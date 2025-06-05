1198-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:00 Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження, повідомили в Укренерго. Станом на 9:30 його рівень був на 3,4% нижчим, ніж в цей же час вчора. Причина – встановлення ясної погоди на всій території України, що зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері, він був на тому ж рівні, що й максимум попередньої доби.

10:45 Вночі (із 22:30) росіяни атакували 103-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда - ТОТ Криму, а також балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23 із Ростовської обл. РФ.

Основні напрямки повітряного удару – Чернігівщина, Харківщина та Одещина.

Станом на 10:00 протиповітряною обороною знешкоджено 74 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 28 — збито вогневими засобами ураження, 46 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ – разом 72%.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 16 локаціях.

За минулі сім днів було збито 417 із 1059 запущених по Україні БПЛА, ще 355 локаційно втрачені (разом – 73%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно з всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

318,6% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

130,8% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

933,1% артилерійських систем (з них 10,7% за минулий тиждень),

126,2% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

83,7% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

30,8% літаків (з них 3,3% за минулий тиждень),

37,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Росія намагається приховати свої втрати внаслідок атаки українських дронів на стратегічну авіацію: на аеродромах замість знищених літаків ставлять цілі, повідомили в СБУ.

09:35 В Польщі біля кордону з Україною, в Ляшках Підкарпатського воєводства, знайшли контейнери зі зброєю невідомого походження, які призначалися Україні. Ангар розташований на території летовища цивільного аероклубу, зброя належала не польській армії, а приватному підприємству, яке володіло концесією на торгівлю зброєю. Мова йде про протитанкові гранатомети RGW-90 або про зенітні пускові установки MANPADS.

09:25 Російські війська вночі завдали комбінований удар по Харкову з використанням дронів-камікадзе та ракети, поранення отримали щонайменше 17 людей, повідомили в ДСНС України. Горіли квартира на останньому поверсі житлової 17-поверхівки, квартира на 2 поверсі, підвальне приміщення 5-поверхівки та 3 легкові авто.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 169 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням двох ракет, а також 76 авіаударів, зокрема скинув 118 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 4897 обстрілів, з них 71 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2874 дрони-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Річки, Ворожба, Писарівка, Миропільське Сумської області; Борова Харківської області; Родинське, Покровськ, Новопавлівка, Маркове, Новопіль Донецької області; Залізничне, Новоандріївка, Кам’янське, Тернувате, Мала Токмачка, Кам’янське Запорізької області; Радісне Дніпропетровської області; Ольгівка Херсонської області. Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, п’ять артилерійських засобів та наземну станцію управління БпЛА ворога. Минулої доби на Харківському напрямку відбулося чотири боєзіткнення у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Кам’янки. На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано дві атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районі Загризового. На Лиманському напрямку ворог атакував 25 разів. Намагався просунутися уперед у районах населених пунктів Греківка, Новий Мир, Карпівка, Липове, Рідкодуб та Торське. На Сіверському напрямку минулої доби відбулося два боєзіткнення поблизу Білогорівки та Верхньокам’янського. Усі спроби ворога просунутися вперед були відбиті нашими оборонцями. Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося вісім боєзіткнень поблизу Курдюмівки, Оріхово-Василівки та в бік Білої Гори, Маркового і Ступочок. На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак у районах населених пунктів Торецьк, Романівка та Русин Яр. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 61 атаку агресора у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Гродівка, Лисівка, Новоукраїнка, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Горіхове та Андріївка. На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 13 ворожих штурмів поблизу населених пунктів Одрадне, Веселе, Вільне Поле, Новосілка, Новопіль та Багатир. На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках наступальних дій ворога за минулу добу не зафіксовано. На Курському напрямку минулої доби наші воїни відбили 31 атаку противника. Також загарбник здійснив 170 артилерійських обстрілів, з них два — із реактивних систем залпового вогню; завдав 17 авіаційних ударів, під час яких скинув 31 керовану авіабомбу. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал агресора в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 930 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, дві бойові броньовані машини, 39 артилерійських систем, чотири реактивні системи залпового вогню, засіб ППО, 95 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 82 одиниці автомобільної техніки окупантів.

08:05 Станом на 06:00 в Чорному морі один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 6 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Кремль акцентує увагу на нещодавніх залізничних аваріях в Росії, щоб підкріпити давні твердження про те, що Україна є нелегітимним партнером у переговорах, який не зацікавлений у мирі — ймовірно, щоб відвернути увагу широкої громадськості від нещодавніх заяв кремлівських чиновників про незацікавленість Росії в переговорному врегулюванні.

• Путін також використав свій телефонний дзвінок Трампу 4 червня, щоб і далі фальшиво зображати Україну як нелегітимного партнера у переговорах, який не зацікавлений у мирі.

• Президент України Володимир Зеленський продовжує висловлювати готовність України вести переговори з Росією для встановлення справедливого і тривалого миру.

• Українські та західні чиновники, а також аналітики відкритих джерел продовжують уточнювати бойові втрати, завдані в результаті серії ударів безпілотників великої дальності в рамках операції «Павутина» проти російських авіабаз 1 червня.

• За повідомленнями, українські спецслужби використовували штучний інтелект для керування безпілотниками під час операції «Павутина».

• Західні союзники України продовжують надавати їй військову допомогу.