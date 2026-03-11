Юрій Андрухович – лауреат Міжнародної премії імені Стефана Гейма 2026 року

Обер-бургомістр Хемніц Свен Шульце 18 квітня вручить цьогорічну літературну Міжнародної премії імені Стефана Гейма Юрію Андруховичу.

Цю відзнаку місто Хемніц присуджує авторам і публіцистам, які, подібно до Стефана Гейма, поєднують літературну творчість із виразною громадянською позицією, формують суспільну дискусію та послідовно обстоюють моральні цінності у публічному просторі. В повідомленні Капітули премії наголошено, що Юрія Андруховича відзначено як одну з найважливіших літературних та інтелектуальних постатей України.

Премію заснували в Хемніці на пошану Стефана Гейма – письменника, публіциста, уродженця й почесного громадянина міста. Її вручають від 2008 року, як правило, раз на три роки, в Німеччині вона вважається однією з найбільш вагомих (і, зокрема, фінансово) літературних премій країни.

Історія відзнаки показує її символічну вагу: першим лауреатом у 2008 році став ізраїльський письменник і публіцист Амос Оз, згодом премію отримували Бора Чосич (2011), Крістоф Гайн (2013), Йоанна Батор (2017), Ріхард Шварц і Славенка Дракуліч (2020), а у 2023 році – Дженні Ерпенбек. Тобто, Андрухович стоїть в ряду авторів, яких у Хемніці вшановують не лише за художню силу письма, а й за інтелектуальну відвагу та публічну відповідальність.

В Німеччині Юрій Андрухович уже давно присутній не як «гостьовий» автор із України, а як повноправний учасник німецькомовного літературного простору, його останній роман «Радіо Ніч», переклад якого вийшов у видавництві Suhrkamp, був визнаний найкращою книжкою другого півріччя 2022 року в Німеччині.

Крім цього роману, в Suhrkamp вийшли і низка інших його творів: німецькі видання романів «Moscoviada», «Perversion», «Zwölf Ringe», «Geheimnis», «Karpatenkarneval», а також есеїстичні та публіцистичні книжки «Euromaidan. Was in der Ukraine auf dem Spiel steht» і «Der Preis unserer Freiheit».

В німецькій рецепції Андрухович постає не тільки як прозаїк і есеїст, а й як один із найпомітніших європейських авторів сучасності та впливовий український інтелектуал, чий голос у Німеччині важливий і стосовно літератури, і в розмові про свободу, Європу та місце України в ній. Саме таке сприйняття підтверджують і німецькі інституції: Suhrkamp називає його одним із найвідоміших європейських авторів сучасності, а журі Премії Гайнріха Гайне наголошувало на його ролі як письменника й публічного інтелектуала, що послідовно обстоює європейську ідею та культурну суб’єктність України:

«Премію Гайне столичного міста Дюссельдорф 2022 року отримує Юрій Андрухович. Андрухович, один із провідних українських прозаїків, поетів і есеїстів сучасності, пише про становище особистості в історії Центральної Європи. І нині він різко критикує нападки з боку спецслужб, військових та судових органів. Почуття іронії та гротеску характеризує його творчість у кращих традиціях Гайне. Він грає з літературними формами та перетинає межі між реальністю та фантазією. Юрій Андрухович є пристрасним захисником європейської ідеї та представляє ідентичність України як культурної нації. Він нагадує Європі, що в Україні насамперед захищають свободу та права людини».

В обґрунтуванні капітули цьогорічної премії імені Стефана Гейма професорка новітньої німецької та порівняльної літератури Технічного університету Хемніца Бернадетта Маліновскі підкреслює: