Юрій Андрухович обраний у фіналісти на здобуття Нойштадтської премії, з яких 21 жовтня на Нойштадтському літературному фестивалі (Neustadt Lit Fest) журі у складі дев'яти знаних письменників та перекладачів проголосить лауреата премії 2026 року.
Номінанти на здобуття Нойштадтської премії 2026 року:
Юрій Андрухович (1960 р.н.) – український прозаїк, поет, есеїст;
Еліф Батуман (1977 р.н.) – американська письменниця, журналістка, академік;
Мей-мей Берсенбрюґґе (1947 р.н.) – народжена в Пекіні американська поетеса;
Роберт Олен Батлер (1945 р.н.) – американський письменник-фантаст;
Сафія Ельхілло (1990 р.н.) – американська поетеса суданського походження;
Матіас Енар (1972 р.н.) – французький письменник і перекладач;
Ібрагім Насралла (1954 р.н.) – йордансько-палестинський поет, прозаїк, професор;
Йоко Тавада (1960 р.н.) – японська та німецька письменниця;
Джесмін Ворд (1977 р.н.) американська письменниця.
Міжнародна літературна премія Нойштадта – це дворічна літературна премія, що спонсорується Університетом Оклахоми та його міжнародним літературним виданням «World Literature Today». Вона вважається однією з найпрестижніших міжнародних літературних премій, своєрідним орієнтиром для Нобелівської премії з літератури, з якою її часто порівнюють. З моменту заснування премії в 1970 році близько тридцяти її лауреатів, кандидатів або членів журі були удостоєні Нобелівських премій. Як і Нобелівська премія, вона присуджується окремим особам за весь їхній доробок, а не за окремий твір.
Міжнародна літературна премія Нойштадта була заснована як Міжнародна літературна премія Books Abroad у 1969 році Іваром Іваском, редактором журналу Books Abroad. Згодом її було перейменовано на премію Books Abroad/ Neustadt, а свою нинішню назву премія отримала у 1976 році.
Лауреати
1970 – Джузеппе Унгаретті (Італія)
1972 – Габрієль Гарсія Маркес (Колумбія)
1974 – Франсіс Понж (Франція)
1976 – Елізабет Бішоп (США)
1978 – Чеслав Мілош (Польща)
1980 – Йозеф Шкворецький (Чехословаччина/Канада)
1982 – Октавіо Пас (Мексика)
1984 – Пааво Хаавікко (Фінляндія)
1986 – Макс Фріш (Швейцарія)
1988 – Раджа Рао (Індія /США)
1990 – Томас Транстремер (Швеція)
1992 – Жуан Кабрал де Мело Нето (Бразилія)
1994 – Едвард Камау Брейтвейт (Барбадос)
1996 – Ассія Джебар (Алжир)
1998 – Нуруддін Фарах (Сомалі)
2000 – Девід Малуф (Австралія)
2002 – Альваро Мутіс (Колумбія)
2004 – Адам Загаєвський (Польща)
2006 – Кларібель Алегрія (Нікарагуа /Сальвадор)
2008 – Патрісія Гейс (Нова Зеландія)
2010 – До До (КНР)
2012 – Рохінтон Містрі (Індія/Канада)
2014 – Міа Коуту (Мозамбік)
2016 – Дубравка Угрешич (Хорватія/Нідерланди)
2018 – Едвідж Дантіка (США)
2020 – Ісмаїл Кадаре (Албанія)
2022 – Бубакар Борис Діоп (Сенегал)
2024 – Ананда Деві (Маврикій)
16.06.2025