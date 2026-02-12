Інститут Ґеллапа вирішив більше не публікуватиме рейтинг президентів США.

Інститут має намір зосередитися «на опитуваннях з актуальних суспільних проблем і державної політики».

Інститут Ґеллапа (Gallup) – один з найвідоміших і найавторитетніших центрів дослідження громадської думки – оголосив, що припиняє відстежувати рівень схвалення президентів Сполучених Штатів. Про це повідомила газета The New York Times з покликом на заяву інституту, який публікував такі рейтинги 88 останніх років.

Таке рішення керівництво інституту ухвалило в рамках своєї нової стратегії, спрямованої на те, щоб «приділяти більше уваги опитуванням з актуальних суспільних проблем і державної політики». «Ми зосереджені на наданні аналітичних даних, які інформують і стимулюють значущі зміни», – заявив офіційний речник Gallup Джастін Маккарті (Justin McCarthy).

Цей крок Інститут Ґеллапа нагадує рішення 2015 року припинити опитування у ході президентської кампанії, також відоме як «опитування на кінських перегонах», яке вимірювало, хто з кандидатів лідирує, напередодні виборів.

В інституту також пояснили свій крок тим, що зараз різноманітні соціологічні центри випускають багато інших рейтингів схвалення роботи президента. Таким чином «ці дослідження більше не є сферою, в якій Gallup може зробити свій найбільш помітний внесок».

Рейтинги схвалення президента, які щомісяця публікувала компанія Gallup, активно використовувалися в ЗМІ як достовірне джерело інформації про настрої в суспільстві. Результати останнього дослідження рівня схвалення роботи президента США Gallup випустив у грудні 2025 року, зафіксувавши падіння популярності Дональда Трампа до рекордно низьких 36%.