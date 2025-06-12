США спішно відкликають працівників диппредставництв на Близькому Сході.

Трамп напередодні заявив, що Близький Схід «може стати небезпечним місцем» через конфлікт з Іраном щодо його ядерної програми.​

На тлі зростаючої напруженості навколо Ірану Білий дім у спішному порядку повертає на батьківщину працівників дипломатичних представництв Сполучених Штатів в деяких країнах Близького Сходу. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Державний департамент США розпорядився, щоб співробітники, без яких амбасада може продовжити роботу, залишили Ірак. Також, за даними урядових джерел, планується вивезти частину персоналу з диппредставництв у Бахрейні та Кувейті.

Президент США Дональд Трамп під час відвідування мюзиклу «Принижені та ображені» в Центрі мистецтв імені Джона Ф. Кеннеді у Вашінґтоні пояснив цей крок тим, що Близький Схід «може стати небезпечним місцем». Він натякнув на ймовірність військових дій проти Ірану. «Дуже просто: Тегерану просто не можна мати ядерної зброї. Ми цього не допустимо», – заявив Трамп журналістам.

Дипломатів евакуюють на тлі повідомлень про готовність Ізраїлю завдати авіаційних і ракетних ударів по об'єктах, пов'язаних з ядерною програмою Ірану. Трамп заявив в інтерв'ю The New York Post, що Тегеран затягує підписання угоди щодо ядерної програми. За словами американського президента, у нього «все менше і менше впевненості» у тому, що з Іраном вдасться укласти угоду. Цього тижня спливає визначений Дональдом Трампом два місяці тому крайній термін для укладення ядерної угоди з Іраном.

Раніше Тегаран пригрозив у разі конфлікту зі США атакувати американські бази на Близькому Сході. «Їхні бази перебувають у межах нашої досяжності, у нас є доступ до них і ми без вагань атакуємо їх у країнах їхнього розташування», – заявив 11 червня міністр оборони Ірану Азіз Насірзаде.

Очікується, що спецпредставник Трампа Стівен Віткофф 15 червня проведе в оманському Маскаті зустріч з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі, на якій обговорюватимуть останні пропозиції США Тегерану і відповідь Ірану на них. Тому до цього терміну не варто очікувати поважних військових дій.