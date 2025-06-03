Стамбульський синдром

Турки за допомогою українців нарешті прикрасять небо над Босфором словами «Нехай щастить» — і росіяни його правильно прочитають. Огляд подій тижня в Україні.

Підготовка тижня

Операція «Павутина» стала ідеальною увертюрою до чергових перемовин у Стамбулі. 1 червня таки стало Днем Малюка. У Службі відзвітували: «7 млрд доларів США. Така орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена в результаті спецоперації СБУ "Павутина". Вражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування рф».

Але перед дроновою поезією була дипломатична проза. До найбільшого міста в Туреччині поїхала велика делегація з України, яка знала, що результати бесіди з росіянами в політичному плані матимуть нульовий результат. Очолив команду міністр оборони Умєров – а чого чекають від розмов у Туреччині, озвучив міністр закордонних справ Сибіга: «Усім потрібно почути та побачити, що Росія цілковито відкидає мир, припинення вогню та будь-які конструктивні пропозиції з усього світу. Росія почне серйозно ставитися до миру лише тоді, коли відчує інший рівень тиску».

Малюк почув – і його відомство зробило «інший рівень тиску». А про згаданий «нульовий результат» говорив Верховний головнокомандувач. Повідомивши, що українська влада разом з європейськими партнерами та США готується до нових дипломатичних кроків, Зеленський зізнався: «Станом на цей час (31 травня, – авт.) немає чіткої інформації, з чим росіяни збираються в Стамбул. У нас – немає, у Туреччини, США – немає, як і в інших партнерів. І поки це виглядає не дуже серйозно».

Початок літа зустріти в Туреччині гарно. Проводити переговори в Стамбулі дуже доцільно і надалі. Головне, щоб таким імпрезам передували чергові операції «Павутина». 1 серпня відзначають День людини-павука. Малюк має час і, маємо надію, натхнення.

Обмеження тижня

Інформація про зняття союзниками обмежень на використання їхньої зброї для знищення росіян варта бути покладеною на музику Ріхарда Вагнера. Перше сказав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц: «Ніяких обмежень щодо дальності для зброї, що постачається в Україну, більше немає. Ані з боку Великої Британії, ані з боку Франції, ані з боку нас. З боку американців також немає». Потім міністр закордонних справ РФ Сєргєй Лавров скаже, що Мерц з його коментарями розповів таємницю Полішинеля, бо рішення про дозвіл на такі удари було ухвалене давно «і трималося в таємниці».

Лавров є гарним індикатором – бо коли цей організм озвучує, що сталось щось погане, то означає, що сталось щось добре. Офіційний пресреліз Кремля був підтвердженням, що в РФ припікає. Скасування обмежень названо «небезпечним», позаяк «якщо такі рішення справді були, абсолютно йдуть урозріз з нашими прагненнями на вихід до політичного врегулювання». Прагнення росіян відомі, а про врегулювання вони можуть розповідати Трампу.

Наміри тижня

Про Дональда Фредовича і його роль в україно-російській війні згадували в столиці Нідерландів, де відбулася зустріч представників міністерств закордонних справ європейських країн. Видання The Telegraph здобуло інсайдерську інформацію з цього не дуже афішованого заходу, яку можна звести до перефразованого прислів’я «Америка допомагає тому, хто допомагає собі сам».

Європейці згадали американського сенатора Річарда Блюменталя, який звинуватив росіян у бажанні «зробити дурнями Трампа й Америку», згадали самого Трампа, який назвав президентів України і РФ однаково впертими, – і дійшли висновку, що потрібне довгострокове зміцнення обороноздатності України без участі Сполучених Штатів.

Торішня ідея президента Франції про розгортання європейських військ на території України остаточно відійшла в історію – тепер актуальним для Європи є проблема «як забезпечити необхідну підтримку Україні в умовах, коли припускається, що США надаватимуть лише обмежені ресурси, зокрема розвіддані».

«Коаліція охочих», за даними The Telegraph, змінює підходи до підтримки потенційного перемир’я в Україні – і що буде в результаті цих змін, достеменно поки що невідомо. Зате майже гарантовано Зеленського запросять на літній саміт НАТО в Гаазі. Володимиру Олександровичу це, ясна річ, буде приємно, але чекати якогось потужного позитиву від того ще зарано. Сподіватися можна на погоджений в Амстердамі намір «посилити економічний тиск на Росію». Залишилося його тільки реалізувати.



Нововведення тижня

Першого червня львів’янам зіпсували настрій підвищенням вартості проїзду в громадському транспорті. Решті громадян України, які мають необережність бути власниками транспорту, що використовується з комерційною метою, зробили презент у вигляді підвищення цін на проходження техогляду: для легкових та вантажних автомобілів вагою до 3,5 тонни – з 1350 до 1700 гривень, для автобусів і вантажівок – з 1500 до 2300 гривень. Втішити мало б те, що техогляд буде зафіксованим на відео, й автовласник зможе себе відчути трохи Бредом Піттом.

Фінансово забезпеченим співвітчизникам варто взяти до уваги, що в червні набуває чинності Меморандум українських банків, згідно з яким ліміти на карткові перекази та перекази через реквізити IBAN зменшаться зі 150 тис. грн до 100 тис. грн на місяць. Щоб не лякати терміном «меморандум», банкіри заспокоїли, що обмеження стосуються лише переказів, здійснених фізичними особами на рахунки інших контрагентів через банківські картки або реквізити IBAN в України і за її межами, але ліміти не поширюються на платежі за товари та послуги, зокрема на оплату комунальних послуг або покупки в магазинах. «Гойдалки» з переказами регулярно непокоять громадян, і продовження історії з грошима ще буде.