1214-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:15 Генерал-лейтенант Сергій Наєв залишив посаду командира тактичної групи "Вугледар", що виконувала завдання у Донецькій області.

12:50 Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Руслана Кравченка генеральним прокурором.

Кравченко народився 14 березня 1990 р. в місті Сєвєродонецьк Луганської області. У 2007 р. закінчив Київський військовий ліцей ім. Івана Богуна, у 2012 р. закінчив юридичну академію Ярослава Мудрого. Працював слідчим Севастопольської прокуратури з нагляду (2012 - 2014 рр.) Брав участь в антитерористичній операції за контрактом (2014-2015). Працював прокурором у Головній військовій прокуратурі Генпрокуратури України (2015 - 2017). Був прокурором у справі, де українського президента-втікача Віктора Януковича визнали винним у державній зраді та пособництві у веденні війни. Голова Київської обласної військової адміністрації (квітень 2023 - грудень 2024). З 31 грудня 2024 р. - голова Державної податкової служби України.

У 2019-2020 рр. подавався на посаду прокурора САП, але не пройшов відбору. У 2023 р. не пройшов співбесіду на доброчесність, коли подавався на посаду керівника НАБУ.

Генеральним прокурором України з липня 2022 до жовтня 2024 р. був Андрій Костін. У 2024 р. Костін подав у відставку з посади генпрокурора на фоні скандалу довкола прокуратури Хмельниччини, де 49 прокурорів оформили фіктивну інвалідність і отримували мільйонні виплати з державного бюджету. В квітні 2025 р. Зеленський підписав укази про призначення Костіна послом України в Королівстві Нідерланди та представником України при Організації із заборони хімічної зброї.

11:25 За інформацією української розвідки, Росія здатна запускати до 300 ударних дронів за добу, а враховуючи імітатори - то максимальна кількість може сягати 500 одиниць. Росії вдалося суттєво наростити виробництво ударних дронів та їх імітаторів за рахунок налагодження замкнутого циклу виробництва (практично не залежить від поставок з Ірану).

11:20 Станом на 15 червня 2025 року Росія має на озброєнні понад 1950 стратегічних ракет різного типу, серед яких балістичні, крилаті ракети та гіперзвукові "Кинжали", повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України:

• до 500 балістичних ракет 9М723 "Іскандер-М";

• до 300 крилатих ракет 9М728/9М729 "Іскандер-К";

• до 260 крилатих ракет Х-101, які запускають бомбардувальники Ту-95 та Ту-160;

• до 280 крилатих ракет Х-22/Х-32 із бомбардувальників Ту-22М3;

• понад 400 крилатих ракет 3М-14 "Калібр";

• до 150 гіперзвукових аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинжал" на винищувачах МіГ-31К;

• до 60 балістичних ракет KN-23 північнокорейського виробництва.

• понад 6 тисяч ударних БПЛА типу "Герань-2" (Shahed-136), "Гарпія-А1",

• понад 6 тисяч імітаторів ("Гербера").

Росія виробляє до 195 ракет щомісяця, зокрема:

• до 60 ракет "Іскандер-М";

• до 20 "Іскандер-К";

• до 60 "Х-101";

• до 10 модернізованих Х-32;

• до 30 "Калібрів";

• до 15 "Кинжалів".

• до 170 таких дронів на добу - ударних та імітаторів (до кінця цього року планується до 190).

10:40 Вночі (із 20:00) росіяни атакували 280-ма засобами повітряного нападу:

- 272 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталове РФ; Чауда - ТОТ АР Крим.

- 2 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Тамбовської обл. РФ;

- 4 крилатими ракетами "Калібр" із акваторії Чорного моря;

- 2 крилатими ракетами "Іскандер-К" із Бєлгородської обл. РФ

Основний напрямок удару – Полтавщина, місто Кременчук.

За попередніми даними, станом на 10:00 протиповітряною обороною знешкоджено 260 засобів повітряного нападу противника, 145 - збито вогневими засобами, 115 - локаційно втрачені:

- 140 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 112 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ – 90%;

- 3 крилаті ракети "Калібр" (1 - лок.втр.) – разом 100%;

- 1 аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал" (1 - лок.втр.) – разом 100%;

- 1 крилата ракета "Іскандер-К" (1 - лок.втр.) – разом 100%.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у Кременчуці Полтавської обл., падіння збитих уламків у 3-х локаціях.

