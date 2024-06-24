У Верховній Раді хочуть знову перейменувати Сорокине (колись Краснодон), а також 10 селищ і 72 села.

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №11363 "Про перейменування окремих населених пунктів, назви яких не відповідають стандартам державної мови".

Перейменування географічних об’єктів пов’язане з необхідністю приведення назв у відповідність із вимогами Закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії" та зі стандартами державної мови. Органам місцевого самоврядування, військовим адміністраціям було доручено у шестимісячний строк внести на розгляд Верховної Ради пропозиції щодо перейменування.

Уповноважений комітет Ради розглянув і виніс на розгляд Верховної Ради 83 пропозиції органів місцевого самоврядування, військових адміністрацій населених пунктів та рекомендації Національної комісії зі стандартів державної мови щодо перейменування окремих населених пунктів у 15 областях.

Серед пропозицій є перейменування міста Сорокине (яке було засновано у 1914 році як рудня Сорокине, в 1938 році вже селище Сорокине було зараховане до категорії міст і перейменоване в Краснодон, а 2016-го йому повернули назву Сорокине) на Сорочине. З квітня 2014 року під назвою Краснодон воно контролюється окупаційною адміністрацією Російської Федерації в окупованих районах Луганської області.

Загалом пропонується перейменувати одне місто, 10 селищ, 72 села – в Луганській (одне місто, 6 селищ, 7 сіл), Сумській (14 сіл), Харківській (12 сіл), Чернігівській (6 сіл і селище), Кіровоградській (5 сіл і селище), Запорізькій (4 села і селище), Донецькій (5 сіл), Дніпропетровській (3 села і селище), Миколаївській (4 села), Одеській (3 села), Черкаській (3 села), Херсонській (2 села), Київській (одне село), Полтавській (одне село), Хмельницькій (одне село) областях, зокрема:

1) у Дніпропетровській області:

село Юр’ївка Дніпровського району на село Юріївка;

село Зелена Роща Синельниківського району на село Щасливе;

село Новий Посьолок Синельниківського району на село Мирне;

селище Жемчужне Павлоградського району на селище Ясне;

2) у Донецькій області:

село Юр’ївка Бахмутського району на село Юріївка;

село Гусельщикове Кальміуського району на село Гусельникове;

село Тавричеське Кальміуського району на село Таврійське;

село Юр’ївка Маріупольського району на село Юріївка;

село Побєда Покровського району на село Перемога;

3) у Запорізькій області:

село Вячеславка Бердянського району на село В’ячеславка;

селище Новотавричеське Запорізького району на селище Новотаврійське;

село Юльївка Запорізького району на село Юліївка;

село Добровольчеське Мелітопольського району на село Добровольче;

село Юр’ївка Мелітопольського району на село Юріївка;

4) у Київській області:

село Каменка Вишгородського району на село Кам’янка;

5) у Кіровоградській області:

село Надеждівка Голованівського району на село Надіївка;

село Майське Кропивницького району на село Гайок;

селище Южне Кропивницького району на селище Гаї;

село Юр’ївка Кропивницького району на село Юріївка;

село Юр’ївка Ганнівської сільської територіальної громади Новоукраїнського району на село Юріївка;

село Юр’ївка Добровеличківської селищної територіальної громади Новоукраїнського району на село Юріївка;

6) у Луганській області:

село Уткине Алчевського району на село Утчине;

селище Чорнухине Алчевського району на селище Чорнушине;

селище Юр’ївка Алчевського району на селище Юріївка;

місто Сорокине Довжанського району на місто Сорочине;

село Коробкине Довжанського району на село Коробчине;

село Уткине Довжанського району на село Утчине;

село Мала Юр’ївка Луганського району на село Мала Юріївка;

селище Новосімейкіне Луганського району на селище Новосімейчине;

село Придорожне Луганського району на село Придорожнє;

селище Сімейкине Луганського району на селище Сімейчине;

селище Єсаулівка Ровеньківського району на селище Осавулівка;

село Гречишкине Щастинського району на село Гречищине;

село Денежникове Щастинського району на село Петропавлівське;

село Лопаскине Щастинського району на село Лопащине;

селище Побєда Щастинського району на селище Перемога;

7) у Миколаївській області:

село Юр’ївка Вознесенського району на село Юріївка;

село Гур’ївка Миколаївського району на село Гуріївка;

село Новоюр’ївка Миколаївського району на село Новоюріївка;

село Синюхин Брід Первомайського району на село Синюшин Брід;

8) у Одеській області:

село Юр’ївка Болградського району на село Юріївка;

село Яновка Подільського району на село Янівка;

село Ольгинове Роздільнянського району на село Ольжинове;

9) у Полтавській області:

село Юр’ївка Миргородського району на село Юріївка;

10) у Сумській області:

село Бунякине Конотопського району на село Бунячине;

село Гречкине Конотопського району на село Гречки;

село Грибаньове Конотопського району на село Грибанів;

село Жабкине Конотопського району на село Жабчине;

село Лебедєве Конотопського району на село Лебеді;

село Папкине Конотопського району на село Папчине;

село Сімейкине Конотопського району на село Сімейчине;

село Новопостроєне Охтирського району на село Новозбудоване;

село П’яткине Охтирського району на село П’ятчине;

село Пашкине Сумського району на село Пащине;

село Горькове Роменського району на село Горкове;

село Ємадикине Шосткинського району на село Ємадичине;

село Марчихина Буда Шосткинського району на село Марчишина Буда;

село Сорокине Шосткинського району на село Сорочине;

11) у Харківській області:

село Шигимагине Богодухівського району на село Шигимажине;

село Синичено Ізюмського району на село Синичине;

село Анискине Куп’янського району на село Анищине;

село Івашкине Куп’янського району на село Іващине;

село Курочкине Куп’янського району на село Куроччине;

село Юр’ївка Куп’янського району на село Юріївка;

село Мечнікове Куп’янського району на село Мечникове;

село Валер’яновка Лозівського району на село Валер’янівка;

село Морокине Лозівського району на село Морочине;

село Котляри Харківського району на село Котлярі;

село Дегтярне Чугуївського району на село Дігтярне;

село Рибалкине Чугуївського району на село Рибалчине;

12) у Херсонській області:

село Муравейник Генічеського району на село Мурашник;

село Чайкине Херсонського району на село Чайчине;

13) у Хмельницькій області:

село Анютине Хмельницького району на село Ганнусине;

14) у Черкаській області:

село Ганжалівка Звенигородського району на село Ґанджалівка;

село Іскрене Звенигородського району на село Іскрине;

село Дзензелівка Уманського району на село Дзендзелівка;

15) у Чернігівській області:

село Березова Роща Корюківського району на село Березовий Гай;

село Крестопівщина Корюківського району на село Хрестопівщина;

село Ковальове Ніжинського району на село Ковалеве;

село Травкине Ніжинського району на село Травчине;

село Восточне Новгород-Сіверського району на село Іванків;

селище Зелена Роща Новгород-Сіверського району на селище Зелена Діброва;

село Роща Новгород-Сіверського району на село Бір.