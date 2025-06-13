Апеляційний суд дозволив Трампу залишити Нацгвардію в Лос-Анджелесі.

Перед тим окружний суд визнав дії американського президента зі залучення нацгвардійців до придушення заворушень незаконними.

 

 

У Сан-Фрациско Апеляційний суд 9-го округу Сполучених Штатів у четвер, 12 червня, дозволив президентові Дональдові Трампу зберегти військовиків Національної гвардії Каліфорнії в Лос-Анджелесі на тлі протестів проти посилення імміґраційного контролю. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Таким чином Апеляційний суд тимчасово призупинив рішення суду нижчої інстанції, яке визнавало незаконним підпорядкування нацгвардійців Трампові та відрядження їх до Лос-Анджелеса й вимагало відкликати вояків з міста.

 

Рішення Апеляційного суду США не означає, що суддді зрештою погодилися з діями Трампа, але наразі командування Нацгвардією залишається за президентом.

 

Раніше того ж дня окружний суддя США у Сан-Франциско визнав мобілізацію Трампом Національної гвардії Каліфорнії незаконним. У своєму 36-сторінковому рішенні окружний суддя Чарльз Бреєр (Charles Breyer) наказав Нацгвардії повернутися під контроль губернатора Каліфорнії Ґевіна Ньюсома, який і ініціював судовий розгляд цієї справи.

 

Це була короткочасна перемога Ньюсома, оскільки виконання наказу Бреєра було призупинено приблизно через дві з половиною години після його оголошення.

 

Варто зауважити, що колегія Апеляційного суду з трьох суддів складалася з двох членів, призначених Трампом під час його першої каденції, та одного судді, призначеного президентом-демократом Джо Байденом. Колегія заявила, що у вівторок 17 червня, проведе слухання для розгляду рішення Бреєра по суті.

 

Чин Апеляційного суду, який називається адміністративним призупиненням, надає апеляційним суддям додатковий час для розгляду запиту адміністрації Трампа про блокування наказу Бреєра, поки триває судовий розгляд у справі.

 

Нагадаємо, що в суботу, сьомого червня, Трамп мобілізував Національну гвардію Каліфорнії у відповідь на протести, що спалахнули в Лос-Анджелесі через імміґраційні рейди. А в понеділок, дев’ятого червня, глава Білого дому наказав морським піхотинцям США підтримати Нацгвардію.

13.06.2025

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