезу від гусел також припустив. Ну бо ж у моєму уявлені гусла – це щось зі Старої Руси. Геть Старої – іще тієї, яка княжа.

 

Це вже потім у Вікіпедії прочитав, що Пантелеймон Куліш, осьо, зустрів був старця-музику із гуслами – один тільки раз, правда, але ген аж у 1853 році, не в ХІ столітті. І написав Іллі Фетисову, музиканту й фольклористу з гурту “Божичі”: чи можуть ці гусла і справді автентичними буть? Пан Ілля звернув увагу на дві різні модифікації, що було би дивно для однієї локальної традиції, подивував, що одразу двоє й у гарному стані, – припустив відтак, що це може бути й реконструкція, але коли це справжні артефакти, сказав, вони є унікальними.

 

І ото вже тоді знайшов у мережі сторінку “Дикого хутора” й запитав у них. Відповіли, що брали інструменти з колекції Володимира Недяка і що змайстровано гусла радше за все майстром, козаком Грицьком Папугою з Корсуня – Сергієм Павліченком… Який 5 вересня сього ж таки року загинув у бою під селом Журавка на Донеччині…  

 

_____________________________

 

І все ж таки вони прилетіли. Нарешті – бо мені здається, попередні роки це відбувалося раніше. Хвиля масового перельоту. Одного дня чув тільки два чи три клини, хоча, звісно, й не знаходився на дворі увесь час, але вже наступного, хоча не знаходився там увесь час і тепер, чув і бачив один клин за иншим.

 

Пробував знимкувати, але не надто вдало. А з иншого боку подумав оце, що таке й взагалі то складно передати чи то на світлині, а чи й фільмуючи. Адже для цього потрібно споглядати не самих лишень птахів у небі, але й ціле небо, увесь простір навколо. Клин у єдности з Усім. Бо треба бачити заразом навіть те, чого насправді не бачиш, але знаєш про нього, й тому можеш бачити всередині себе – спочатку степ (так, квадратований, порізаний на поля і собі вже порізаними посадками, але тепер деталі не так важать), далі лимани – Куруґьоль, Бурнас, Алібей, пересип і море за ним – те, що Чорне, Руське, Гостинне й Негостинне.

 

Це, зрозуміло, якщо дивитися на південь – з мого ґанку. Хоча й не зовсім. Немає, бач, назви для такого напрямку. Є усілякі сходи південні й південні заходи, а тут воно на південь і угору – південний верх, а чи горішній південь.

 

І ще подумав: аби зобразити крапку, цятку – достатньо цятки простору; проте коли цятка у просторі рухається, потрібен увесь простір.

 

І ще про час. Тому що аби знати, що таке осінній переліт гусей понад буджацьким помор’ям, необхідно бачити також і те, як довго це триває – цих півтори-дві-три доби усвідомлювати. Можливо, отже, час усе ж таки існує, але не є тотальним, а проте фраґментарним, частковим, а тому, зрештою, й суб’єктивним. І саме тому умовним, позаяк обумовленим. Як ось кілька цих днів – перельотом гусей.

 

 

Верхня знимка: Максим Яковлев

 

16.11.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Барокова опера в перекладі Тараса Демка
17, 20 і 22 листопада у Львівському органному залі звучатиме відома барокова опера “Дідона та Еней” Генрі Перселла – вперше в українському перекладі Тараса Демка і по 30-річчю її виконання оркестром “Perpetuum Mobile” із незабутнім солістом Василем Сліпаком.
16.11.24 | | Штука
«Президент» Абхазії Бжанія утік зі Сухумі.
Рятуючись від протестувальників, він заховався чи то на російській військовій базі, чи то в рідному селі.
16.11.24 | | У світі
Дотанцьовуючи до себе
Юлія Баір
Вечір експериментальних показів Work-in-Progress, що відбувся у львівському Центрі інтелектуального мистецтва “Меркурій”, об’єднав три перформативні танцювальні видовища, де відсутність сцени як окремої частини простору поглибила ефект співучасті та співприсутності, спільного проживання емоцій і вишукування сенсів.
15.11.24 | | Штука
Доповнення органних хронік
Любов Кияновська
Ідея «хронікальності» втілена в ретельній документації, якою аргументовано історично-хронологічні екскурси, суб’єктивні рефлексії про діяльність Органного залу, виконавців і роль органного мистецтва в інфраструктурі музичного життя європейського простору.
14.11.24 | | Штука
Ковані хрести Олега Боньковського
Його творчість суголосна з початком загальноєвропейського відродження ковальського мистецтва 1970–1980 років. Альбом-каталог містить світлини кованих хрестів і свічників із авторської серії легендарного майстра українського художнього металу.
13.11.24 | | Штука
Музика бароко «Галантних Європ»
Це спроба почути та побачити трохи інакший музичний рельєф, адже така зміна фокусу уваги сприятиме появі нових можливостей для репрезентації, зокрема, української культури як частини загальноєвропейського соціокультурного контінууму.
12.11.24 | | Штука
Зависло все
Юрко ТИМЧУК
Виглядає, що в політиці щось петрають тільки букмекери. Тому по коментарі про «мирні плани Трампа», вибори в Україні чи Німеччині й інші глобальні зрушення варто звертатися саме до них
12.11.24 | | Україна
Він, вона і гілка молодої груші
Андрій Содомора
Настроєвий етюд, що постав з образу гілки, яка достукувалася до вікна кімнати з сестриною неповторною аурою, тобто подихом, душею
11.11.24 | | Дискурси

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.