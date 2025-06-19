Уряд Чехії пережив чергове голосування щодо вотуму недовіри.

Цього разу поштовхом став скандал з біткойновими пожертвами.

Уряд прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали пережив чергову, вже четверту спробу висловити йому недовіру. Про це повідомило видання České noviny. Цього разу ініційований чеською опозицією вотум недовіри був пов'язаний із криптовалютним скандалом навколо соратника Фіали та колишнього міністра юстиції країни Павла Блажека (Pavel Blažek). Головним критиком уряду виступав колишній прем’єр Андрей Бабіш.

94 депутати від опозиційних партій проголосували за відставку уряду. Для того, щоб відправити уряд до демісії потрібно було набрати більшість у щонайменше 101 голос у 200-місцевій нижній палаті парламенту – Палаті депутатів. На підтримку уряду проголосували 98 депутатів від чинної урядової коаліції.

За відставку уряду голосували представники партії ANO експрем'єра Бабіша, а також ультраправа SPD та «Партії піратів», яка перебуває в опозиції з минулого року. Висуненню вотуму недовіри передували близько 34 годин дебатів у чеському парламенті.

Приводом для вотуму недовіри став так званий «біткойн-скандал», пов'язаний з продажем Міністерством юстиції Чехії криптовалюти сумнівного походження майже на мільярд чеських крон (близько 40 мільйонів євро). Через цей скандал очільник відомства Павло Блажек і був змушений подати до демісії. Опозиція також вимагала відставки міністра фінансів Збінека Станюри (Zbyňek Stanjura).

За даними чеської опозиції, криптовалюту Мін'юсту передав підприємець Томаш Їриковський (Tomáš Jiřikovský), засуджений раніше за розкрадання, торгівлю наркотиками та незаконне зберігання зброї. Нова міністерка юстиції Ева Декруа (Eva Decroix) планує провести аудит та оприлюднити результати перевірки до кінця серпня – тобто до парламентських виборів, які відбудуться у Чехії у жовтні.

Попереднє голосування Палати депутатів щодо недовіри уряду відбулося в жовтні минулого року, коли дебати тривали понад 31 годину. Загалом з 20 спроб висловити недовіру уряду, з моменту створення незалежної Чеської Республіки, лише одна увінчалася успіхом. У 2009 році Палата депутатів відправила до демісії кабінет прем'єр-міністра Мірека Тополанека (Mirek Topolánek).