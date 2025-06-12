Впродовж тижня СБУ проводитиме у Львові контррозвідувальні (безпекові) заходи.

 

Служба безпеки України разом з Національною поліцією проводитимуть контррозвідувальні (безпекові) заходи у Львові від 12 до 16 червня для запобігання загроз розвідувально-підривної діяльності. Про це повідомило управління СБУ у Львівській області.

Дії правоохоронців охоплюватимуть усе місто.

 

Метою заходів, як наголосили в СБУ, є запобігання й нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України.

 

Під час проведення заходів можливі обмеження пішохідного та транспортного руху вулицями, перевірка документів громадян та огляд автомобілів. Якщо у правоохоронців виникатимуть обґрунтовані підозри до окремих осіб, можлива додаткова перевірка. Також СБУ здійснюватиме огляд громадських місць для виявлення заборонених предметів.

 

СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей і належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу та дотримуватися режиму комендантської години.

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