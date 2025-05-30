Проурядовий кандидат у президенти Польщі у свіжих опитуваннях обганяє опозиціонера.

Проте перевага Рафала Тшасковського над Каролем Навроцьким вкладається в тривідсоткову статистичну похибку.

 

 

Другий тур виборів президента Польщі відбудеться вже в цю неділю, першого червня. У ньому зійдуться кандидат від урядової Громадянської Коаліції, мер Варшави Рафал Тшасковський (Rafał Trzaskowski) і незалежний кандидат Кароль Навроцький (Karol Nawrocki), якого підтримує найбільша опозиційна партія «Право і Справедливість» (ПіС).

 

Останнє опитування, проведене авторитетним демоскопічним центром IPSOS 26-29 травня, засвідчує, що невелику перевагу утримує провладний кандидат, за Тшасковського висловили готовність проголосувати 49 відсотків поляків, за Навроцького – 48%. Про це повідомило Polskie Radio24. Три відсотки опитаних все ще не визначилися остаточно, за кого голосуватимуть.

 

У порівнянні з попереднім опитуванням Ipsos від 23 травня Тшасковський зафіксував зростання підтримки на два відсоткових пункти, а Навроцький – падіння на один пункт.

 

Соціологи прогнозують, що виборча фреквенція буде доволі високою: понад 64% (зниження на 2 пункти) респондентів запевнили, що прийдуть першого червня на виборчі дільниці. 27% опитаних відповіли, що не братимуть участі у виборах (зниження на 5 відсоткових пунктів).

 

Польський інформаційний портал Onet публікує результати опитувань громадської думки й інших соціологічних центрів.

 

 

Як бачимо всюди провладний кандидат або перемагає свого опонента, або здобуває з ним рівні позиції. Проте перевага Тшасковського над Навроцьким не перевищує трьох відсотків, а значить вкладається у межі статистичної похибки для таких демоскопічних досліджень.

 

Нагадаємо, що в першому турі президентських виборів, який відбувся 18 травня, Рафал Тшасковський набрав 31,36% голосів виборців. За Кароля Навроцького проголосувало 29,54% поляків.

30.05.2025

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