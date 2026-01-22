Стали відомими деякі деталі проєкту угоди щодо Ґренландії.

Зокрема, згідно з нею, Копенгаґен зберігає суверенітет над арктичним островом, а США посилять там свою військову присутність.

 

 

Рамкова угода щодо Ґренландії, яку президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і генеральний секретар НАТО Марк Рютте обговорили в середу, 21 січня, на марґінесі Всесвітнього економічного форуму у Давосі, передбачає принцип поваги до суверенітету Данії над островом. Про це повідомило видання Axios з покликом на два джерела, ознайомлені з пропозицією.

 

За даними співрозмовників видання, план, сформований на зустрічі Трампа з Рютте, фактично є оновленою Угодою про захист Ґренландії, укладеною між Вашінґтоном і Копенгаґеном ще 1951 року. Згідно з ним, США отримають розширені права на будівництво баз і створення «зон оборони» на острові. Окрім того, передбачається, що США зможуть розмістити у Ґренландії елементи системи протиповітряної оборони «Золотий купол», про створення якого говорив Трамп.

 

Також, за словами джерела Axios, план угоди передбачає можливості спільної з Данією розробки природних ресурсів острова.

 

Цікаво, що всі закладені в проєкт нової угоди пункти, фактично повторюють данську пропозицію, яку Копенгаґен неодноразово висловлював за минулі дні.  Ще 14 січня на зустрічі у Вашінґтоні міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен (Lars Løkke Rasmussen) та ґренландська міністерка закордонних справ Вівіан Моцфельдт (Vivian Motzfeldt) озвучили ці пропозиції американській стороні, яку репрезентували віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс та держсекретар США Марко Рубіо. Засадничо пропозиція полягала в тому, що Данія зберігає суверенітет над островом, але США отримують можливість наростити військову присутність в Ґренландії.

 

Нагадаємо, що на початку тижня президент США написав у соцмережі Truth Social, що з першого лютого запровадить мита щодо низки європейських країн, які підтримують Данію у питанні про приналежність Ґренландії. «З 1 лютого 2026 року всі ці країни – Данія, Норвегія, Швеція, Франція, ФРН, Велика Британія, Нідерланди і Фінляндія – платитимуть додаткове 10-відсоткове мито на всі товари, що відправляються до США», – заявив Трамп.

 

У середу, 21 січня, після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Давосі Трамп, який раніше обіцяв покарати європейців додатковими митами за захист Ґренландії, оголосив, що наразі не запроваджуватиме їх. «Ґрунтуючись на підсумках дуже продуктивної зустрічі, яка в мене була з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, ми сформулювали рамки майбутньої угоди щодо Ґренландії і справді всього арктичного реґіону. Ця угода, якщо вона буде остаточно оформлена, буде чудовою угодою для Сполучених Штатів Америки та всіх країн НАТО. Виходячи з цього розуміння, я не запроваджуватиму тарифи, які планувалося ввести з 1 лютого», – написав Трамп у соцмережі Truth Social.

