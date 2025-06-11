Маск перепросився за образливі пости про Трампа.

Мільярдер визнав, що його висловлювання «зайшли занадто далеко» і тепер він прагне відновити добрі стосунки з президентом.

Найбагатша людина світу Ілон Маск публічно перепросився за «деякі» свої образливі пости на адресу президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на твіт Маска на платформі Х. Зразу після цього акції Tesla зросли на 2,3% на передринкових торгах.

«Я шкодую про деякі свої пости про президента США Дональда Трампа минулого тижня. Вони зайшли занадто далеко», – написав Маск у середу, 11 червня. Про які пости йдеться, бізнесмен не уточнив.

Нагадаємо, що конфлікт між двома колишніми союзниками розпочався після того, як Маск жорстко розкритикував законопроєкт Трампа про податки й бюджет, в якому зберігалися податкові пільги і при цьому зростали федеральні видатки. Трамп же закинув голові Tesla, що той «роздратований, тому що ми прибрали стимули для електромобільної галузі – а це мільярди доларів».

Маск у соцмережі Х назвав брехнею свою поінформованість про деталі законопроєкту щодо скасування пільг виробникам електромобілів, а також заявив, що без його підтримки президент США не виграв би виборів, а республіканцям не вдалося б взяти під контроль Палату представників Конґресу США. «Така невдячність», – обурився Маск, який витратив на передвиборчу кампанію Трампа понад 250 млн доларів.

Далі більше – Маск написав, що Трамп фігурував у так званих «файлах Епштейна», – документах фінансиста Джеффрі Епштейна, якого звинувачували в торгівлі неповнолітніми з метою сексуальної експлуатації. «Це справжня причина, чому файли так і не були опубліковані», – написав Маск.

Трамп у соцмережі TruthSocial пригрозив позбавити компанії Маска держсубсидій і написав, що «Ілон збожеволів». «Я не проти того, що Ілон виступав проти мене, але він повинен був зробити це кілька місяців тому», – написав голова Білого дому.

Трамп погрожував компаніям Маска позбавленням субсидій, а той у відповідь заявив, що президентові потрібно оголосити імпічмент та замінити його віцепрезидентом Джеєм Ді Венсом.

Після перепросин Ілон Маск видалив деякі зі своїх попередніх постів у соціальних мережах, зокрема той, у якому він висловився за імпічмент президента та про його зв’язки з Джеффрі Епштейном. За даними Reuters, джерела, близькі до Маска, стверджують, що він прагне відновити добрі стосунки з Трампом.