Юрій Андрухович обраний у фіналісти на здобуття Нойштадтської премії, з яких 21 жовтня на Нойштадтському літературному фестивалі (Neustadt Lit Fest) журі у складі дев'яти знаних письменників та перекладачів проголосить лауреата премії 2026 року.

Номінанти на здобуття Нойштадтської премії 2026 року:

Юрій Андрухович (1960 р.н.) – український прозаїк, поет, есеїст;

Еліф Батуман (1977 р.н.) – американська письменниця, журналістка, академік;

Мей-мей Берсенбрюґґе (1947 р.н.) – народжена в Пекіні американська поетеса;

Роберт Олен Батлер (1945 р.н.) – американський письменник-фантаст;

Сафія Ельхілло (1990 р.н.) – американська поетеса суданського походження;

Матіас Енар (1972 р.н.) – французький письменник і перекладач;

Ібрагім Насралла (1954 р.н.) – йордансько-палестинський поет, прозаїк, професор;

Йоко Тавада (1960 р.н.) – японська та німецька письменниця;

Джесмін Ворд (1977 р.н.) американська письменниця.

Міжнародна літературна премія Нойштадта – це дворічна літературна премія, що спонсорується Університетом Оклахоми та його міжнародним літературним виданням «World Literature Today». Вона вважається однією з найпрестижніших міжнародних літературних премій, своєрідним орієнтиром для Нобелівської премії з літератури, з якою її часто порівнюють. З моменту заснування премії в 1970 році близько тридцяти її лауреатів, кандидатів або членів журі були удостоєні Нобелівських премій. Як і Нобелівська премія, вона присуджується окремим особам за весь їхній доробок, а не за окремий твір.

Міжнародна літературна премія Нойштадта була заснована як Міжнародна літературна премія Books Abroad у 1969 році Іваром Іваском, редактором журналу Books Abroad. Згодом її було перейменовано на премію Books Abroad/ Neustadt, а свою нинішню назву премія отримала у 1976 році.

Лауреати

1970 – Джузеппе Унгаретті (Італія)

1972 – Габрієль Гарсія Маркес (Колумбія)

1974 – Франсіс Понж (Франція)

1976 – Елізабет Бішоп (США)

1978 – Чеслав Мілош (Польща)

1980 – Йозеф Шкворецький (Чехословаччина/Канада)

1982 – Октавіо Пас (Мексика)

1984 – Пааво Хаавікко (Фінляндія)

1986 – Макс Фріш (Швейцарія)

1988 – Раджа Рао (Індія /США)

1990 – Томас Транстремер (Швеція)

1992 – Жуан Кабрал де Мело Нето (Бразилія)

1994 – Едвард Камау Брейтвейт (Барбадос)

1996 – Ассія Джебар (Алжир)

1998 – Нуруддін Фарах (Сомалі)

2000 – Девід Малуф (Австралія)

2002 – Альваро Мутіс (Колумбія)

2004 – Адам Загаєвський (Польща)

2006 – Кларібель Алегрія (Нікарагуа /Сальвадор)

2008 – Патрісія Гейс (Нова Зеландія)

2010 – До До (КНР)

2012 – Рохінтон Містрі (Індія/Канада)

2014 – Міа Коуту (Мозамбік)

2016 – Дубравка Угрешич (Хорватія/Нідерланди)

2018 – Едвідж Дантіка (США)

2020 – Ісмаїл Кадаре (Албанія)

2022 – Бубакар Борис Діоп (Сенегал)

2024 – Ананда Деві (Маврикій)