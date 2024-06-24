У Верховній Раді хочуть знову перейменувати Сорокине (колись Краснодон), а також 10 селищ і 72 села.

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №11363 "Про перейменування окремих населених пунктів, назви яких не відповідають стандартам державної мови".
Перейменування географічних об’єктів пов’язане з необхідністю приведення назв у відповідність із вимогами Закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії" та зі стандартами державної мови. Органам місцевого самоврядування, військовим адміністраціям було доручено у шестимісячний строк внести на розгляд Верховної Ради пропозиції щодо перейменування.
Уповноважений комітет Ради розглянув і виніс на розгляд Верховної Ради 83 пропозиції органів місцевого самоврядування, військових адміністрацій населених пунктів та рекомендації Національної комісії зі стандартів державної мови щодо перейменування окремих населених пунктів у 15 областях.
Серед пропозицій є перейменування міста Сорокине (яке було засновано у 1914 році як рудня Сорокине, в 1938 році вже селище Сорокине було зараховане до категорії міст і перейменоване в Краснодон, а 2016-го йому повернули назву Сорокине) на Сорочине. З квітня 2014 року під назвою Краснодон воно контролюється окупаційною адміністрацією Російської Федерації в окупованих районах Луганської області.
Загалом пропонується перейменувати одне місто, 10 селищ, 72 села – в Луганській (одне місто, 6 селищ, 7 сіл), Сумській (14 сіл), Харківській (12 сіл), Чернігівській (6 сіл і селище), Кіровоградській (5 сіл і селище), Запорізькій (4 села і селище), Донецькій (5 сіл), Дніпропетровській (3 села і селище), Миколаївській (4 села), Одеській (3 села), Черкаській (3 села), Херсонській (2 села), Київській (одне село), Полтавській (одне село), Хмельницькій (одне село) областях, зокрема:
1) у Дніпропетровській області:
село Юр’ївка Дніпровського району на село Юріївка;
село Зелена Роща Синельниківського району на село Щасливе;
село Новий Посьолок Синельниківського району на село Мирне;
селище Жемчужне Павлоградського району на селище Ясне;
2) у Донецькій області:
село Юр’ївка Бахмутського району на село Юріївка;
село Гусельщикове Кальміуського району на село Гусельникове;
село Тавричеське Кальміуського району на село Таврійське;
село Юр’ївка Маріупольського району на село Юріївка;
село Побєда Покровського району на село Перемога;
3) у Запорізькій області:
село Вячеславка Бердянського району на село В’ячеславка;
селище Новотавричеське Запорізького району на селище Новотаврійське;
село Юльївка Запорізького району на село Юліївка;
село Добровольчеське Мелітопольського району на село Добровольче;
село Юр’ївка Мелітопольського району на село Юріївка;
4) у Київській області:
село Каменка Вишгородського району на село Кам’янка;
5) у Кіровоградській області:
село Надеждівка Голованівського району на село Надіївка;
село Майське Кропивницького району на село Гайок;
селище Южне Кропивницького району на селище Гаї;
село Юр’ївка Кропивницького району на село Юріївка;
село Юр’ївка Ганнівської сільської територіальної громади Новоукраїнського району на село Юріївка;
село Юр’ївка Добровеличківської селищної територіальної громади Новоукраїнського району на село Юріївка;
6) у Луганській області:
село Уткине Алчевського району на село Утчине;
селище Чорнухине Алчевського району на селище Чорнушине;
селище Юр’ївка Алчевського району на селище Юріївка;
місто Сорокине Довжанського району на місто Сорочине;
село Коробкине Довжанського району на село Коробчине;
село Уткине Довжанського району на село Утчине;
село Мала Юр’ївка Луганського району на село Мала Юріївка;
селище Новосімейкіне Луганського району на селище Новосімейчине;
село Придорожне Луганського району на село Придорожнє;
селище Сімейкине Луганського району на селище Сімейчине;
селище Єсаулівка Ровеньківського району на селище Осавулівка;
село Гречишкине Щастинського району на село Гречищине;
село Денежникове Щастинського району на село Петропавлівське;
село Лопаскине Щастинського району на село Лопащине;
селище Побєда Щастинського району на селище Перемога;
7) у Миколаївській області:
село Юр’ївка Вознесенського району на село Юріївка;
село Гур’ївка Миколаївського району на село Гуріївка;
село Новоюр’ївка Миколаївського району на село Новоюріївка;
село Синюхин Брід Первомайського району на село Синюшин Брід;
8) у Одеській області:
село Юр’ївка Болградського району на село Юріївка;
село Яновка Подільського району на село Янівка;
село Ольгинове Роздільнянського району на село Ольжинове;
9) у Полтавській області:
село Юр’ївка Миргородського району на село Юріївка;
10) у Сумській області:
село Бунякине Конотопського району на село Бунячине;
село Гречкине Конотопського району на село Гречки;
село Грибаньове Конотопського району на село Грибанів;
село Жабкине Конотопського району на село Жабчине;
село Лебедєве Конотопського району на село Лебеді;
село Папкине Конотопського району на село Папчине;
село Сімейкине Конотопського району на село Сімейчине;
село Новопостроєне Охтирського району на село Новозбудоване;
село П’яткине Охтирського району на село П’ятчине;
село Пашкине Сумського району на село Пащине;
село Горькове Роменського району на село Горкове;
село Ємадикине Шосткинського району на село Ємадичине;
село Марчихина Буда Шосткинського району на село Марчишина Буда;
село Сорокине Шосткинського району на село Сорочине;
11) у Харківській області:
село Шигимагине Богодухівського району на село Шигимажине;
село Синичено Ізюмського району на село Синичине;
село Анискине Куп’янського району на село Анищине;
село Івашкине Куп’янського району на село Іващине;
село Курочкине Куп’янського району на село Куроччине;
село Юр’ївка Куп’янського району на село Юріївка;
село Мечнікове Куп’янського району на село Мечникове;
село Валер’яновка Лозівського району на село Валер’янівка;
село Морокине Лозівського району на село Морочине;
село Котляри Харківського району на село Котлярі;
село Дегтярне Чугуївського району на село Дігтярне;
село Рибалкине Чугуївського району на село Рибалчине;
12) у Херсонській області:
село Муравейник Генічеського району на село Мурашник;
село Чайкине Херсонського району на село Чайчине;
13) у Хмельницькій області:
село Анютине Хмельницького району на село Ганнусине;
14) у Черкаській області:
село Ганжалівка Звенигородського району на село Ґанджалівка;
село Іскрене Звенигородського району на село Іскрине;
село Дзензелівка Уманського району на село Дзендзелівка;
15) у Чернігівській області:
село Березова Роща Корюківського району на село Березовий Гай;
село Крестопівщина Корюківського району на село Хрестопівщина;
село Ковальове Ніжинського району на село Ковалеве;
село Травкине Ніжинського району на село Травчине;
село Восточне Новгород-Сіверського району на село Іванків;
селище Зелена Роща Новгород-Сіверського району на селище Зелена Діброва;
село Роща Новгород-Сіверського району на село Бір.24.06.2024