1192-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:20 Вночі (із 22:50) противник атакував 90-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Орел, Шаталово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, а також завдав удару двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької обл.

Основні напрямки повітряного удару – Харківщина, Одещина та Донеччина.

Станом на 08.00 протиповітряною обороною знешкоджено 56 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 26 — збито вогневими засобами ураження, 30 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ – разом 62%

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 12 локаціях.

За минулі сім днів було збито 605 із 1240 запущених по Україні БПЛА, ще 420 локаційно втрачені (разом – 83%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

318,0% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

130,6% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

922,5% артилерійських систем (з них 7,1% за минулий тиждень),

125,5% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

83,4% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

29,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 Російські війська атакували Запоріжжя, через обстріл почалася пожежа на обʼєкті інфраструктури, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

09:35 Росія вночі атакувала дронами Одеську область, зруйнувавши відділення "Нової пошти" в Ізмаїлі.

09:30 Вночі російські війська вдарили по тролейбусному депо в Слобідському районі Харкова, пошкоджено 18 тролейбусів, 33 житлові будинки, постраждали двоє працівників підприємства.

09:25 Переговори між США та Китаєм у сфері торгівлі наразі застопорилися, повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент в ефірі Fox News.

09:20 Федеральний апеляційний суд до розгляду справи дозволив президенту США Дональду Трампу продовжувати збір тарифів відповідно до закону про надзвичайні повноваження, повідомляє Associated Press.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 173 бойових зіткнення.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням трьох ракет; 81 авіаційний удар, скинув при цьому 158 КАБ. Крім цього, здійснив 5882 обстріли, з них 85 — із реактивних систем залпового вогню, та застосував для уражень 2942 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Хотіївка Чернігівської області; Миропілля, Миропільське, Барило, Писарівка, Осоївка Сумської області; Підлиман Харківської області; Новопавлівка Дніпропетровської області; Сіверськ, Довга Балка Донецької області; Гуляйполе, Верхня Терса, Малинівка, Ольгівське, Новоселівка Запорізької області; Ольгівка Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу та техніки, пункт управління, чотири артилерійські засоби та засіб ППО російських загарбників.

На Харківському напрямку наші війська зупинили дев’ять атак противника в районах Стариці та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Степової Новоселівки та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів. Намагався просунутися вперед в районах населених пунктів Липове, Греківка та Рідкодуб.

На Сіверському напрямку ворог сім разів атакував позиції наших захисників в бік Григорівки та поблизу Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку зафіксовано сім боєзіткнень, окупанти намагалися просунутись у напрямках Предтечиного, Білої Гори, Ступочок та в районах Курдюмівки й Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак неподалік Дружби, Неліпівки та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 66 наступальних дій агресора в районах населених пунктів Зоря, Попів Яр, Малинівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Троїцьке та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 24 атаки на позиції наших військ поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Зелене Поле, Новопіль, Вільне Поле та Новодарівка.

Тричі атакував агресор на Оріхівському напрямку, бої точилися поблизу Степового та Щербаків.

На Придніпровському напрямку ворог проводив одну наступальну дію, успіху не мав.

На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України за минулу добу зупинили 26 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 14 авіаційних ударів із застосуванням 26 керованих бомб, а також здійснив 238 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 11 - із реактивних систем залпового вогню.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1140 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, дві бойові броньовані машини, 35 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, засіб ППО, 71 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 74 одиниці автомобільної техніки окупантів.