За минулі сім днів було збито 660 із 1289 запущених по Україні БПЛА, ще 466 локаційно втрачені (разом – 87%).

09:50 Російські війська вночі масовано атакували Кременчук ракетами і дронами, більшість з них збили сили ППО, але в Кременчуцькому районі зафіксовано прямі влучання та падіння уламків на обʼєктах енергетичної інфраструктури та на відкритих територіях, одна людина травмована, повідомив голова Полтавської ОВА Володимир Когут. Внаслідок обстрілу постраждали й житлові квартали міста: пошкоджено приватні й багатоквартирні будинки - вибито вікна, є руйнування віконних рам. Також зафіксовано пошкодження легкових автомобілів.

09:35 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно з всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

320,6% танків (з них 0,5% за минулий тиждень),

131,8% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

954,0% артилерійських систем (з них 6,6% за минулий тиждень),

127,6% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

84,5% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

33,3% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,7% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 188 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України одного ракетного та 59 авіаційних ударів, застосували чотири ракети та скинули 109 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 3082 дронів-камікадзе та здійснили 4997 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 68 – з реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Гуляйполе, Залізничне, Червона Криниця, Васинівка, Омельник, Мала Токмачка та Кам’янське Запорізької області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 18 районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, один артилерійський засіб, два пункти управління, один пункт управління БпЛА та один інший важливий об’єкт противника. За уточненою інформацією, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках вчора українські воїни відбили 38 штурмових дій окупантів. Крім того, ворог завдав 10 авіаційних ударів, скинувши 21 керовану бомбу, а також здійснив 207 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник 15 разів штурмував позиції наших підрозділів в районах Зеленого, Глибокого, Кам’янки, Фиголівки та Вовчанська. На Куп’янському напрямку ворог безуспішно атакував тричі, намагаючись просунутися вперед поблизу Степової Новоселівки та Голубівки. На Лиманському напрямку за добу відбулося 14 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії поблизу населених пунктів Новий Мир, Ольгівка, Греківка, Рідкодуб та в напрямках Карпівки й Глущенкового. На Сіверському напрямку, в бік Григорівки та Івано-Дар’ївки, противник сім разів атакував позиції наших військ. На Краматорському напрямку зафіксовано сім боєзіткнень в бік Білої Гори, Предтечиного та Ступочок. На Торецькому напрямку ворог здійснив 20 атак у районах Торецька, Білої Гори, Диліївки, Щербинівки та в бік Яблунівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 53 штурмові та наступальні дії агресора у районах населених пунктів Полтавка, Мирне, Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Мирноград, Новомиколаївка, Муравка, Горіхове, Олексіївка, Удачне, Надіївка, Срібне, та в напрямках Володимирівки, Новопавлівки, Новопідгородного. На Новопавлівському напрямку ворог 15 разів атакував наші позиції у районах Одрадного, Багатиря, Веселого, Федорівки, Вільного Поля та Шевченка. На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили одну наступальну дію ворога поблизу Малинівки. На Оріхівському напрямку українські захисники відбили дві атаки противника в бік Новоандріївки. На Придніпровському напрямку українські воїни відбили одну атаку окупантів в районі Антонівського моста. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1060 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, п’ять бойових броньованих машин, 19 артилерійських систем, 123 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 116 одиниць автомобільної техніки окупантів

08:05 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні один російський корабель, який є носієм ракет «Калібр» загальним залпом 2 ракети, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін заявив, що росіяни та українці є одним народом і що вся Україна фактично є російською, намагаючись таким чином виправдати своє продовження завоювання України.

• Путін стверджує, що Росія зможе досягти своїх цілей завдяки тривалій війні в Україні.

• Путін та інші представники Кремля використовують привід «буферних зон», щоб розширити територіальні претензії Росії в Україні.

• Кремль продовжує надавати пріоритет підтримці видимості економічної стабільності, проводячи економічну політику, яка, ймовірно, посилить економічну нестабільність Росії.

• Путін намагається приховати той факт, що збільшення інвестицій у оборонну промисловість Росії відбулося за рахунок цивільних секторів економіки Росії.

• Відкриті джерела інформації свідчать про те, що Росія збільшує свої потужності з виробництва танків Т-90М.

• Україна і Росія провели шостий обмін військовополоненими відповідно до угод, укладених 2 червня в Стамбулі.

• 19 червня президент України Володимир Зеленський призначив бригадного генерала Геннадія Шаповалова командувачем Сухопутних військ України.