Інститут Ґеллапа вирішив більше не публікуватиме рейтинг президентів США.

Інститут має намір зосередитися «на опитуваннях з актуальних суспільних проблем і державної політики».

 

 

Інститут Ґеллапа (Gallup) – один з найвідоміших і найавторитетніших центрів дослідження громадської думки – оголосив, що припиняє відстежувати рівень схвалення президентів Сполучених Штатів. Про це повідомила газета The New York Times з покликом на заяву інституту, який публікував такі рейтинги 88 останніх років.

 

Таке рішення керівництво інституту ухвалило в рамках своєї нової стратегії, спрямованої на те, щоб «приділяти більше уваги опитуванням з актуальних суспільних проблем і державної політики». «Ми зосереджені на наданні аналітичних даних, які інформують і стимулюють значущі зміни», – заявив офіційний речник Gallup Джастін Маккарті (Justin McCarthy).

 

Цей крок Інститут Ґеллапа нагадує рішення 2015 року припинити опитування у ході президентської кампанії, також відоме як «опитування на кінських перегонах», яке вимірювало, хто з кандидатів лідирує, напередодні виборів.

 

В інституту також пояснили свій крок тим, що зараз різноманітні соціологічні центри випускають багато інших рейтингів схвалення роботи президента. Таким чином «ці дослідження більше не є сферою, в якій Gallup може зробити свій найбільш помітний внесок».

 

Рейтинги схвалення президента, які щомісяця публікувала компанія Gallup, активно використовувалися в ЗМІ як достовірне джерело інформації про настрої в суспільстві. Результати останнього дослідження рівня схвалення роботи президента США Gallup випустив у грудні 2025 року, зафіксувавши падіння популярності Дональда Трампа до рекордно низьких 36%.

12.02.2026

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
«Фауст» нашого часу
Аделіна Єфіменко
Постановка «Фауста» Гуно в Мюнхені – метафізичний простір кінця світової цивілізації через війну, водночас, пошук сенсу продовження життя і моральної відповідальності за зруйнований світ.
11.02.26 | | Штука
Уражений етичний розум
Роман Яців
На маргінесах смислів мультидисциплінарного проєкту Володимира Стасенка «ЛЮДИНА. Ідентифікація війною» (на здобуття премії імені Тараса Шевченка)
10.02.26 | | Штука
І психотропні препарати на десерт
Юрко ТИМЧУК
Почитаєш новини і здивуєшся, що за два останні роки попит на антидепресанти в Україні зріс лише на 72%. Огляд подій тижня в Україні.
10.02.26 | | Україна
Борисе Лятошинський, познайомімося?
Марина Гордієнко
Книжка “Часи Задзеркалля” продовжує лінію досліджень українських музикознавців про Бориса Лятошинського, а втім це перша, написана у незалежній Україні, яка вибудовує цілісний образ композитора.
09.02.26 | | Штука
Вид на Сигет
Віталій Портников
Це не політика, ні. Це абсолютно інший процес, який завершиться останнім подихом у тюремній камері. Бо оборудки з дияволом завершуються саме так
08.02.26 | | Дискурси
Злочин переступу
Олеся Ісаюк
Видиво чорнющої моральної і сенсової безодні. «Гримуча суміш» влади, грошей та безкарності. Як коли дивишся на фотографії з Аушвіцу або бачиш новини з Бучі 2022-го чи Ізраїлю 7.10.23
07.02.26 | | Україна
Елегія батьківщині
Василь МАХНО
Країна тоне в снігові по шию, Країна камуфляжну форму шиє. Тримається з останніх – мерзне, мре. Тримається на дизелі й бензині: і хухає у рученята сині
07.02.26 | | Дискурси
Європейська армія – викинути НАТО у вікно?
Максим МУЛЯР
Чи спроможеться Європа створити власну об’єднану армію? А навіщо? Адже є НАТО. А ще є ЗСУ, яка може виконувати функції «європейської армії» за належного фінансування від Євроунії.  
06.02.26 | | У світі

© 2026 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.